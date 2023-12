'Es fundamental que se esté recuperando la certidumbre con empresarios': mincomercio

El Gobierno Nacional avanza en su política de reindustrialización y un hito clave será el Conpes que se aprobará antes de Navidad.



En entrevista, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, detalla los puntos clave de este documento y los logros que han tenido para destrabar la inversión pública y generar mayor certidumbre entre los empresarios del país.



¿Cómo avanza el fomento de la inversión en el país?

Si bien tenemos acceso a todos los mercados porque tenemos muchísimos acuerdos de libre comercio, la oferta exportable está limitada a lo minero energético y a productos como el banano, el café, las flores y el aceite de palma, para Estados Unidos y la Unión Europea enviamos unos pocos productos industriales con valor agregado.



Si no fortalecemos la oferta exportable, no tendremos una diversificación en los productos que podemos vender a los mercados internacionales. Por eso nuestra estrategia es generar inversión para transformar la oferta productiva.



Si la inversión es lo importante para desarrollar oferta productiva, tenemos que ver esto a varios niveles. El primero es la inversión extranjera directa y lo que estamos proponiendo es atraer la inversión en desarrollo sostenible.



En segundo lugar, para nosotros es fundamental que se están recuperando los niveles de certidumbre con los empresarios nacionales. Estamos trabajando en el pacto que se está planteando entre los sectores públicos, privados y políticos para destrabar muchísimos proyectos de inversiones que están en el portafolio de los empresarios.



Por último, se ha destrabado toda la inversión pública que va a generar muchísima demanda y posiblemente una recuperación de la economía. Hay participación de grandes inversionistas, pero también de organizaciones sociales en las vías terciarias y cuaternarias.

¿Cuál es el balance que tienen en la ejecución de inversión pública?

Dentro de los procesos de abrir las licitaciones, dar los subsidios de vivienda y otros temas, al principio del año había que hacer modificaciones de fondo en las formas de contratación y demás, pero en este segundo semestre todos los recursos se están liberando.



Si se liberan para la participación de todos aquellos agentes productivos que tienen que participar en las inversiones, esperamos que lleguemos a un nivel cercano al 80 por ciento al final del año.

Las mineras y petroleras dicen que está ingresando más dinero para pagar impuestos, no para hacer nuevas inversiones…

Nuestra estrategia no es minero energético, es una transición de lo minero energético a sustituir esa inversión por sectores de desarrollo sostenible, industriales y de servicios con valor agregado.



En el sector industrial hay inversiones importantes que se están realizando, como las de Airbus, General Motos, Renault y en sectores como el farmacéutico y de artillería. En general, nos estamos encontrando con que en sectores distintos al minero energético hay proyectos muy importantes que se están realizando e impulsando la inversión extrajera directa.

¿Cómo avanza la diversificación de la oferta exportadora?

Llevamos 30 años abriendo mercados, pero llevamos 30 años sin una política activa de desarrollo industrial y de servicios. El capital no es plastilina porque en el corto plazo las máquinas no se vuelven dinero ni el dinero se vuelve máquinas.



Estamos viendo un incremento en la utilización de la capacidad instalada por parte de las empresas porque durante este semestre estuvieron liquidando inventarios, pero ya hay una tendencia positiva en la importación de materias primas, bienes intermedios y algo de bienes de capital.



Desde el punto de vista de la oferta exportable, hay que cambiarla, pero esto implica cambiar el esquema de desarrollo del país, que es lo que estamos haciendo. Se está invirtiendo en sectores diferentes al minero energético, como el industrial, servicios, turismo y defensa de la biodiversidad.



Estamos haciendo un proceso de transformación productiva para mejorarlo y diversificar la oferta exportable, pero como el capital no es plastilina, hay que darle el tiempo, esto va a rendir frutos en el tema industrial y de servicios con valor agregado.



Donde sí hemos tenido éxitos importantes es en el sector turismo, este año vamos a llegar a prácticamente 6 millones de visitantes extranjeros, en esencia esta entrada de divisas se convierte en una exportación.



Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo.

¿Cuándo estará listo el Conpes de reindustrialización?

El 22 de diciembre esperamos que se apruebe el Conpes de reindustrialización, que está dentro de la política del Gobierno de cambiar el modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad y sustituir la producción minero energética por una con valor agregado, incorporación de progreso técnico y desarrollo de las capacidades humanas.



El Conpes será de 10 años, pero para los próximos tres años ya tiene un financiamiento de todos los ministerios que suma 5 billones de pesos. Adicionalmente, dentro de la estrategia para las pymes, microempresas y economía popular, en el presupuesto del 2024 hay fondos muy importantes para el financiamiento y acceso al crédito.



Es de destacar que hoy son 1.785 pequeñas empresas que están haciendo contratos con empresas grandes y transnacionales, además de contratos de integración entre empresas pequeñas y medianas.



Se está generando un círculo de oferta importante, pero será clave la posible baja de tasas de interés que se iniciará y los mensajes, porque nosotros no tenemos una crisis de demanda y por eso no se puede explicar la inflación. Si las tasas de interés no se modifican hacia la baja vamos a seguir contrayendo la economía, pero parece que ya hay un cambio importante en esa materia.

¿Qué se incluyó en el Conpes para la economía popular?

Por supuesto, por un lado está la inversión pública que incluye la alianza público-privada para obras que requieren grandes inversionistas, pero para los temas de vivienda y transporte se está haciendo una modificación sustancial para trabajar con la economía popular.



Además, con el sector privado estamos trabajando en una alianza estratégica para que la complementación de los servicios que se prestan y los productos que se venden a las grandes empresas se hagan con la economía popular.

¿Qué medidas están tomando para recuperar las exportaciones?

Hay que entender que lo que sube como palma, cae como coco. Por la pandemia y las dificultades que existieron se dieron más créditos, se bajaron las tasas de interés y hubo la necesidad de recurrir a una oferta monetaria ampliada, todo esto significó que la gente se endeudara y que las empresas tuvieran oportunidades importantes.



La demanda subió de una forma muy grande y cuando esto ocurre, como efectivamente pasó un año después de la pandemia, resulta que teníamos una economía recalentada. Es lógico que lo que subió por un recalentamiento artificial de la economía tenía que bajar.



Cuando se mira la relación entre exportaciones, importaciones y balanza de cuenta corriente, en la mayoría de los países bajaron las exportaciones e importaciones, pero en el caso de Colombia lo único más positivo es que mejoraron las condiciones de la balanza de cuenta corriente.



Hicimos un análisis y realmente las exportaciones en cantidades no han decrecido de forma representativa, lo que han decrecido son los precios de esas exportaciones. Entonces, la relación de producción frente a exportaciones es más o menos equilibrada, pero la relación entre precios y exportaciones tiene mayores caídas.



En importaciones, la caída está fundamentalmente en bienes de consumo durable, como las de vehículos. El recalentamiento de la economía muestra que el año pasado tuvimos las mayores ventas e importaciones de vehículos.

Estados Unidos es uno de los países con los que Colombia ha firmado Tratado de Libre Comercio.

¿Pero tomarán alguna medida desde el Gobierno?

En cuanto a las medidas, han sido de equilibrio entre las importaciones y las exportaciones, hemos combatido las prácticas de dumping de terceros países y la Dian ha hecho una modificación importante para disminuir el contrabando y el lavado de activos.



Para un equilibrio entre importaciones y exportaciones era necesario incrementar aranceles en los sectores de las confecciones y del calzado porque se ponía por debajo la competitividad del productor nacional y nos afectaban el empleo.



En cuanto al sector automotor, se han hecho políticas de desarrollo industrial y el Gobierno implementó un programa de largo plazo que permite que, en la medida en que se recupera el mercado nacional, se permitirán algunas importaciones para recuperar inversiones. También se está terminando el decreto del Profía para promover la inversión en la industria automotriz.



Nosotros vemos que después de la tempestad viene la calma y que no habrá un gran porcentaje de crecimiento, pero sí hay una estabilización de la curva de largo plazo y el semestre entrante, ante la liquidación de inventarios y la nueva utilización de capacidad instalada de los empresarios, habrá un repunte importante, aunque leve, porque con lo que está pasando con las guerras en el Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, además de la pandemia, no estamos en una tendencia diferente a la que tiene el mundo.

¿Cómo avanza las revisiones de los TLC?

Hemos propuesto a los diferentes países que en ningún caso la defensa de los páramos, del medio ambiente y de la biodiversidad estará por encima de los intereses de ningún inversionista porque creemos en los derechos humanos y en la defensa de la vida, del agua y de nuestra biodiversidad.



Esto lo han recibido muchos países de una forma muy interesante y estamos incorporando modificaciones en esos tratados. También hemos hablado de volver a lograr los equilibrios entre los inversionistas y los estados, curiosamente los países desarrollados están siendo más demandados por sus inversionistas que los países en desarrollo.



Han sido revisiones importantes que se van a cerrar el año entrante, pero hemos tenido una receptividad muy importante de países como Suiza.



Sobre el TLC con Estados Unidos hemos hecho los análisis sobre el comercio de mercancías y está por cerrarse lo que hemos planteado. También hemos hablado de compras estatales, la posibilidad de tener mayor apertura y de los servicios para buscar equilibrios, ha habido reciprocidad por parte de los negociadores norteamericanos.



En enero o febrero, aún no sabemos exactamente la fecha, haremos el cierre en la Comisión de Comercio para ver cuáles son las ganancias, pérdidas y equilibrios que pudimos obtener.



Foto: Andrés Carvajal

¿Qué expectativas tienen para el 2024 sobre la relación comercial con Venezuela?

Nadie puede negar que Venezuela es un país con una potencialidad inmensa. Nosotros pensamos que con las negociaciones de sanciones que está haciendo tendrá una recuperación de la demanda durante los próximos diez años de, por lo menos, el 10 por ciento.



Independientemente de que nosotros ni ellos nos metemos en los asuntos internos de cada país, con Venezuela tenemos una relación virtuosa que está mejorando las condiciones de una frontera que tenía grandes dificultades.



En 2022 fueron 600 millones de dólares de la relación comercial binacional y este año dije que íbamos a estar entre 800 y 1.000 millones de dólares; sin embargo, lo más satisfactorio que hemos visto es que ya se están recuperando sectores tradicionales de comercio entre los dos países, por ejemplo, el siderúrgico.



A partir de estudios económicos serios, nuestro cálculo para el año entrante es que vamos a estar entre 1.600 y 1.800 millones de dólares de comercio binacional total y al final del 2026 estaremos en el 60-70 por ciento de lo que fue la mejor época de Venezuela.

¿Qué esperan en turismo para esta temporada de fin de año?

Lo de fondo es que hemos permitido una integración nacional importante, han cambiado los destinos turísticos. Está muy bien que vayan a Cartagena, Santa Marta o Barranquilla, pero es increíble toda la estrategia que hemos seguido en materia de Parques Naturales y en visitas hacia la biodiversidad.



El incremento de turistas extranjeros ha dado un resultado de corto plazo mucho mayor al que nosotros pensamos. No estamos tan bien en el turismo nacional, pero hay que enamorar a los colombianos de su propio país.



Tal vez la mayor dificultad es la seguridad, pero esto cambia con desarrollo y sostenibilidad. El acuerdo con las Farc fue fundamental para que los turistas visiten grandes zonas. Este año vamos a crecer un 30 por ciento en turismo extranjero, al 2026 nos planteamos 7,5 millones de turistas y este año tendremos un nivel cercano a los 6 millones.