Colombia será sede del Seminario Mundial de Túneles Carreteros a partir del próximo martes, en la ciudad de Medellín. “Es el más importante de su naturaleza, debido a que nuestro país es considerado como una potencia mundial en esta materia”, según explica el director del Invías, Juan Esteban Gil. El funcionario hace en este reportaje un balance general de la construcción de vías en el país y, por primera vez, responde las duras críticas que le ha hecho a su gestión el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Gil, quien cuenta con una maestría en Ingeniería, explica por qué Colombia es considerada potencia mundial en túneles.

“Las cifras –dice– ratifican lo anterior, pues en la red vial de carreteras nacionales se han desarrollado un total de 165 túneles. En el gobierno del presidente Duque, Invías ha construido y puesto al servicio 26 túneles carreteros, entre ellos el más largo del continente, que es el túnel de La Línea, con una longitud de 8,6 kilómetro, un hito que expertos internacionales consideraron como imposible, porque se encontraba en la segunda geología más compleja mundial”.

Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

A partir de 2018, el país logró un hecho histórico: en 4 años construyó 53 túneles, entre estos, el cruce de la cordillera Central, que entró en servicio en su totalidad y que está conformado, entre otras obras, por 25 túneles. Además, el Gobierno dejará financiados y contratados otros 52 túneles, que entrarán después del 2022.

Las grandes obras en Colombia terminan con millonarios sobrecostos. ¿Esto ha pasado con los túneles en Colombia?

En la construcción de túneles no se puede hablar de sobrecostos, pues la normativa para su construcción exige un método observacional. En la medida que se va viendo la geología y se va avanzando en la construcción del túnel, se va viendo el costo total. En Colombia, normalmente los túneles cuestan hasta dos o tres veces el valor cuando se realizan a precios unitarios. No existen sobrecostos en túneles, lo que sucede es que es muy difícil prever la geología de la montaña.

¿Por qué nuestras vías se ven tan afectadas por el invierno?, ¿hay falta de planeación o de diseño o es la mala calidad de los materiales que se emplean?

La afectación de nuestras vías por el invierno, como detonante principal, se da debido a las condiciones geológicas y de vulnerabilidad tanto de la infraestructura vial como de la población en la influencia del trazado vial, acrecentando su fragilidad y generando situaciones de riesgo. Las condiciones geográficas del país son complejas. En este gobierno hemos atendido 4.644 emergencias viales, eventualidades en las que hemos reaccionado de manera inmediata.

¿Por qué es tan reducida nuestra red de autopistas?

Este es un problema histórico del país. Sin embargo, hemos hecho inversiones históricas por 25 billones de pesos. Invías logrará la pavimentación de 2.140 kilómetros nuevos de carreteras principales. Además, para las vías rurales del país hemos invertido 5,6 billones de pesos, gracias a los cuales ejecutamos 1.512 proyectos, que permiten el mejoramiento de 12.400 km y el mantenimiento de 15.000 km en todo el país.

En un país tan montañoso como el nuestro, las vías en su inmensa mayoría son caminos en mal estado…

Este gobierno ha sido el que mayor inversión en obra pública ha hecho en toda la historia de Colombia. En el anterior gobierno no se tenía tanta inversión pública, toda vez que se privilegiaron las inversiones para los proyectos de 4.ª generación (4G) y agotaron la inversión social del Estado, que es la que se realiza con obra pública. Además, no se realizaron programas de inversión de largo plazo.

Licitaciones con condiciones estilo sastre, hechas a la medida, ¿persisten?

Las licitaciones en la entidad no se hacen en estilo sastre, eso sucedía antes del 2018. Nosotros implementamos los pliegos tipo y gracias a eso nos hemos convertido en un ejemplo a nivel nacional en contratación pública. Para el 2022 se han realizado 5 procesos y se han recibido 37 propuestas. En concurso de méritos, para la vigencia de 2022 se han realizado a la fecha 9 procesos con un total de 1.023 propuestas recibidas.

¿Cómo están constituidos los pliegos tipo?

Por un documento principal, pliego de condiciones tipo o documento base, acompañado por anexos, formatos, formularios y matrices adoptados por el Estado.

Pero hay acusaciones de irregularidades frente al actuar de la entidad para la ampliación que se concede en plazos de construcción…

No conocemos acusaciones de irregularidad, desde el Invías hemos entregado toda la información, la hacemos totalmente pública. Los entes de control investigan al respecto y nosotros estamos totalmente convencidos de que ninguno de los procesos que se realizan es para favorecer a contratistas, ninguno es para generar privilegio a un ejecutor. Muchas veces hay privados que se quejan de situaciones, porque pierden competitividad, pero siempre privilegiamos el interés general sobre el interés particular. Para nosotros es más importante lo que le interesa a una comunidad que lo que le interesa a un contratista. El contratista tiene que prestar el servicio que requiere el Estado, nosotros no generamos ningún beneficio para ningún contratista en particular, toda vez que todas las licitaciones son públicas.

¿Por qué el Invías hace tantos anuncios de construcción y a la hora de la verdad la ejecución es tan lenta?

Invías realiza anuncios de construcción y los ejecuta. Quizás hay interesados en no mostrar la gestión del instituto, pero lo que se observa en las regiones es que el país no se mueve solo en Bogotá, el país se mueve en las regiones.

Pero el Ministerio de Hacienda, con corte al 24 de marzo, reveló que el nivel de ejecución de la entidad ha sido apenas del 6 %...

