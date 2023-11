¿Son viables las alternativas que propone el Gobierno frente al fallo de la Corte?

Debido al fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible el parágrafo 1º del artículo 19 de la reforma tributaria, las empresas del sector minero-energético podrán seguir deduciendo el 100 por ciento de los impuestos, tasas y contribuciones de su impuesto de renta.



Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, con esa norma se esperaba recaudar alrededor de 10 billones de pesos hasta el 2026. En concreto, para el próximo año proyectaban tener más de 3 billones de pesos.



Como la norma se cayó y ya no contarán con esos recursos, el Goberno buscará otras alternativas para hacerle frente a este desajuste del Presupuesto del 2024.



Hasta el momento, han sido dos las medidas planteadas: recortar el Presupuesto y que las regalías sean en especie.

1. Recorte al Presupuesto:



Al conocer la noticia, el propio presidente Gustavo Petro dijo a través de su red social X (antes Twitter) que tocará recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público.



Es decir, el Mandatario está dando a entender que se tendría que recortar tanto de la rama ejecutiva, como de la legislativa y de la judicial.

El presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Igualmente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que la decisión de la Corte traerá consecuencias en el Presupuesto del 2024.



“Vamos a dejar de recaudar en el 2024 alrededor de 3 billones de pesos y nos toca prever la devolución de la retención en la fuente que se ha hecho en el 2024. Tenemos que ver de dónde recortarmos”, declaró.



¿Pero es posible esto? La respuesta es que sí, pues el ministro puede congelar una parte del presupuesto, si así lo requiere. El interrogante es si es propicio hacerlo en la rama legislativa y judicial, pues la ejecutiva es la que tiene más espacio para ello.



“Este procedimiento debe estar aprobado en el Consejo de Ministros. El congelamiento significa que no se puede ejecutar ni establecer compromisos sobre los montos que allí se definen”, explica el ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.

Por su parte, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño opinó que la rama ejecutiva es realmente la que tiene capacidad de gasto.



“De los 502 billones de pesos del Presupuesto del 2024, el Congreso tiene alrededor de 1,2 billones de pesos y la mayoría son de funcionamiento para el pago de congresistas y adecuar oficinas. Lo mismo ocurre en la Rama Judicial, que tiene un presupuesto de unos 8 billones de pesos y en inversión solo tiene unos 700.000 millones. La capacidad de gasto realmente está en el Ejecutivo y tendrá que decidir qué programas aplaza o qué recortes hace”, señaló.



Sin embargo, dado que al 31 de octubre el presupuesto de inversión iba en apenas 54 por ciento, es probable que para el próximo año los sectores puedan ejecutar los recursos que no utilizaron este año.

De los 502 billones de pesos del Presupuesto del 2024, el Congreso tiene alrededor de 1,2 billones de pesos.

“No creo que para el próximo año tengan que hacer recorte porque tendrían los recursos que sobran de este año. Más adelante sí les tocará mirar cómo balancear un poco mejor las cargas”, dijo.



Aunque no se sabe todavía qué sectores tendrían recortes, lo que sí especificó el ministro Bonilla es que la tijera sería sobre los gastos de funcionamiento y no sobre los de inversión.



“No vamos a recortar en inversión porque no queremos afectar al crecimiento económico, tenemos que ir ajustando los gastos de funcionamiento”, aseveró.

La Drummond exporta carbón colombiano a Europa, Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y Suramérica.

Regalías en especie



Otra de las propuestas del ministro Bonilla es que las regalías, que son la contraprestación económica que las empresas del sector minero-energético le dan al Estado por usar o explotar el suelo, se empiecen a dar en especie.



“Tenemos que identificar si podemos trasladar todo el pago de las regalías a que sea en especie, de tal manera que no entren en la contabilidad de quienes explotan el recurso, dado que la discusión en la Corte siempre giró acerca del pago de regalías en dinero por parte de quienes explotan el recurso minero-energético”, aseguró.



Sin embargo, el exviceministro Londoño señaló que si bien en hidrocarburos esta idea sí podría llegar a materializarse puesto que las regalías las podría comercializar Ecopetrol, en minería sería un “enredo” para el Estado debido a que no hay ninguna entidad estatal que comercialice carbón o níquel.



“¿Qué harían con el acumulado de carbón sin saber venderlo ni nada? Además, si las reciben en especie tampoco entran a ser parte de la base de ingresos sobre la cual se calcula la renta. Esto porque si una petrolera te entrega los barriles antes de venderlos pues nunca entraron en sus activos el valor de esa venta de las regalías que se tenían que pagar”, explicó.