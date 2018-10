Pagar $ 180 millones diarios por multa, tarea de EPM por Hidroituango

Sociedad Hidroeléctrica Ituango, Hidroituango S. A., definió que empezará a cobrarle a EPM la cláusula penal de apremio por estar incumpliendo con los plazos que se comprometió, como contratista, para la ejecución de la obra.

Y, por el momento, cada día de retraso le está costando a la empresa de Medellín $ 180 millones. Pero esa cifra se va a aumentar de manera exponencial con el paso de los días.

Así lo reveló el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien dijo que cada 15 días, EPM puede estar recibiendo una cuenta de cobro por la tardanza de la obra.

El mandatario explicó que el contrato que se hizo para la realización del proyecto fue “muy exótico”, pues contempla unas sanciones “muy altas” por el incumplimiento de cada hito (fecha para el cumplimiento de una parte del proyecto).



“El contrato establece que por los primeros 90 días de incumplimiento son unos 120 millones de pesos diarios; cuando llegue a los 180 días ya va a empezar a marcar 240 millones diarios”, explicó Pérez.

Y en este momento ya se incumplió el primer hito, que era el llenado de la presa, el cual debía estar listo el pasado primero de julio. Eso quiere decir que como ya pasaron los primeros 90 días, el pago diario debe ser de 180 millones de pesos.

A esto se agrega, según explicó el gobernador, que el 28 de noviembre se vence un segundo hito, pues estaba previsto que ese día, la hidroeléctrica comenzara a generar 600 megavatios.



En total son 10 hitos, y por ahora está previsto que la hidroeléctrica comience a funcionar en 2022, lo que significa que los pagos se van a estar incrementando de manera significativa. Un derrumbe en un túnel afectó el proyecto de manera grave.

Dineros públicos

El gobernador asegura que como el proyecto involucra dineros públicos, “hay que recuperarlos”. La Gobernación de Antioquia es dueña de cerca del 53 por ciento del proyecto, mientras que EPM, empresa del municipio de Medellín, es propietaria del 46 por ciento.



“Cualquiera que perdone esa deuda puede terminar en la cárcel. Es una obligación, y tengo que cobrarla”, dijo el mandatario regional, quien aclaró que ese contrato no fue suscrito por su administración.



“Yo solo estoy cumpliendo con una función y si no la cumplo, la Contraloría me abre una investigación inmediatamente. Me toca cobrarle a EPM, es obligatorio cobrarle”, aseguró el gobernador.



“En el sector público hay unas funciones que son dolorosas pero que hay que aplicarlas”, dijo el mandatario, quien anunció que esta semana se publicará un libro en el que se explica toda la situación que se registró con Hidroituango y terminó postergando el proyecto cuatro años.



