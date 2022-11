Durante la instalación de XIX Congreso Nacional de Infraestructura que se realizó ayer en la ciudad de Cartagena, el presidente Gustavo Petro dio su apoyo a un megaproyecto vial que se viene estudiando hace unos años en el país y que conectará al Pacífico con la Orinoquia.



Aseguró que a través de esta obra se podría traer parte de la carga que se mueve en el mundo para financiar un sistema férreo en Colombia. "Si nosotros ligamos el Pacífico con el Atlántico hacemos un bypass al Canal de Panamá que está congestionado", aseguró el mandatario.



(Lea también: Avianca y Viva presentan recurso ante la Aerocivil y plantean 5 estrategias)

Es necesario acelerar los estudios de este proyecto clave en el Invías con el fin de garantizar su avance y buena marcha. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, aseguró que es necesario acelerar los estudios de este proyecto clave en el Invías con el fin de garantizar su avance y buena marcha.



Este megaproyecto arrancaría en Buenaventura y recorrería 1.490 kilómetros hasta llegar a Puerto Carreño (Vichada) para conectar la Costa Pacífico con la Altillanura, la mayor despensa agrícola del país y donde se concentra el 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola del país.



Además, en uno de sus tramos, se plantea la ejecución de un ferrocarril para franquear la porción más montañosa del trazado. "Traerá consigo sentido político, dado su contacto con la frontera de Venezuela, y también indudables réditos sociales y económicos, e incluso turísticos", destacó Caicedo.



En materia social, beneficiará a los 12 departamentos que, directa e indirectamente, hacen parte de la zona de influencia de esta obra que fue catalogada como la "vía del siglo 21".

Democratización de la contratación

Petro también habló de la necesidad de democratizar la contratación pública en el país para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener mayores posibilidades de participar en las licitaciones de grandes obras.



"El sistema de contratación estatal está hecho para privilegiar a los grandes capitales, concentrar la economía en todos los aspectos, incluidas las obras públicas y la infraestructura", dijo el mandatario. Por lo tanto, se debe cambiar la normatividad existente que permita una democratización de la contratación estatal.



Según la Cámara de la Infraestructura, las pymes representan el 90 por ciento del sector de la infraestructura. "No podemos permitir que, en ninguna circunstancia, se lesionen nuestras pymes. Ya hemos demostrado con hechos que defenderlas a capa y espada es posible", afirmó el líder gremial.



(Lea también: Aprueban garantía para línea 2 del Metro de Bogotá por hasta $ 7,84 billones)

La insistencia de Petro en el Metro subterráneo

El presidente Gustavo Petro también se volvió a referir a la primera línea del Metro de Bogotá y la alternativa subterránea que planteó durante su periodo como alcalde de Bogotá. Dijo que, a pesar de que en su gobierno se presentaron los estudios de diseño respectivos, se terminó adjudicando una línea elevada a finales de 2019 y a la fecha no se conocen los estudios que la soportan.



"Simplemente no era del agrado de ciertas capas de la vida política el que Bogotá tuviera un metro subterráneo. Afectaba intereses, no era un problema simplemente técnico o financiero en ese momento, Colombia podía sustentar la financiación de ese proyecto, afectaba a unos intereses", dijo.



Además, aseguró que el proyecto del Metro elevado es "más débil" y "menos importante que el primero (Metro subterráneo)". "Hoy no existe un Metro, no solo el Metro sino un metro físico de línea férrea en uso en la ciudad de Bogotá, ni un metro. Para no confundirlo con la primera línea del Metro, ni un kilómetro", agregó el presidente Gustavo Petro.