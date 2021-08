Grandes petroleras como Shell y Exxon regresan al país para exploración

Los hidrocarburos, fundamentalmente petróleo crudo y gas natural, seguirán siendo “por mucho tiempo”, según vaticinio del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, “la columna vertebral de las finanzas del país”. Pero el alto ejecutivo anuncia que la empresa tendrá “nuevos horizontes” para convertirla en “una compañía integral de energía”.



Bayón enfrentó con éxito varios años de complejidad, impuestos por la brutal caída que se presentó en los precios internacionales del petróleo. Ahora, cuando el país se asoma a una “bonanza” petrolera, Ecopetrol anuncia alianzas con gigantes multinacionales como Shell y Exxon, para incrementar notablemente la inversión en trabajos de exploración y explotación.

¿No es irónico que Ecopetrol acabe de presentar cifras récord en ingresos y utilidad, precisamente cuando declina su producción de petróleo?



La menor producción tiene dos explicaciones: la primera, los impactos derivados de la situación de orden público en mayo y junio, que afectó la operación de algunos de nuestros campos, y la segunda, la menor producción temporal en el campo Castilla. Se va recuperando luego de superar una restricción en el manejo de agua.



¿En cuántos barriles diarios está la actual producción?



Al cierre del segundo trimestre, la producción fue de 661.000 barriles de petróleo por día. Al finalizar junio se produjeron 686.000 barriles por día, lo que muestra una tendencia positiva a la recuperación. Mantenemos nuestro plan de lograr una producción promedio año entre 690-700 producción promedio diaria de crudo.



¿Hasta cuándo seremos autosuficientes si no se hallan nuevos yacimientos?



Al cierre de 2020, Ecopetrol registró reservas probadas por 1.770 millones de barriles, que representan 6,1 años de vida media en petróleo y 10,1 años en gas.



¿La exploración también ha declinado?



Por el contrario. En lo que va del 2021 hemos perforado ocho pozos exploratorios y tenemos previsto perforar seis más para cerrar el año con un total de 14 pozos exploratorios. Superamos la meta inicial, que era de 9 pozos exploratorios.

Pero, de todas maneras, se advierte una baja participación de grandes multinacionales en la inversión para exploración. ¿Por qué decayó tanto?



Debido a la coyuntura de bajos precios derivada de los impactos de la pandemia, las empresas del sector recompusieron sus portafolios de inversiones a nivel global, y Colombia no fue la excepción. Sin embargo, esta situación paulatinamente se está revirtiendo en 2021 con la reactivación y mejores precios del crudo. Empresas como Shell o ExxonMobil, grandes jugadores de la industria, han regresado al país como socios de Ecopetrol, lo que demuestra el interés por invertir en Colombia.



¿Qué porcentaje de las utilidades netas de Ecopetrol se destinará a exploración?



El plan de inversiones para 2021 está entre $ 13 y $ 16 billones de pesos. De esto, alrededor del 77 % de los recursos serán destinados al segmento de exploración.



¿‘Raspar la olla’ de pozos que son abandonados por su baja reserva va a continuar?



Sí, hoy la recuperación secundaria y terciaria aporta entre el 35 % y 40 % de la producción de Ecopetrol. Usamos con éxito tecnologías probadas que nos permiten maximizar la producción de los campos más maduros. Tenemos 12 pilotos de inyección de agua y uno de inyección de aire, y 15 proyectos más en maduración.



¿El crecimiento de utilidades puede adjudicarse exclusivamente a los altos precios internacionales que ha alcanzado el petróleo?



No fueron solo los precios. Es una combinación de varios factores. Hubo mejores precios, pero nosotros tuvimos una exitosa estrategia comercial que nos permitió vender mejor nuestros productos con un foco especial en Asia. Aumentamos la producción del Permian (Nota de redacción: Permian es un yacimiento en Texas, en EE. UU., que se explota conjuntamente con Ecopetrol, donde algunos pozos aplican el sistema fracking).



