Esta es la complicada situación de Autopistas del Caribe que hace inviable la concesión

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hizo una radiografía de la difícil situación que atraviesa actualmente la concesión Autopistas del Caribe y que hacen que su ejecución sea inviable.



La entidad asegura que tras 10 mesas de trabajo con el concesionario, en las que se han analizado 6 escenarios propuestos por el concesionario, no ha sido posible encontrar una alternativa que permita el cierre financiero del proyecto, por lo actualmente no cuenta con viabilidad financiera



La ANI explica que Autopistas del Caribe es una Iniciativa Privada, en la que el concesionario a cargo tiene la responsabilidad de realizar, por su propia cuenta y riesgo, la estructuración del proyecto.



Por lo tanto, tiene que hacer una inversión para la construcción de 2,33 billones de pesos (Capex) y de 4,42 billones de pesos para la operación y mantenimiento (Opex).

Autopistas del Caribe Foto: Autopistas del Caribe

Conforme a la Ley 1508 de 2012, la fuente de financiación de este proyecto debe provenir en su totalidad, es decir, el 100 por ciento, del recaudo de peajes, sin aporte de recursos por parte de la Nación.



Como parte de la estructuración de este proyecto, el concesionario definió para su financiación una estructura tarifaria a partir del recaudo de seis peajes existentes (Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa y Sabanagrande) y un peaje nuevo (Arroyo de Piedra).



De estos, el peaje de Turbaco representa el 39 por ciento del total del tránsito promedio diario del proyecto y Arroyo de Piedra el 7 por ciento, es decir, que entre los dos representan el 46 por ciento del tráfico del corredor.



Sin embargo, la ANI asegura que durante la ejecución del contrato, no ha sido posible implementar la estructura tarifaria sobre la cual se diseñó el proyecto porque no ha sido posible implementar los incrementos contemplados en la estructura tarifaria, que incluyen aumentos hasta del 139,71 por ciento más la inflación en la tarifa de peajes.



Además, el peaje Arroyo de Piedra debía iniciar su operación en octubre de 2022, pero por situaciones de orden social se aplazó la construcción.



Esto se suma a que la operación del peaje Turbaco ha sido intermitente por la oposición de la comunidad y actualmente no se está cobrando por el paso de automóviles, camionetas y busetas.



La ANI señala que ha realizado 17 mesas de trabajo con las comunidades y los transportadores de la región, así como con autoridades territoriales, con el fin de concertar soluciones ante estas situaciones y garantizar la continuidad del proyecto.



Así mismo, ha realizado 10 mesas de trabajo con el concesionario y la interventoría, en las que el concesionario ha presentado seis escenarios para la reestructuración del proyecto. Sin embargo, todas las alternativas plantean la reactivación del peaje de Turbaco en su totalidad, así como la instalación del peaje de Arroyo de Piedra.

Dado que no se ha alcanzado el recaudo requerido para la ejecución del proyecto, ha sido necesario compensar los recursos a través de una subcuenta especial, por un valor de 84.903 millones de pesos para suplir el recaudo del peaje Turbaco, el diferencial tarifario y la no operación del peaje Arroyo de Piedra, quedando por pagar 70.744 millones de pesos y, adicionalmente, con una proyección de 95.917 millones de pesos que se causarían entre enero y octubre de 2024.



A partir de diciembre de 2024, la ANI asegura que el proyecto Autopistas del Caribe entrará en un déficit de 2.084 millones de pesos para el pago de las compensaciones, es decir, que a partir de noviembre el contrato no cuenta con más recursos para realizar compensaciones, por lo que su ejecución resulta inviable financieramente.