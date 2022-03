Fenalco Antioquia alertó sobre la escasez de golosinas que se está presentando entre los comercializadores del departamento debido a la falta de materia prima y las demoras en la cadena de suministro.



(Puede leer también: Posible rapiña mundial de fertilizantes mueve alarmas y acciones en el país)

El gremio aseguró que los comerciantes de confitería de Antioquia disponen de cantidades limitadas e incluso algunos de ellos están teniendo que llenar los anaqueles vacíos donde había productos de otras marcas.



Algunos empresarios manifiestan que tienen faltantes entre el 30 y 40 por ciento.



Esta situación -dicen- ya ha repercutido tanto en las ventas, que han experimentado una caída, como en el precio, que está más elevado.



(Lea también: Avianca reinauguró su ruta directa entre Bogotá y Londres)



“Hay aumentos desproporcionados en el precio de algunas golosinas que no las hemos importado porque el incremento nos ha dejado fuera del mercado, por ahora no estamos importando ciertas golosinas”, dijeron unos empresarios preguntados por el gremio.



“Hay desabastecimientos de productos importados por los retrasos de los contenedores, sobre todo por material de empaque”, aseguraron otros.



Y es que desde el año pasado los comercializadores de dulces empezaron a notar que se agotaban diversas referencias en sus inventarios y este año con el regreso a las aulas de clases de manera presencial la situación ha sido peor porque se ha generado un mayor consumo de golosinas.



(No deje de leer: Latinoamérica puede crecer menos del 3 % en 2022 por inflación y Ucrania)