Seguimos empeñados en eficiencia y logramos ahorros por más de $ 1 billón en estos primeros seis meses del año y, por último, y no menos importante, destaco la dedicación de los más de 13.000 trabajadores del Grupo Ecopetrol, a quienes les quiero reconocer su compromiso. Después del complejo año 2020, Ecopetrol está demostrando su capacidad para adaptarse a entornos difíciles.



¿Cómo va el proceso de producción en Permian, en Estados Unidos, y qué participación tiene Ecopetrol en ese campo?



Estamos muy satisfechos, ya tenemos 75 pozos en producción. La producción total superó en el 2.º trimestre los 40 mil barriles por día. A Ecopetrol le corresponden un poco más de 21 mil barriles día. En julio alcanzamos una producción total récord de 50 mil barriles por día.



¿En qué estado se encuentra la operación de compra de ISA?



Esta transacción se enmarca en nuestro plan de convertir a Ecopetrol en un conglomerado líder de energía en Latinoamérica alineado con la transición energética en la que estamos inmersos. El pasado 30 de julio hicimos una oferta vinculante al Ministerio de Hacienda por el 51,4 % de las acciones que posee la Nación en ISA y esperamos la respuesta de dicha entidad para avanzar en el cierre de la operación mediante la figura de un convenio interadministrativo.



¿Por qué, para financiar esa adquisición, se descartó la emisión de acciones?



Esta decisión obedece a la evolución favorable de la situación financiera del Grupo Ecopetrol, y que brinda la flexibilidad para cumplir el cierre de la operación a través de un crédito con la banca internacional, dentro de los parámetros de apalancamiento establecidos en el plan de negocios de la compañía.



¿Contratar un crédito no es mal negocio por el encarecimiento de los créditos?



Es importante aclarar que nuestra calificación, sin incluir la vista país, continúa siendo grado de inversión, lo que es un factor determinante para el mundo financiero. Hay apetito por prestarle a Ecopetrol, porque somos una compañía muy sólida y eso en el mercado de crédito bancario es relevante.



¿Ecopetrol mantiene el grado de inversión de las grandes calificadoras, Standard & Poor’s y Fitch?



Sin incluir la vista país, S&P y Fitch mantuvieron el grado de inversión individual de Ecopetrol.



¿De cuánto será el crédito que Ecopetrol gestionará? ¿Es cierto que es superior a US$ 1.200 millones? ¿Es verdad que adquirir a ISA costará 14 billones de pesos?



Por el momento no puedo entregar detalles al respecto, pero puedo anticipar que estamos negociando unas condiciones muy favorables y competitivas.



¿Cuándo el país conocerá las cifras de esta operación?



En el caso que el Ministerio de Hacienda acepte la oferta vinculante que le hemos enviado, Ecopetrol le informará al mercado y a todos los colombianos los detalles de esta transacción en aras de la transparencia del proceso.



¿Por qué no se utilizan las utilidades de Ecopetrol en la compra de ISA?



La distribución de utilidades se realiza posterior al cierre del año y tras la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La compañía cuenta con niveles de apalancamiento saludables que le permiten tener capacidad de endeudamiento manteniendo nuestra sostenibilidad y solidez financiera.



Todos los pasos que Ecopetrol está dando parecen indicar que la compañía va camino de convertirse en una gran empresa generadora de energía, más que exploradora y productora de petróleo. ¿Eso es así?



Ecopetrol seguirá siendo en esencia una empresa de hidrocarburos, ese es el corazón de nuestro negocio. No olvidamos que nuestro objetivo es el petróleo y el gas, y así continuará. Lo que sucede es que estamos ampliando nuestro horizonte porque no somos ajenos a los cambios mundiales. La pandemia y la transición energética vienen marcando nuevas realidades para este sector que debemos afrontar de la mejor manera. Nos vemos como una compañía integral de energía, fuerte en nuestro negocio tradicional de hidrocarburos y avanzando de una manera ordenada hacia la transición energética.



¿Cuáles son los pilares de esa transición energética?



