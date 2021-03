La receta de expertos para IVA, 4 x 1.000, renta y otros tributos

Tras siete meses de trabajo, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, constituida para hacer una revisión profunda del sistema de impuestos colombiano y sus exenciones y exclusiones, dio a conocer este miércoles su diagnóstico y dosier de recomendaciones.



Durante la presentación, el director de la Dian, Lisandro Junco, precisó que el costo total de los beneficios tributarios en Colombia es de $ 69,1 billones (6,5 % del PIB). De ese total, las exclusiones y exenciones por IVA ascienden al 4,9 % del PIB ($ 51,6 billones); además, los costos fiscales por beneficios tributarios en renta se calculan en $ 17,1 billones (es decir, 1,6 % del PIB).



Del análisis, indicó Junco, también hizo parte el comportamiento de la evasión tributaria en el impuesto a las ventas y en el de renta. El director señaló que, gracias a la lucha contra el fraude fiscal, esta ha mostrado una reducción consistente desde el 2017. Aun así, “hoy en día, la evasión en IVA es del orden de los $ 20,7 billones y en renta es de $ 21,6 billones”.



Bert Brys, integrante de la Secretaría Técnica de la Comisión en representación de la Ocde, presentó los puntos centrales del informe.



Indicó, en primer lugar, que el estatuto tributario colombiano no está alineado con las buenas prácticas internacionales y lo describió como excesivamente complejo, distorsionante, ineficiente e injusto; resaltó el hecho de que debido a las altas tasas de informalidad de la economía, la base impositiva es, en general, muy estrecha.



Explicó que para tratar de balancear el presupuesto, de manera recurrente el Gobierno introduce reformas que aumentan las tasas, lo que acaba afectando siempre a quienes no pueden evitar pagar impuestos. En ese orden de ideas, añadió Brys, “debe haber una reforma de la base tributaria que restablezca la justicia”.



Las siguientes son las principales recomendaciones de la Comisión sobre el sistema tributario.

Impuesto al valor agregado (IVA)

Los expertos indican que la base del IVA es muy angosta y proponen reducir la cantidad de bienes y servicios excluidos o exentos del pago de este impuesto; en ese orden de ideas, sugieren aumentar el alcance de la devolución del IVA y elevar el valor de la compensación, en la medida en que se amplíe la base del IVA.



“Si la compensación no puede llegar a todos los pobres en el corto plazo, conviene mantener una tasa del cero por ciento sobre bienes y servicios básicos”, dijo Brys. Con respecto a bienes y servicios gravados con el 5 %, la comisión propone llevar la tasa a un rango entre el 10 y el 12 %. Se sugiere una reducción de la tasa general, si se amplía la base de tributación, e incorporar las zonas francas al régimen de IVA.

Industria y Comercio y 4 x 1.000

Tras llamar la atención sobre la alta carga tributaria que tienen las empresas, superior al promedio de América Latina y la Ocde, la comisión recomendó reemplazar el impuesto de industria y comercio (ICA) por otro para financiar a los municipios, y ampliar la base tributaria corporativa; también abolir el 4 × 1.000, que se cobra sobre todas las transacciones financieras. Para los expertos, se trata de un gravamen antitécnico.

Renta a personas naturales

La comisión afirmó que el sistema de renta de personas naturales es muy angosto y hay gran cantidad de ítems exentos; citó como ejemplo el que se permita que la deducción de impuestos llegue a ser del 25 % de los ingresos.



“Esto es poco común –dijo Brys– porque cuanto mayor ingreso tenga una persona, mayor es la deducción”. Recomendó “reducir significativamente las exenciones a impuestos personales” y lograr que más trabajadores independientes paguen este impuesto.

Pensiones

La comisión advierte que hay deducciones extremadamente generosas para los ahorros de pensiones; aun así, la mayoría de las personas no tributan sobre sus mesadas cuando empiezan a recibirlas.



“La exención es muy alta, casi hasta los US$ 10.000”, señaló Brys, que a nombre de la comisión recomendó gravar las pensiones a una tasa efectiva justa.

Dividendos

Otro punto clave se relaciona con los dividendos que reciben los accionistas de empresas en Colombia.



Según la comisión, la renta por esta vía es muy baja. Dado que en el país las firmas no se constituyen en sociedades anónimas, no pagan dividendos como tales, sino como ingresos personales o salarios. Se recomienda crear un impuesto de recaptura de dividendos.

'Comisión no aclara cuál es el tamaño del problema que debería resolver el país': director de Fedesarrollo

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, destacó el diagnóstico hecho por la Comisión sobre el sistema de impuestos colombianos y señaló las coincidencias entre las recomendaciones hechas en su informe y las propuestas hechas desde el centro de estudios, en torno a una reforma tributaria de carácter integral.

¿Qué destaca del informe de la Comisión?

Primero debo resaltar su esfuerzo por señalar las fallas estructurales del estatuto tributario; señala que el país, el Gobierno y el Congreso han usado el mecanismo de los incentivos para tratar de resolver problemas, y eso ha generado un sistema complicado, poco competitivo y que genera inequidades.

¿Qué propuestas considera más relevantes?

Algunas cosas que recomienda la Comisión están alineadas con las propuestas que hemos hecho desde Fedesarrollo: por ejemplo, en lo relacionado con política tributaria de empresas, la Comisión señala la necesidad de eliminar, así sea gradualmente, la gran cantidad de exenciones que hay; con respecto a zonas francas, se sugiere revisarlas y eventualmente eliminar aquellas que son unipersonales, y en eso coincide la Comisión, estas zonas deben migrar hacia un régimen general.



También coincidimos en la necesidad de reducir el rango exento de tributación para personas, eliminar las deducciones proporcionales al ingreso y cambiar la forma en la que se hace el tratamiento tributario en las pensiones, pues pensamos que deberían ser consideradas en el universo de la tributación.



En cuanto a tributos indirectos, ellos plantean que la necesidad de ampliar la base gravable del IVA, aunque son más conservadores que nosotros en la propuesta; también habíamos planteado pensar en impuestos verdes.

¿Cuáles de las propuestas deberían incluirse en la reforma tributaria?

Si bien ellos ofrecen un panorama muy general sobre los problemas que hay que resolver, extrañé en el informe aspectos fundamentales, como cuánto necesita adicionar el país en materia de recaudo tributario; la Comisión dice que hay unas brechas frente América Latina y los países de Ocde, pero nunca mencionan la cifra, es decir, no aclaran cuál es el tamaño del problema que debería resolver el país.



Si uno no sabe cuánto necesita de recaudo tributario estructural, pues no tiene claro cuáles son las herramientas que podría utilizar para allegar ese recaudo. La Comisión tampoco hace un análisis de cuál es el impacto de las medidas que proponen para poder hacer esto viable fiscalmente. Si uno no conoce las cifras de impactos en el tiempo, pues no se tiene claro entonces qué debe incluir y qué no.

También mencionó que faltó propuesta de la Comisión en torno al impuesto al patrimonio…

Sí, porque es un tema muy importante para discutir. Colombia ha tenido un impuesto al patrimonio, de una forma u otra, desde el 2002. Hemos propuesto que se implemente un impuesto por una sola vez este año que viene, a manera de solidaridad frente a una situación muy complicada, pero no hubo ninguna discusión en este sentido por parte de la Comisión.

Fedesarrollo ha insistido en una reforma con abordaje integral...

Ratifico el mensaje de que ojalá puedan discutirse no solamente la parte tributaria y la social, también temas relacionas con la protección a la vejez y reformas al mercado laboral, para tener una visión mucho más completa y estructural de cómo resolver los problemas.

