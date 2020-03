‘Colapso del puente fue por causas imputables a Gisaico’

Luego de que un tribunal de arbitramento profiriera el laudo en la controversia entre la Constructora de Infraestructura Vial (Coninvial) y Gisaico, por las causas del desplome del puente Chirajara, en la vía entre Bogotá y Villavicencio, la primera empresa reiteró que si bien para los árbitros el diseño no fue la única causa, en el laudo quedó claro que las otras razones también fueron responsabilidad de Gisaico.



Alberto Mariño, presidente de Proindesa y vocero de Coninvial, sostuvo que aunque la controversia ha generado ruido para la construcción del nuevo puente, la firma francesa Eiffage está totalmente convencida de que la información sobre las características del suelo es correcta y que permite hacer la obra.

¿Qué sigue tras el laudo, ya que Gisaico ha dicho que irá a otras instancias?

Lo primero que hay que aclarar es que lo que decidió el tribunal fue que las causas del colapso corresponden a situaciones totalmente imputables a Gisaico. Esto llevó a Gisaico a que incumpliera el contrato de construcción, y obviamente lo condenan a pagarle perjuicios a Coninvial.



Gisaico todo el tiempo estuvo alegando que el puente había colapsado porque se habían producido unos movimientos en la cimentación, que habían generado un asentamiento súbito del puente. Y precisamente los árbitros concluyen todo lo contrario. Que no solo no hubo el asentamiento que tanto pregonó Gisaico, de acuerdo con la hipótesis que se inventó, sino que, por el contrario, en el expediente obran suficientes pruebas para demostrar que el puente no se cayó por problemas en la cimentación.



¿Cuáles son esas causas imputables a Gisaico?

Lo que también concluyen muy claramente los árbitros es que las causas imputables a Gisaico son, en primer lugar, los diseños del puente, donde hay un error, y que, adicionalmente, en la parte que les quedó mal diseñada tuvieron unos inconvenientes de construcción que acentuaron aún más el problema. Inclusive, el propio testigo de Gisaico, un señor Cervenka, que les había preparado un estudio, dice que el diseño del puente no fue idóneo y no tenía la resistencia, ni iba a resistir las cargas que requiere el puente para su funcionamiento.



Estos laudos no tienen una segunda instancia, no son apelables como en otros casos. En este momento se pueden solicitar aclaraciones y los árbitros tienen un plazo muy corto para darlas o negarlas. La hipótesis de Gisaico quedó totalmente desvirtuada por los testimonios que se dieron en el tribunal, y nunca pudo comprobar que el puente se había caído por problemas en la cimentación, y será muy difícil que acudan al recurso de anulación del laudo.

Alberto Mariño Samper, representante de Coninvial. Foto: Hernando Herrera. Archivo EL TIEMPO.

¿Es viable el recurso?

El recurso tiene unas causales muy explícitas, muy claras. Son básicamente de procedimiento, y no es que el recurso de anulación modifique el laudo. El laudo queda en firme, independientemente de que interpongan el recurso.

Lo veo poco probable y no sé por qué se empeñan en eso. Todo lo que han hecho ha sido en perjuicio de la ejecución del puente, porque esa teoría generó una serie de dudas sobre la cimentación, que nos han retrasado prácticamente un año largo el inicio de obras.



¿Es cierto que el tribunal le ignoró pruebas a Gisaico?

Eso es absolutamente falso. Ellos presentaron todas las pruebas y llevaron a sus testigos. Y quedó perfectamente demostrado que Gisaico tenía toda la información para iniciar el puente. Los estudios que adelantaron, tanto la Fiscalía con el Politécnico de Cataluña, como la asegurada QBE, a través de un grupo de especialistas de Europa, hicieron perforaciones alrededor de la cimentación y la conclusión de ambos grupos es que el suelo en el cual se construyó el puente corresponde con las previsiones que se tenían en los estudios.

El geólogo que llevó Gisaico lo único que dijo era que el suelo tenía unas condiciones que no eran las mejores, pero, precisamente, cuando uno encuentra ese tipo de condiciones, para eso se diseñan obras especiales en la cimentación, que fue lo que precisamente se diseñó.



Otro geotecnista que llevaron dijo que no le constaba nada porque ni siquiera fue al sitio de las obras. Eso son habladurías de los señores de Gisaico, que se han negado de manera sistemática a reconocer su responsabilidad en el colapso del puente.



El laudo dice que el error de diseño no fue la única causa. ¿Qué otros factores incidieron?

La única causa para el tribunal no es el error de diseño, porque el mismo tribunal dice que hubo desatenciones en la construcción el puente. ¿Quién diseñó y quién construyó? Gisaico. Por eso el laudo dice claramente que las causas del colapso corresponden a situaciones imputables al constructor.



¿Y no hay más causas?

No. Ninguna otra causa hay en el laudo, porque lo que pretendía Gisaico era decir que había una causa que correspondía a los problemas de la cimentación, pero quedó perfectamente demostrado que no solo no hubo los problemas de la cimentación, sino que no fue el origen, y cuenta con suficiente evidencia. No hubo tampoco una fuerza mayor.



¿Qué cosas se han atrasado en el trabajo con Eiffage para el nuevo puente?

Gisaico ha generado ruidos sobre la calidad del terreno, entonces la interventoría actual del puente ha pedido una serie de perforaciones adicionales. Coviandes accedió y se están ejecutando en este momento, y, por el contrario, las perforaciones adicionales han demostrado que el suelo es de las características que se le informó a Gisaico para el contrato de diseño y construcción. Obviamente eso ha retrasado la ejecución del puente.



¿Hay riesgo de que Eiffage se retire por esto?

No. Eiffage está perfectamente convencido de que la información es correcta. Fueron llamados a declarar en el tribunal sobre la cimentación y no tienen ningún inconveniente.



¿Y en qué fase van?

Entregamos los diseños y llevamos casi nueve meses pendientes de que la interventoría de la ANI dé su no objeción. Pero con la nueva norma que nos está exigiendo la ANI se presenta una diferencia de valor del puente. Estamos pidiéndole a la ANI cómo va a poner ese costo adicional.



¿De cuánto es el adicional?

Es casi tres veces el valor del puente. Es un absurdo, porque ha habido una exigencia de normas que ni siquiera están en práctica en Estados Unidos, pero la interventoría ha pretendido que se utilicen.



¿Podría costar unos $ 180.000 millones?

Puede ser de ese orden.



¿Contemplan acciones adicionales contra Gisaico?

Por ahora no. Sencillamente estamos estudiando el laudo, para mirar qué tipos de perjuicios fueron reconocidos, y ya miraremos si tomamos otras acciones en contra de Gisaico.