Está soportada en cuatro pilares: 1) Incrementar la competitividad de nuestras operaciones para evitar lo que se conoce como ‘activos atrapados’, es decir, aquellos que aún tienen muchos recursos por producir. 2) Diversificar nuestra matriz energética sin perder el foco en los hidrocarburos; por ejemplo, en hidrógeno. 3) Acelerar la descarbonización de nuestras operaciones reduciendo emisiones. Y 4) profundizar en la sosTECnibilidad, un término que hemos acuñado en Ecopetrol donde la tecnología está en el corazón de la sostenibilidad.



¿Es rentable aumentar la capacidad del país para producir energía eólica o solar en vez de explorar, explotar y vender petróleo, cuando su precio está tan recuperado?



Son dos cosas distintas. Sobre si es rentable producir energías renovables, no hay duda. Para ello le doy un solo ejemplo: los ahorros derivados de nuestro primer ecoparque solar Castilla, puesto en operación en 2019, ya superan los $ 5.900 millones y una reducción de emisiones de CO2 equivalente de más de 16.000 toneladas. Pero no estamos dejando de lado nuestro negocio tradicional de hidrocarburos. Seguimos buscando reservas. No podemos dejar de hacerlo. Los hidrocarburos seguirán siendo por mucho tiempo la columna vertebral de las finanzas del país para cerrar las brechas sociales. Además, contribuyen con la generación de empleo y son el combustible, por así decirlo, de la industria nacional.



Si no hacemos fracking, ¿se acerca la hora de importar petróleo?



No necesariamente. Colombia debe darse la oportunidad de decidir como país si le apuesta al desarrollo sostenible de los yacimientos no convencionales, donde hay un gran potencial de reservas, y de ahí se deriva la idea de hacer los proyectos piloto de investigación integral en Santander, una oportunidad para definir con criterios científicos y técnicos si son viables o no.



Si tenemos que importar petróleo, ¿cuál sería el costo para el país?



Si Colombia tuviera que importar petróleo, las consecuencias serían dramáticas. Cálculos de la industria han estimado ese costo anual en un rango de entre $ 24 y $ 30 billones de pesos al año, lo que tendría un impacto para las finanzas públicas.



¿Y qué hacer con las comunidades, los naturistas y las sociedades que se oponen al fracking, por considerarlo un veneno contra el medioambiente?



Yamid, continuaremos escuchándolos y atendiendo sus inquietudes; consideramos que todas son muy válidas, nutren nuestro trabajo y fortalecen la confianza. Estos pilotos, llamados Kalé y Platero, los estamos haciendo de cara al país, con hechos y datos, escuchando a las comunidades, la academia y los expertos. Estamos actuando con rigurosidad. No se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien.



¿Cuál es el balance final y la situación actual de Reficar? ¿Qué pasó con la demanda contra la empresa CB& instaurada por Ecopetrol por sobrecostos?



La Refinería de Cartagena, la más moderna de América Latina, sigue contribuyendo al desarrollo y bienestar del país. Hoy, todas sus 34 plantas están en operación y entrega diariamente gasolina y diésel de calidad internacional. Avanzamos en el proyecto de conexión de la unidad de crudo original con la Refinería, lo que permitirá aumentar entre 50 y 60 mil barriles refinación. Frente a la demanda contra la empresa CB&, estamos a la espera de la evolución del proceso de arbitramento. Somos respetuosos de las instancias judiciales.



¿En qué consiste la alianza por carbono neutralidad?



Nos unimos a los más de 100 firmantes de un Acuerdo de Voluntades para apoyar el Programa Nacional de Carbono Neutralidad que busca el crecimiento sostenible del país. Ecopetrol es la primera empresa del sector de petróleo y gas en Latinoamérica que se comprometió con lograr cero emisiones netas de carbono al 2050, en línea con nuestros objetivos de transición energética, sostenibilidad y mitigación del cambio climático.



YAMID AMAT

ESPECIAL PARA EL TIEMPO