‘Trabajadores serán los primeros en vigilar a las constructoras’

El progresivo regreso del país a la normalidad, si así se puede llamar, a partir de mañana, en los sectores de construcción y manufacturas será gradual, flexible, cuidadoso, con normas radicales y precisas para proteger la salud de los trabajadores.



l ministro de vivienda, Jonathan Malagón, precisa en la siguiente entrevista cómo será el proceso. Economista graduado con honores en la Universidad Nacional, tiene una segunda carrera en administración de empresas de London Schcool of Economics. Es el más joven de los ministros del gabinete: tiene 33 años.

Frente a las objeciones de la alcaldesa Claudia López, el ministro responde: “Las cifras nos irán marcando el camino”.

El proceso de reapertura del sector edificador se llevará a cabo de manera ordenada y responsable. Como cada proyecto es distinto, se debe reportar la implementación de los protocolos de prevención y mitigación por proyecto.

¿Qué implementación?



Sobre los manuales de implementación se realizarán las labores de vigilancia y control por parte de las alcaldías y del Gobierno Nacional. Además, cada proyecto tendrá que contar con un inspector por cada cien trabajadores que vigile el cumplimiento de los manuales.



Algunas de las medidas que se incluyen en el protocolo consisten en el suministro diario de tapabocas, gel antibacterial y demás elementos de protección para cuidar la salud de los trabajadores. Ellos deben ser los primeros en supervisar la correcta implementación de los manuales. Proteger la salud de los trabajadores es lo más importante.



¿Pero como hacen para estar distanciados en una obra?



Con horarios flexibles, grupos de trabajo y turnos de alimentación.

De todas maneras, herramientas, trajes, transporte, implican un riesgo…



Los trabajadores no podrán intercambiar herramientas y tendrán que dejar su ropa de trabajo en la obra y transportarse con otra ropa diferente. Todas las medidas contenidas en el protocolo tienen el propósito de salvaguardar la salud de los trabajadores. Eso es lo más importante.

¿Qué tipo de obras están autorizadas para reiniciar labores?



Se incluyen tanto edificaciones residenciales como no residenciales que se encuentren en ejecución, así como todas aquellas actividades que hagan parte de la cadena de suministros y servicios e industrias conexas.



¿Y el tema del transporte de los obreros?



Se debe priorizar el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta. Así mismo, se recomienda realizar reubicaciones de trabajadores para que estos puedan trabajar en proyectos cercanos a sus viviendas, cuando esto sea posible.



Adicionalmente, se tendrán que implementar horarios flexibles y turnos de trabajo que permitan reducir la utilización del transporte público en horas pico, el cual, por disposición del Gobierno Nacional, no podrá exceder el 35 % de su capacidad.



¿Y cómo se hará el transporte de insumos y de todos los elementos y herramientas?



La carga, transporte, descarga y entrega de materiales e insumos se debe realizar minimizando el riesgo de contagio entre los trabajadores del proyecto y sus proveedores. Se deben establecer zonas específicas de descarga y almacenamiento de materiales, con sus procesos de limpieza y desinfección. Se debe garantizar, además, la desinfección de los vehículos de transporte, mínimo dos veces al día.



La alcaldesa de Bogotá se ha opuesto a la reactivación simultánea de construcción y manufacturas. ¿No tiene razón?



La instrucción del presidente Iván Duque ha sido muy clara: comunicación fluida y permanente con todos los mandatarios locales para asegurar que la apertura se haga de una forma ordenada y cumpliendo los más estrictos protocolos de prevención y mitigación.



Bogotá no ha sido la excepción. Nuestra comunicación con la Alcaldía ha sido permanente, incluso desde la elaboración misma de los protocolos de prevención y mitigación del sector edificador.



Desde el Ministerio de Vivienda estamos trabajando de forma coordinada con las secretarías del Distrito para garantizar la reapertura gradual del sector en la capital del país.



¿Cuáles han sido los acuerdos con los constructores?



En el caso de Bogotá, ya hemos recibido más de 450 manuales de implementación del protocolo y estamos en contacto permanente con las empresas y gremios del sector para asegurar que el retorno gradual a las actividades sea responsable, cumpliendo todos los requerimientos.



Nuestro propósito común con la Alcaldía es proteger la salud de nuestros colaboradores y trabajamos día a día para ello.



Pero mi pregunta es sobre la simultaneidad entre construcción y manufacturas, que es la crítica de la alcaldesa…



Las cifras nos irán marcando el camino. Es importante considerar que las empresas no se activan de un momento a otro. Tanto por las adecuaciones para el cumplimiento de los protocolos como por la disposición de los insumos, este proceso está previsto que se surta de manera gradual.



Esperamos que ambos sectores vuelvan a su vida productiva poco a poco, garantizando la salud de los colaboradores, de los vecinos y el ingreso de los miles de empleados.

La alcaldesa López envió el viernes una carta al Presidente en la que le pide que los dos sectores que se reactivan mañana no lo hagan de forma simultánea…



Los procesos de reinicio de ambos sectores se realizarán de manera gradual, garantizando la salud de los trabajadores, que es nuestro principal objetivo. Estaremos realizando un monitoreo permanente del proceso de reapertura.



¿Cuántos trabajadores se van a movilizar desde mañana lunes en los dos frentes?



En este momento hemos recibido protocolos de cerca de 1.800 obras y fábricas de suministros en todo el país. Solo podrán reiniciar actividades aquellas que cuenten con un manual de implementación del protocolo reportado.



¿Si se genera un crecimiento de infecciones se suspenderá el programa?



Por supuesto. El principal objetivo del gobierno del presidente Duque es proteger la salud de nuestros trabajadores mientras comenzamos, poco a poco, nuestra vida productiva.



