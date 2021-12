La contienda electoral para 2022 cada día toma más forma. Mientras que varios de los candidatos se han adherido a una determinada coalición, otros han empezado a mostrar sus cartas. Así es el caso de Juan Carlos Echeverry, quien ya fue ministro de Hacienda y también ejerció como presidente de Ecopetrol, entre otros cargos.



Echeverry mencionó en días pasados, y en medio de las discusiones del salario mínimo para 2022, la necesidad de que se aumente, por lo menos 11 por ciento, como una solución para activar la economía.



¿De dónde viene esa cifra?



La inflación de alimentos está en el 13 por ciento a octubre, los hogares que viven con el salario mínimo están saliendo de la pandemia en una situación que es difícil, y el costo de vida ha subido mucho. Si la inflación se acerca al 5 por ciento, y la productividad ha subido mucho, casi 3 por ciento, el piso mínimo debería ser por lo menos 8 por ciento. Sin embargo, creo que este es un momento importante para apoyar la economía de mercado y para la solidaridad de los empresarios.



Esa propuesta de que se debería incrementar el salario hacia el 11 por ciento la lanzamos porque se debería tener salarios mínimos diferentes por departamentos, algunos el 8 por ciento, otros el 10 u 11 por ciento, dependiendo de cuánto ha subido la inflación en cada uno. La idea sería aprovechar y plantear el tema de salario mínimo regional y de la cotización por horas.



Más de 90 por ciento del tejido empresarial colombiano es microempresas, ¿si podrían mantener un incremento así?



El salario en Colombia no es muy alto en comparaciones internacionales. Creo que la solución del problema en la situación de las empresas está en crear mucha mejor economía. Las empresas tienen una sobrecarga inmensa de trámites, de todo tipo de impuestos y tasas.

Creo que la solución del problema en la situación de las empresas está en crear mucha mejor economía. Las empresas tienen una sobrecarga inmensa de trámites, de todo tipo de impuestos y tasas.

Creo que el costo laboral no es la decisión clave sobre si una empresa abre o no, en cambio, la falta de competitividad si viene por una serie de costos muy altos y nos deberíamos mover a ayudarle a las empresas, con un ambiente más propicio. El Estado actual es muy ineficaz. También me baso en los resultados del premio Nobel de economía, que demostró que no hay una relación inequívoca entre los aumentos de salario y los aumentos en desempleo.



Si llega a ser elegido como próximo presidente, ¿empezaría su gobierno con una nueva reforma tributaria?



Yo cambiaría el tipo de tributación que tenemos. Empezaría la reforma cambiando la filosofía, hoy crecemos para tributar y deberíamos tributar para crecer. Dejaría esa tasa del 35 por ciento que se fijó ahora sobre el nivel de utilidades de 2019, y las que se tengan por encima de ese nivel se pondrían al 20 por ciento. De manera que cada empresa se pondría su tasa de tributación en función del crecimiento de sus utilidades, entre más crezcan, paga por esas utilidades adicionales una tasa de 20 por ciento. Ahí tenemos una tributación coherente con el crecimiento de las empresas.



¿Qué retos percibe para recuperar el empleo en el país?



Lo fundamental es entender que la economía de Colombia es muy pequeña y no se puede generar solamente en 49 de los 1.1120 municipios del país. Los demás municipios tienen muy poca actividad económica, y se deja de lado en informalidad a 10 millones. Se necesita no solo que crezca la economía, sino crear nuevas empresas, una nueva economía, en los departamentos y municipios en que no las hay.



¿Cómo se podría crear esa nueva economía?



Mi ejemplo en Ecopetrol es que cuando me entregaron la empresa era una compañía poco productiva, porque producía a 65 dólares el barril. La bajamos a 35 dólares cada barril, hay mucha posibilidad de generar eficiencia en las empresas reduciendo los costos que le pone el gobierno.



¿Cuál considera que podría ser el aprovechamiento del petróleo?



El petróleo está 25 o 30 por ciento por debajo de su pico, cuando producíamos 1,15 millones de barriles. Hoy estamos en 750.000 barriles, y ese declive es muy difícil de compensar porque los nuevos hallazgos en el territorio colombiano son insuficientes. Esta es una oportunidad muy grande para que paulatinamente, y no de súbito como lo han propuesto también, vayamos a ir transformándonos de una economía petrolera y basada en combustibles fósiles, y nos podamos transformar en una economía agropecuaria, manufacturera, a base de servicios y de sectores que suceden en todo el país, no solo en las zonas petroleras.



¿Cómo es su propuesta de cotización por horas?



Hoy tenemos un sistema que funciona solo para 30 por ciento de los colombianos, hoy se pagan más de $40 billones del déficit fiscal que se van a pensiones. En adelante paulatinamente ese sistema se va a ir reemplazando, pero lo importante es crear un sistema de pensión subsidiada, que lo empezamos hace 10 años con ‘Adulto Mayor’.



Hay que duplicarlo en monto, porque se les manda 80.000 pesos a las personas pobres de la tercera edad, lo que es insuficiente completamente, y también duplicarlo en número.



Por: Portafolio.co