'Es fundamental recuperar la confianza en la economía': Bruce Mac Master

A Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la vocería del Consejo Gremial Nacional (CGN) no le es ajena. De hecho, la última vez que llevó la vocería de los más de 32 gremios de la producción fue hace 8 años.



Si bien las condiciones de la economía colombiana son muy distintas a las actuales, está convencido de que desde esta instancia es mucho lo que los empresarios pueden hacer por el bienestar de los colombianos, más ahora que hay un escenario bastante retador que incluye desaceleración de la economía, altas tasas, elevada inflación, marcado desempleo e informalidad, entre otros retos por superar.



El ajuste salarial, sin duda, es una de las grandes incertidumbres, ¿qué están viendo allí?



Como usted sabe allí, en la Mesa de Concertación, hay representantes de los empresarios, los trabajadores y el Gobierno, con quienes seguimos conversando y analizando los temas para tratar de llegar a un incremento que mantenga el poder adquisitivo de las personas, pero a su vez, no conlleve impactos negativos sobre la economía.



De hecho, esta tarde (jueves) tenemos una nueva reunión con la ministra del Trabajo (Gloria Inés Ramírez), para seguir buscando ese consenso en torno a ese ajuste ideal con el que todos ganemos, los trabajadores, la economía y el país, en general.

En una coyuntura compleja como la actual, ¿cuáles son esos retos clave que tiene el Consejo Gremial de cara al 2024?



Insistirle al Gobierno en la urgencia de acudir a esos mecanismos contracíclicos para reactivar la economía FACEBOOK

Siguen siendo los mismos que de manera particular venimos planteando desde cada uno de los gremios de la producción. A raíz de las conversaciones en torno al salario mínimo, nosotros nos hemos reunido con el Dane y los miembros de la junta del Banco de la República para analizar los distintos datos de la economía y lo que vemos es que el próximo año el crecimiento del producto interno bruto (PIB) estará alrededor del 1 y 1,5 por ciento.



Eso nos llevará a seguir trabajando con ahínco e insistirle al Gobierno en la urgencia de acudir a esos mecanismos contracíclicos para reactivar la economía; ya sabe, estamos hablando de las obras de infraestructura, la inversión y la construcción, actividades que son generadoras muy importantes de empleo y de demanda hacia otros renglones de la economía. Hay que reactivar la inversión, pero para ello es fundamental recuperar la confianza en el país, necesitamos que se generen las condiciones adecuadas para atraer mayor inversión al país en todos los sectores.



El 2024 lo vemos más parecido a lo que estamos viendo en el segundo semestre del presente año, por eso se necesita que todos sigamos trabajando para recuperar el crecimiento de la economía.

Pero ustedes han insistido en que para lograr esa recuperación es necesario que se bajen las tasas de interés...

Hay un espacio para que el Banco de la República comience a bajar su tasa de interés FACEBOOK

Claro que sí. Y una de las razones fundamentales es que los factores que mantienen la elevada inflación en Colombia, mientras en otras economías de la región ha caído de manera significativa, es que estos no están relacionados con la demanda.



Vemos aspectos más por el lado de los precios regulados, el costo de los combustibles y algunos factores relacionados con la tasa de cambio que continúan presionando el costo de vida en Colombia.



Bajo esa perspectiva es que nosotros venimos insistiendo en que hay un espacio para que el Banco de la República comience a bajar su tasa de interés, pues el alto costo del dinero tiene frenada la inversión de las empresas y, por supuesto, el consumo de los hogares en el país.



En la más reciente reunión que tuvimos con los codirectores del Banco de la República nos han manifestado que la inflación para el cierre del año estará entre 9,2 y 9,5 por ciento, como vemos, ha bajado, no ha terminado de hacerlo, pero continúa en niveles bastante altos, por lo que se necesita reactivar la economía pasa avanzar.



¿Cuál será la postura del Consejo Gremial frente a las reformas en trámite?



La verdad no cambia en la práctica. Nosotros vamos a mantener una continuidad en el trabajo que se viene haciendo, no solo desde el Consejo Gremial sino desde cada uno de los sectores que este representa.



Mantenemos nuestro propósito de hacer una crítica a esas iniciativas, siempre desde una perspectiva constructiva, para que se puedan sacar adelante de la mejor manera posible y que estas redunden en el bienestar de los colombianos y, por supuesto, cuidando que los resultados no tengan efectos negativos ni consecuencias adversas sobre la economía.

¿Fue tan atropellada la elección del presidente del Consejo este año como se comenta?



No, sucede que en esta ocasión había dos fórmulas y eso nos volvía de alguna forma contendores en lo electoral, pero no hay grandes diferencias sobre la orientación del Consejo, razón por la cual decidimos optar por un trabajo conjunto en esta ocasión.



Lo que sucedió en anteriores elecciones fue que primó el consenso en la elección, quizás por eso este año el mecanismo y la demora en la decisión hizo parecer que había una discrepancia en otros aspectos, pero no fue así.



Este año se consideró interesante que se podía tener una mayor representatividad en la mesa, hay un reforzamiento de esa mesa, lo que nos permitirá tener un mejor análisis de los temas, dado que hay participación de cuatro sectores que alimentarán las discusiones y debates con argumentos para fijar nuestras posiciones de cara al país.



Recuerde que conmigo estarán Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, amplio conocedor del sector agropecuario; Camilo Sánchez, presidente de Andesco, que trae un conocimiento sólido en términos de servicios públicos, y Nicolás Botero, en términos de seguridad.

