Claves para presentar entrevistas virtuales de trabajo exitosas

Aunque los procesos de selección laboral durante la pandemia de covid-19 en entornos virtuales contemplan los mismos criterios de selección que las entrevistas presenciales, implica una preparación adicional para que sean exitosos.



La virtualidad que atravesamos es el preámbulo a un escenario cercano con la inteligencia artificial como reclutadora.(Le puede interesar: 'Recomendaciones para buscar trabajo durante la pandemia')

Cualquier entrevista de trabajo genera ansiedad, por lo tanto, la mejor forma de manejarla es haciendo una preparación previa.



En primer lugar, se debe investigar sobre la empresa y el interlocutor con el que se llevará a cabo la reunión para contextualizar el panorama en el que se desarrollará la conversación.



Como segunda medida, es importante revisar con detalle las funciones del cargo al que se ha aplicado, comprender cómo está el mercado en el que se desenvuelve la empresa y analizar los competidores de la misma con el fin de identificar qué esperan del candidato y cómo aportar a un mejor desempeño de la compañía. Esta previa investigación ayudará a generar un mejor impacto.



En cuanto a la preparación técnica de la entrevista, se debe elegir un lugar tranquilo, con luz y con buena conexión a internet, en lo posible con cable de red para evitar contratiempos; ubicarse en un espacio cómodo para realizar la conversación y activar la cámara para que el reclutador lo conozca. Hay algunas plataformas que tienen fondos predeterminados que le ayudarán a generar un espacio neutral y ameno.



El uso de la cámara es fundamental en las entrevistas virtuales, pues al hablar y mirar a la misma, propiciará cercanía y el interlocutor sentirá que le está hablando de manera directa, finalmente el lenguaje no verbal sigue siendo clave para generar impacto. Al no tener a la persona en el mismo espacio, los reclutadores analizan los movimientos y gestión corporal del entrevistado, así que la recomendación es buscar la calma y relajación ya que entre más cómodo se esté, proyectará una imagen más auténtica. El uso de las manos para expresar ideas genera un impacto positivo.



Para Felipe Franco, gerente de la unidad de Permanent Placement en Adecco Colombia, “una de las mejores estrategias para tener buenos resultados en una entrevista es generar empatía. Hoy en día por medio de la virtualidad es posible. Es importante saber que todos estamos en un proceso de aprendizaje y evolución, por tal motivo aprovecha para preguntar sobre la situación y las dificultades que has tenido con la virtualidad, esto permite que tu interlocutor vea que han vivenciado las mismas circunstancias”.

Hay que recordar que no estar en un mismo espacio con el interlocutor no significa dejar a un lado algunas variables importantes como la imagen personal, asistencia cumplida y comunicación estructurada y corporativa. Estar separados no es sinónimo de dejar la formalidad a un lado.



En medio de la pandemia de covid, además de catapultar plataformas para entrevistas virtuales como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Skype Empresarial, también se ha acelerado la Inteligencia Artificial (I.A.) de manera significativa.



Es así como empezarán a surgir varias herramientas que permitan evaluar y calificar las respuestas de candidatos, por lo tanto, las entrevistas virtuales del momento se convierten en una fase de preparación para otras modalidades de assessment center. En la actualidad existen plataformas de I.A. como Magneto que permiten hacer un análisis de los perfiles, pero no alcanza a dar detalles específicos del perfil de las personas.



A pesar de las mejoras tecnológicas, los criterios de evaluación y selección no varían cuando las entrevistas se hacen virtualmente, pues las empresas cuentan con perfiles de cargo específicos y estructurados e intentan encontrar en las habilidades del candidato los ajustes a las responsabilidades establecidas.



“La inteligencia artificial, es una realidad muy cercana. Debemos estar abiertos a que la tecnología sea una herramienta que facilite búsquedas de hojas de vida, ayude a dar respuesta rápida a candidatos y clientes, contribuya a implementar perfiles de cargo estructurados, entre muchas otras. Claro está que culturalmente todavía queremos tener un contacto cercano con las personas, pues hoy la selección se basa en ajustes a la cultura empresarial” afirma Franco.



