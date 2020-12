Suspenden 13 escuelas de manejo por certificar alumnos que no asisten

La Superintendencia de Transporte suspendió a 13 Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), en nueve ciudades del país, tras encontrar que estarían certificando alumnos sin haber cumplido los requisitos establecidos para tal fin, en relación con las clases teóricas y prácticas.



(Le puede interesar: 'Salvar a la humanidad con una vacuna y ganar billones con ello').

La entidad recordó que hay varios sujetos que intervienen en la instrucción y certificación de las personas que aspiran obtener una licencia de conducción, incluyendo a los CEA, que tienen como actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción o de instructores en conducción.



Con información remitida desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), así como por parte de los operadores del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), se encontró que 13 escuelas estarían usando impresiones dactilares de personas, plasmadas en parafina, para registrar la asistencia de los alumnos, y además casos de presunta suplantanción la identidad de instructores que no estarían dictando las clases respectivas.



Así, la Supertransporte encontró méritos para imponer, como medida preventiva, la suspensión inmediata, y por un término de 6 meses, a estos centros de enseñanza por presuntamente no asegurar que el proceso de formación y certificación de los alumnos se cumpla de acuerdo con las normas, lo que genera riesgos a los usuarios y a la comunidad.



(Además: Avianca ajusta sistema de acumulación de millas').



Para el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, “todos los organismos de apoyo al tránsito deben entender que si la Policía o la Superintendencia, o alguna otra autoridad descubre este tipo de maniobras fraudulentas, se les aplicarán severas consecuencias, incluyendo no sólo sanciones administrativas, sino también penales”.

Estos son los centros de enseñanza suspendidos:

La Superintendencia de Transporte impuso la medida de suspensión preventiva de la habilitación por seis meses, o hasta que se acredite que se corrigieron las actividades que motivaron su imposición, a los siguientes centros de enseñanza:



CEA Auto Cars del Ariari S.A.S. (Granada, Meta)

CEA Barcelona (Bogotá, Cundinamarca)

CEA Driving Conduciendo (Bogotá, Cundinamarca)

CEA Academia Metropolitana de Automovilismo (Pereira, Risaralda)

CEA Academia de Automovilismo y Motociclismo Suzuka (Bogotá, Cundinamarca)

CEA Escad Tunja (Tunja, Boyacá)

CEA Escuela de Automovilismo Monza en Copropiedad (Girardot, Cundinamarca)

CEA Mixta de Choferes y Cía. Ltda. (Valledupar, Cesar)

CEA School Car (Santa Marta, Magdalena)

CEA Rally Dakar S.A.S. (La Tebaida, Quindío)

CEA Enseñanza Automovilística Florida (Florida, Valle del Cauca)

CEA Autoexpertos (Bogotá, Cundinamarca)

CEA Vehiclub Asistencia Vehicular (Bogotá, Cundinamarca)



La Super aclaró que contra esta decisión de imposición de medidas preventivas no procede recurso alguno. Y señaló que “en el curso de la investigación administrativa, que se hará con estricto apego a la ley, se decidirá la responsabilidad de los investigados, de acuerdo con los derechos fundamentales ligados al debido proceso y al derecho a la defensa”.

Encuentre también en Economía:

Hay que construir sobre lo construido': nuevo gerente de Banrepública

Avianca ajusta sistema de acumulación de millas

Pequeños productores ya tienen ley que les permite renegociar deudas

ECONOMÍA Y NEGOCIOS