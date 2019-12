Cuatro preguntas a ministro Carrasquilla sobre la tributaria

Qué tanto riesgo de un hundimiento de la reforma tributaria se percibe desde el Ministerio.

​

Cercano a cero, la verdad.

Muchos beneficios tributarios y una reforma laxa que obligaría a tramitar otra en el 2021 son algunos reparos de los liberales. Anunciaron voto negativo. ¿Cómo ve esta posición?

​

Muy raro. Los liberales votaron masivamente a favor de la ley de financiamiento, que es esencialmente la misma cosa, hace apenas un año y con razón. Esa ley ha sido muy positiva para el país en un año tan complicado a nivel mundial como este 2019 que cierra.



(Le puede interesar: ‘La reforma tributaria es mala, peligrosa y dañina’: Gaviria)



El no de la bancada liberal más los partidos de oposición suman en contra de la reforma.



Es cierto, ninguna reforma del tema que usted quiera tiene unanimidad ni aquí ni en ninguna democracia seria del mundo. Pero déjeme comentarle que me dolió en lo personal, y me decepcionó como colombiano ver al Partido Liberal darle la espalda a uno de los suyos, al presidente de la comisión tercera de la cámara, el Dr. John Jairo Roldán, quien trabajó cientos de horas liderando esta ponencia, ayudó a mejorar el texto, fue crítico implacable del Gobierno cuando no estaba de acuerdo y fue fiel a los principios liberales del respeto, la tolerancia y la racionalidad. El Dr. Roldán es un congresista de lujo, y el país entero le debe mucho. Lástima la miopía de la mayoría (no de todos) sus copartidarios en el Congreso.



Se dice que habría mayor ingreso si se retrocede y aplican las normas anteriores a la ley de financiamiento ¿sería así?

​

Me gusta cuando usted dice la palabra ‘retrocede’. En efecto, votar en contra es equivalente a echar reversa en varias dimensiones. En el frente de la competitividad, es sumarle otros 20 puntos de impuestos a cada pequeño, mediano o gran emprendimiento en Colombia. En el frente de la equidad, es sacarle $ 400.000 anuales del bolsillo a la población más pobre del país y bajarles la tasa de tributación a los más ricos. En el frente de la legalidad, es acabar con la confianza de miles de personas y negocios que saltaron de la informalidad al régimen simple y que hoy facturan electrónicamente. Vamos a recaudar $ 158 billones gracias a esta ley. Mayor ingreso no habría si el Congreso comete la insensatez de retroceder, como usted bien lo dice.



(Lea también: Sí o no a la reforma tributaria: así están los votos en el Congreso)



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS