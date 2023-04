El Consejo de Estado estableció que las cervezas sin alcohol no tendrán que pagar impuestos de consumo, tras la demanda que había sido impuesta a la Secretaria Distrital de Hacienda hace algunos años.



La Sección Cuarta de la Sala del Contencioso Administrativo definió que las bebidas que indiquen que no tienen alcohol no deberán ser reguladas de la misma manera que las que sí lo contienen, como lo indicaba la ley de 1995.



(Le puede interesar: El FMI espera que en el 2023 Colombia crezca 1 % y la inflación cierre en 10,9%).

"Manifestó que la expresión “cerveza” que trata la Ley 223 de 1995 hace referencia a un producto distinto a la “cerveza sin alcohol”, pues tiene una composición y graduación alcohólica diferente", indicó el Consejo de Estado.



La Secretaria de Hacienda había alegado en la demanda presentada que las bebidas que fueran consideradas cervezas, así no tuvieran alcohol, tendrían que pagar impuesto de consumo.



(Le puede interesar: En transición verde el país tiene oportunidades, pero también grandes desafíos).



Este decreto fue impuesto en la segunda Alcaldía de Enrique Peñalosa, la cual pretendía modificar la legislación del consumo de cervezas y comenzar a gravar las cervezas sin alcohol.



La sentencia de segunda instancia falló a favor del demandante por segunda vez, ya que en la primera la Secretaria de Hacienda había apelado la decisión.



"En ese sentido, la cerveza sin alcohol (inferior a 2.5 grados alcoholimétricos) no está gravada con el impuesto al consumo, porque el hecho generador del tributo lo constituye únicamente el consumo de bebidas alcohólicas", definieron los magistrados.

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS