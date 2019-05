Es cierto que ¿‘quien maneja en Bogotá, maneja en cualquier parte’?

En Colombia ha hecho carrera una frase que seguramente usted ha oído y tal vez ha utilizado alguna vez: “El que maneja en Bogotá, maneja en cualquier parte del mundo”. Una ‘colombianada’ más de tantas, como aquella de que “tenemos el segundo himno más bonito del mundo después de La Marsellesa”.

En este caso, en el 2012, el diario británico The Telegraph, nos ‘bajó la caña’ al poner nuestro himno nacional entre los 10 peores del planeta.



Si es de los que todavía piensa que ‘el que maneja en Bogotá, maneja en cualquier parte del mundo’, lo invitamos a responder estas este cuestionario.



Además, a tener en cuenta algunos detalles que aquí muchos desconocen. Por ejemplo, ¿sabe manejar una caja automática? Esto es importante porque en el exterior la mayoría de los carros de alquiler vienen con estas cajas y en Colombia hay mucha gente que prefiere ‘la mecánica’ o nunca ha manejado con este tipo de transmisión.



Otro dato, ¿sabe cómo moverse y a qué velocidad en autopistas con más de dos carriles diferentes a nuestras ‘dobles calzadas’?

Ahora, si usted es conductor de vehículos livianos conteste las siguientes preguntas:

¿Usted es de los que cuando el conductor de adelante pone la direccional para indicar el cambio de carril, inmediatamente acelera y no lo deja pasar?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando el semáforo está cambiando de verde a rojo y se encuentra en amarillo, ¿usted acelera para alcanzar a pasar?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando el semáforo está en verde, pero no hay espacio suficiente para que usted no interfiera en la intersección, ¿usted pasa?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando el semáforo está en rojo y va a cambiar a verde, ¿apenas está en amarillo inicia a pitar para que el de adelante arranque?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando se encuentra el semáforo en rojo, cambia a verde y en la cebra aún hay peatones, ¿arranca sin esperar a que ellos hayan terminado de cruzar?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando se encuentra en un trancón, ¿usted aprovecha las zonas de aceleración o la berma para pasar a 3 o 4 carros porque “no pasa nada”?



Sí__ No__ En Ocasiones___



Cuando toma una salida y llega a la zona de aceleración, ¿quiere ingresar de una vez al tráfico sin ir hasta el final de la misma?



Sí__ No__ En Ocasiones___



Cuando va a girar a la izquierda ¿hace doble fila para ganarse un tiempo?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando se encuentra en un trancón, ¿usted va cambiando de carril porque el del lado se mueve más rápido que en el que se encontraba?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando hay un accidente, ¿usted permite que los vehículos que están sobre el carril del accidente pasen en el uno a uno para agilizar el paso?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando va a salir de una vía o tomar una oreja, ¿usted va siempre por el carril izquierdo para pasar de primero?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando va en el tránsito ¿nunca mantiene la velocidad o se desplaza a una velocidad mayor o menor que los demás vehículos?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando va a adelantar ¿siempre lo hace por el carril izquierdo?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando el conductor del lado se ha detenido para no obstaculizar una intersección, ¿usted se pasa y toma el puesto del vecino, sin importar que quede en la intersección?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando sale de su casa, ¿no ha identificado la mejor ruta para llegar a su destino, a pesar de tener un teléfono móvil donde tiene una aplicación para hacerlo y por esto a última hora toma la calle que se encuentre más desocupada?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando pasa una ambulancia en un trancón, ¿usted aprovecha y va detrás de la misma para ir un poco más rápido?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando llega a una intersección y hay un PARE ¿solamente disminuye la velocidad y si no viene nadie pasa (es decir no hace el PARE)?



Sí__ No__ En Ocasiones__

Si usted es conductor de vehículo de carga conteste las siguientes:

¿Siempre utiliza el carril central o el de la izquierda?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Como usted conduce un carro más grande que los demás ¿lo utiliza para pasar más rápidamente?



Sí__ No__ En Ocasiones__

Si es conductor de moto conteste las siguientes:

¿Usted usa el espacio junto a la berma para adelantar?



Sí__ No__ En Ocasiones__



¿Usted zizaguea entre los vehículos que se encuentran detenidos en el tráfico?



Sí__ No__ En Ocasiones__



Cuando pasa una ambulancia en un trancón, ¿usted aprovecha y va detrás de la misma para ir un poco más rápido?



Sí__ No__ En Ocasiones__

Si es conductor de bicicleta conteste las siguientes:

¿Usted no usa la ciclovía porque tiene muchas subidas y bajadas en las esquinas?



Sí__ No__ En Ocasiones__



¿Usted va montado en los puentes peatonales porque de esta forma va más rápido?



Sí__ No__ En Ocasiones__



¿Usted no utiliza casco, chaleco reflectivo ni ningún elemento de protección personal porque son incómodos?



Sí__ No__ En Ocasiones__

Si usted contestó ‘Sí’ o ‘En ocasiones’ por lo menos a una pregunta, usted no puede manejar en cualquier parte del mundo porque estaría infringiendo las normas y esto le ocasionaría una infracción.



Si usted contestó a más de una pregunta que ‘Sí’ o ‘En ocasiones’, usted debería hacer un curso o leer el Código Nacional de Tránsito para actualizarse y no cometer esas barbaridades.



En países como en Estados Unidos y los europeos, las infracciones deben pagarse de inmediato y se van acumulando por un sistema de puntos, y si usted los completa, se queda sin licencia de conducción.



Al final usted está exponiendo su vida y la de los demás por malos hábitos de conducción.

REDACCIÓN VEHÍCULOS