El ciclo presupuestal ha demostrado que los primeros meses históricamente en el Invías son de baja ejecución, porque se publican las licitaciones al inicio del año, en enero se incorpora el presupuesto y en el mes de mayo se adjudican las licitaciones, porque todo lo hacemos a través de concursos públicos. En el segundo semestre es cuando se incrementa la ejecución presupuestal, eso es lo que normalmente sucede.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la ejecución del 2022, para estos primeros 75 días del año, que corresponde a facturación de obras ejecutadas y que llegan a la economía, tenemos un acumulado de $ 918.000 millones ejecutados, lo que corresponde a poner 12.240 millones diarios en la economía de las regiones y que es, del total de recursos asignados para este año, el 14 por ciento de ejecución.

¿A qué atribuye las duras críticas que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras hace a su gestión?

Desde el Invías no trabajamos para responder al cuestionamiento de una persona que lideró el sector. Nosotros trabajamos para el beneficio del país y se siente en las regiones. Los gobernadores, alcaldes y comunidades pueden ratificar que por primera vez estamos llegando a cada uno de los municipios del país; estamos en el 95 por ciento de los municipios, donde hemos llegado con vías primarias, secundarias, rurales, muelles, con obras públicas de diferente tipo.

Pero ¿por qué las críticas?

Yo no puedo juzgar, pero tampoco trabajo para que me califique bien una persona que manejó el sector, esa no es mi finalidad.

El mismo doctor Vargas Lleras ha dicho que en la adjudicación del contrato de peajes por 950.000 millones todo fue sospechoso…

Es una apreciación falsa, porque quienes estuvieron denunciando la licitación de peajes dijeron que se lo iba a ganar Thomas Greg y, finalmente, hicimos una audiencia pública donde participaron más de 80 interesados. De hecho, en esa audiencia, el ganador resultó siendo la Unión Temporal Peajes Nacionales y no Thomas Greg, a quien el doctor Vargas Lleras ya había dado por ganador.

La adjudicación de ese contrato se realizó en octubre de 2021, después de un proceso riguroso y transparente que incluyó estudios de mercado, una estructuración que garantizó la pluralidad de oferentes y una evaluación minuciosa de las ofertas.

¿Por qué en la Contraloría cursan decenas de investigaciones por más de 2 billones de pesos?

La Contraloría está realizando auditorías permanentemente y nosotros siempre vamos a responder a las autoridades de control con argumentos e información técnica, son hallazgos, pero no pueden decir que en esta administración se ha perdido dinero en la ejecución de un contrato.

Tras el paso del huracán Iota en 2020 se destruyó el 98 % de la infraestructura de Providencia. Usted visitó este fin de semana la isla, ¿cuál es la situación actual?

Avanzamos satisfactoriamente, pues en el instituto trabajamos en la reconstrucción de la circunvalar de San Andrés, la cual finalizamos cumpliendo con los tiempos programados. Lo mismo sucedió con la circunvalar de Providencia, que también reconstruimos cumpliendo con los tiempos programados, y el dragado de acceso al canal marítimo de Providencia, que se ejecutó.

¿Qué falta por reconstruir?

En este momento estamos realizando dos trabajos: el primero de ellos es la construcción del muelle, el cual esperamos terminar en abril. El segundo trabajo que realizamos actualmente es el del puente de Los Enamorados, cuya primera fase esperamos terminar en abril y la segunda, en junio.

¿Cuál es el estado actual de las vías en Providencia? Isleños afirman que, con el uso de maquinaria pesada para la reconstrucción de Providencia, las vías se deterioraron.

Con la reconstrucción de la isla ha entrado maquinaria para la reconstrucción de viviendas, hospitales y acueductos, entre otros, entonces ha aumentado la carga y tráfico sobre el corredor. Una vez se terminen todas esas actividades de construcción se debe hacer mantenimiento a la vía. Es un trabajo que se hará posteriormente a estas actividades de construcción.

¿Ha sido un problema que el muelle de Providencia sea pequeño para el descargue de materiales y la reconstrucción se haga más lenta?

Efectivamente, el muelle era un muelle pequeño que, históricamente, los gobiernos no habían intervenido. Nosotros estamos terminando la construcción del nuevo muelle con el cual garantizaremos más zonas de atraque. Además del muelle, hicimos el dragado de profundización, toda la vida habían entrado buques de hasta 500 toneladas, hoy están entrando buques de hasta 2.700 toneladas, producto del dragado, el nuevo muelle y toda la logística del proceso de reconstrucción.

El puente que une a Providencia con Santa Catalina no ha sido terminado. ¿Por qué?

El puente de Los Enamorados avanza satisfactoriamente. El paso del huracán lo destruyó. Está en plena reconstrucción y lo terminaremos en el mes de abril. Las obras complementarias del puente las finalizaremos en junio.

Facebook Twitter Linkedin

Así se veía la construcción del nuevo puente de Los Enamorados cuando estaba en un 85 % de terminada, hace unos meses. Foto: EL TIEMPO

Los isleños se quejan porque faltan muros de contención en algunos puntos de la isla…

Los muros de contención se han venido ejecutando en su totalidad, la comunidad está pidiendo obras de protección de erosión, pero son obras de crecimiento de oleadas que se realizan dentro del mar y no son competencia del Invías.

YAMID AMAT

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

