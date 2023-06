Desde hace varios meses, los aviones de Viva Air están parqueados en los principales aeropuertos del país sin prestar ningún servicio. Mientras tanto, miles de pasajeros intentan buscar soluciones para llegar hasta sus destinos, luego de la repentina cancelación de vuelos de esta aerolínea.



(Le recomendamos leer: Proceso de reorganización de Viva Air fue aprobado: ¿qué sigue y en qué va Ultra?).



Se llegó a hablar de una posible integración con Avianca para prestar los servicios de transporte, pero la respuesta después de varios encuentros de negociación no fue favorable: las empresas no se acogieron a las exigencias de la Aerocivil.

Fue entonces cuando se habló del cierre definitivo de Viva Air, la aerolínea de bajo costo que tenía gran parte de las rutas con más tráfico aéreo en el país.

El dilema que padecen los trabajadores de Viva Air Foto: Viva Air

Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades revivió las esperanzas de los usuarios de esta aerolínea, luego de decir que Viva Air se podría salvar.



En diálogo con Blu Radio, Billy Escobar, superintendente de Sociedades, explicó que la empresa aún tiene posibilidades de organizar sus finanzas y hacer una reorganización para hacer acuerdos de pago con sus acreedores.



(Le podría interesar: Viva Air asegura que no podrá pagarle la nómina de mayo a sus empleados).



“Se le abre la posibilidad a Viva de organizar sus obligaciones, de organizar las deudas y pactar acuerdos de pago con sus acreedores. Esta es una instancia de salvamento de empresa, no de liquidación”, comentó Escobar.



El funcionario dijo que es importante salvar los empleos y garantizar que el patrimonio de Viva Air sirva como salvación para las obligaciones económicas que se dejaron de responder con la suspensión de las operaciones aéreas.



Se dice que solo 700 personas seguirían trabajando con la compañía, pero que, a fecha del 31 de mayo, no habría pago de nómina ni prestaciones. El fondo de empleados sería liquidado.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