En todo caso, es importante señalar que la apertura del sector se realizará de forma gradual, a medida que cada proyecto cuente con su manual de implementación del protocolo. Tal gradualidad nos permitirá ir monitoreando, permanentemente, la reapertura.



¿Y si en algún proyecto se observan prácticas que puedan poner en riesgo la salud de nuestros trabajadores?



Se suspenderán inmediatamente las labores y actividades.



¿Por qué se escogió la construcción como el primer paso para la reactivación?



El sector edificador tiene un doble rol: es fundamental para llevarles soluciones de vivienda a los colombianos y es actividad esencial en la reactivación económica. Es una de las principales fuentes de generación de empleo y cuenta con múltiples encadenamientos productivos que impulsan el crecimiento de otros sectores.



Pero si los arriendos están congelados, los trasteos prohibidos, y el tránsito de visitantes por obras suspendido, ¿para quién se reactiva?

Se reactiva para las miles de familias que esperan con ansias la culminación de sus viviendas. Debo insistir en las particularidades del sector. Esta actividad incluye el modelo de preventa, de manera que las obras que se encuentran en ejecución ya están en su gran mayoría vendidas.



No reiniciar las actividades implica comprometer la vivienda de miles de familias. Por otra parte, aunque los trasteos no estén autorizados en este momento, la finalización de la mayoría de estas obras tendrá lugar meses más adelante.



¿No reactivar la construcción qué supondría?



En Colombia se inician cerca de 200.000 viviendas al año. Detener la construcción de estas viviendas es, al final del día, comprometer el techo de cerca de 800.000 colombianos.



Este sector ocupa a 987.000 personas y es formidable generador de empleo. No reactivar el sector tendría implicaciones considerables sobre la tasa de desempleo y el nivel de pobreza, pues un porcentaje no menor de trabajadores puede caer en situación de pobreza en caso de perder su empleo.



La construcción está vinculada a 34 sectores adicionales. De igual forma, por cada empleo generado en el sector edificador se generan 2,1 empleos indirectos en otros sectores.



¿Y qué va a pasar con las construcciones para comercio?



Las obras autorizadas para el reinicio gradual de actividades incluyen tanto las residenciales como las no residenciales en ejecución. Las construcciones para comercio hacen parte de las edificaciones no residenciales, de manera que pueden también reiniciar actividades desde mañana 27 de abril.



¿Las remodelaciones de viviendas están autorizadas?



No. El reinicio gradual de actividades es para la construcción de vivienda nueva. Una remodelación de vivienda personal no está incluida en la reapertura.

No. El reinicio gradual de actividades es para la construcción de vivienda nueva. Una remodelación de vivienda personal no está incluida en la reapertura. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué mecanismos se utilizarán para garantizar que todos los trabajadores que regresan a sus labores en la construcción cumplan con las normas sanitarias?



La supervisión no solo la deben realizar las alcaldías y el Gobierno Nacional, se requiere el compromiso de todos. Los trabajadores serán los primeros supervisores.



¿Quién debe suministrar los tapabocas, antibacteriales, jabón…?



Las empresas. Cada proyecto debe suministrar diariamente tapabocas, gel antibacterial, alcohol y demás implementos de protección. Los trabajadores no deben asumir estos gastos.



¿Qué va a pasar con aquellas constructoras que incumplan?



Tendrán que suspender inmediatamente actividades. Sin embargo, el cumplimento de las disposiciones no debería tener un carácter policivo. Los colombianos debemos interiorizar que la reapertura paulatina de algunos sectores beneficia a todo el país, de manera que debemos hacerla de manera responsable.



¿Un alcalde puede prohibir la reactivación de sectores?



Respetando la autonomía de alcaldes y gobernadores, todas las medidas que determinen las entidades territoriales deben estar en línea con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.



¿Los obreros de la construcción van a tener un salvoconducto o distintivo?



Así es. Las empresas deberán acreditar a los trabajadores.



¿El Gobierno ha pensado en revivir los subsidios a la tasa de interés para reactivar el sector de la construcción en el mediano plazo?



Estamos analizando todas las herramientas e instrumentos de política disponibles que nos permitan avanzar hacia la recuperación del sector. De manera paralela a la atención de la emergencia, trabajamos en las medidas de reactivación posteriores. Los subsidios a la tasa de interés son una medida contracíclica importante que analizamos de manera juiciosa. En este momento estamos en eso.



¿Cómo va la refinanciación de créditos hipotecarios?



Esta medida se adoptó para que las familias que no pudieran honrar sus obligaciones por cuenta de la emergencia no vieran afectado su historial crediticio ni fueran reportadas ante las centrales de riesgo.



Según cifras de la Superfinanciera de Colombia, 1 de cada 3 créditos hipotecarios se ha refinanciado. Son cerca de 444.000 personas que han sido beneficiadas con periodos de gracia. Seguiremos monitoreando el avance de la medida, así como la evolución de la cartera hipotecaria y los comportamientos de pago de las familias.



En todas las ciudades hay quejas por excesivas alzas en las tarifas de servicios…

El presidente Iván Duque ordenó el congelamiento de las tarifas de agua durante la emergencia.



Los operadores no podrán, bajo ninguna circunstancia, realizar incrementos tarifarios asociados al nivel de precios o los costos operativos.



Decían que usted se iba para la Anif o a dictar clase en una universidad en el exterior. ¿Esos planes quedan aplazados?



La actual coyuntura nos ha impuesto grandes desafíos. Toda mi energía está puesta en este trabajo, de manera que pienso en lo que vendrá después. Hoy, todas mis actividades y todo mi tiempo están concentrados en responder a la emergencia. Nuestro único objetivo es superar este desafío y salir fortalecidos.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO