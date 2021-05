Escasez de insumos ya afecta a cultivos de arroz, papa y café: SAC

Los responsables de los bloqueos en las carreteras del país, deben ser judicializados y su acción no puede quedar impune”. Con esta frase, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, pide que Policía, Fiscalía, Procuraduría, alcaldes y gobernadores actúen para levantar los bloqueos. Bedoya, con maestrías en economía de la Universidad Javeriana y en políticas públicas de Harvard, no vacila en calificar los bloqueos del paro nacional vigente en el país desde el 28 de abril como catastróficos.



(Le puede interesar: Por bloqueos y paro, varias navieras frenan envíos a Buenaventura)

¿Cuál es su balance del impacto del paro en el país?



Es desastroso. Luego de 23 días de paro en los que muchos compatriotas han perdido la vida o han resultado heridos, en los que se han presentado un sinnúmero de bloqueos en las vías, se han dado múltiples hechos de vandalismo, amenazas y saqueos, el balance para el país es catastrófico en lo social, en lo económico y, tal vez, peor aún, en la esperanza de un mejor futuro.



¿De qué manera ha afectado a la agricultura?

​

En ya 23 días se han presentado más de 2.100 bloqueos en las carreteras que son fundamentales para que la comida pueda llegarles a más de 14 millones de hogares que tiene Colombia. Estos bloqueos, las amenazas a los trabajadores rurales para que no vayan a laborar, el vandalismo en granjas y de camiones cargados con comida, la imposibilidad de recoger cosechas le dejan un daño profundo a quienes producen la comida de todos los colombianos.



(Además: Qué es la calificación que le bajaron al país y cómo afecta a la gente)



¿A cuánto ascienden las perdidas en su sector?

​

Las pérdidas económicas superan ya los 1,7 billones de pesos, pero más allá de esas pérdidas el daño generado por quienes impulsan y participan de todos estos hechos delictivos es que atentan contra la seguridad alimentaria de todo un país.

¿Cuáles son los sectores de la producción agrícola más afectados por el paro?

Cuando usted ha tenido más de 2.100 bloqueos en las vías del país, esto afecta a todo el sector. Le menciono algunos: huevo, cerdo, pollo, leche, tilapia, café, banano, plátano, aguacate, arroz, panela, cacao, papa, caña y flores.



¿Qué exportaciones están en peligro?

​

Las de banano, café, aguacate hass, flores, tilapia, azúcar, cacao, cítricos, entre otros. Los bloqueos en las vías y el cierre de Buenaventura no solo impiden el cumplimiento de compromisos internacionales, sino que lleva al daño de productos perecederos. Y esto puede destruir no solo la relación comercial de productores que con muchos años y esfuerzo han consolidado con su clientela en el exterior, sino también afectar el empleo generado por estos sectores.



(Además: ¿Cómo se mide la inflación en Colombia?)

Las pérdidas económicas superan ya los $ 1,7 billones, pero más allá de esas pérdidas el daño generado por quienes participan de todos estos hechos es que atentan contra la seguridad alimentaria FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se ha afectado nuestro comercio internacional?



Le doy unos ejemplos. En el caso del banano, en los primeros días de los bloqueos se perdieron más de 5,4 millones de dólares de exportación. En el café, de las 80 tractomulas que llegan diariamente a Buenaventura, en los últimos días, antes del cierre, solo llegaron 23. Son más de 90 millones de dólares de exportaciones de tilapia en riesgo, pues ya empezaron a cancelar pedidos por incumplimientos generados por los bloqueos. En el aguacate hass, más de 2.540 toneladas no se han cosechado y muy seguramente no se van a poder exportar. Y la lista sigue…



Las grandes navieras anunciaron que cerraron reservas para Buenaventura...

​

Si dejan de llegar los insumos que necesita el agro, se puede ir olvidando el país de tener gran parte de su empleo en avicultura, porcicultura, acuicultura.



¿Y qué tan grave es la crisis por la escasez de insumos y fertilizantes?

​

Ahí es donde viene también el impacto futuro sobre la posibilidad de producir la comida que necesita el país. Por ejemplo, en el caso del arroz, que tiene más de 350 mil hectáreas sembradas, hay grandes dificultades para traer fertilizantes, situación que también afecta a los productores de papa, café, entre otros. Y en el sector pecuario ya se han muerto más de 10 millones de animales por no tener alimento concentrado. Y todo como consecuencia de los bloqueos.



(Le recomendamos leer: Bloqueos no hacen parte de protesta legítima, denuncian empresarios)



¿Existe algún cálculo sobre cuántas familias campesinas quedaran en la miseria?

​

Yamid, el campo tiene 11 millones de habitantes y la mayoría depende de la suerte del sector agropecuario. Así que los bloqueos lo que van a generar es más miseria, más desempleo en el campo, una seria violación al derecho al trabajo y a la alimentación de todo un país.



Los camioneros anuncian que pararán por falta de garantías de seguridad…



Claro. Lo que nos dicen que les están haciendo es amenazarlos a ellos y a sus familias por el hecho de querer trabajar. A quienes han salido a trabajar, a llevarles la comida a los colombianos, les han destruido sus vehículos. Son héroes y el Estado debe darles todas las garantías para que puedan cumplir su noble misión.

Facebook Twitter Linkedin

Según el Gobierno, las alzas de precios por los bloqueos están golpeando más duro la capacidad de compra de los colombianos. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Varios gremios han pedido judicializar a los responsables de los bloqueos…



Más que conveniente, eso es lo correcto. ¿O es que aquí la constitución y la ley solo es para unos? Aquí tiene que caerles todo el peso de la justicia con el debido proceso a quienes incitan, organizan y participan de los bloqueos que violan la ley. ¡Esas personas están pisoteando los derechos de millones de colombianos! Si esto queda en la impunidad, ¿se imagina el precedente? ¿O cree que es aceptable que usted tenga que pedir permiso a los que lo bloquean para ir a trabajar o mover la comida de los colombianos? ¿O que unos cuántos deciden quién pasa un bloqueo y quién no? Si la justicia no actúa con urgencia y contundencia, apague y vámonos.



Los ingenios azucareros tienen paralizada su producción. ¿Qué tan grave es?



Seis de cada diez familias del Valle geográfico del río Cauca dependen de este sector. Son más de 286 mil empleos directos e indirectos que están literalmente en riesgo en esa zona del país. Si las empresas no pueden trabajar, no hay ingresos y no hay con qué pagar la nómina. Es un total descaro de quienes apoyan, promueven y participan de los bloqueos. Son responsables de la pérdida de ingresos y de puestos de trabajo de cientos de miles de colombianos.



(Lea también: Efecto cascada por la pérdida de la calificación de Colombia)



En supermercados y centros de abastos ya se advierte escasez de alimentos…



Donde hay posibilidades de llegar a acuerdos para levantar bloqueos por la vía del diálogo, como ya se ha hecho en algunos lugares, eso es bienvenido, pero sin impunidad. Donde no, autoridad y justicia es lo que hay que aplicar. Hay quienes promueven los mal llamados corredores humanitarios. Eso es validar los bloqueos, y terminar en manos de quienes tienen en jaque el país, pues terminan dejando pasar lo que ellos quieran, cuando quieran. Y se les hincha el pecho diciendo que están dejando pasar la comida y el oxígeno. ¿El país les tiene que agradecer?



Y también hay crecimiento en los precios. ¿Se disparará la inflación?

​

Sin duda. Y eso significa una menor capacidad de compra de los consumidores, en particular los de menores ingresos. Por donde lo mire, los bloqueos afectan a millones de colombianos, en particular a los que están en condición de pobreza.



(Además: ¿Quiénes son los más ricos del mundo en 2021?)

¿Qué tipo de solución propone usted ante semejante emergencia?

​

El diálogo con acuerdos, pero sin impunidad, el restablecimiento del orden público y la actuación de la justicia son fundamentales. Y, por supuesto, el llamado a la reflexión a quienes le están haciendo un daño irreparable a nuestro país. Y, por eso, desde el Consejo Gremial Nacional también se han enviado comunicaciones a las Naciones Unidas, la OEA y otras organizaciones para que conozcan más de cerca esta situación y actúen según sus competencias.



¿Cuánto tiempo demorará la recuperación de la producción agrícola?



Imagínese un productor que lo perdió todo porque no pudo vender sus productos o porque se dañaron en los camiones bloqueados. Sin ingresos, ¿cómo paga los créditos? ¿Cómo compra insumos? ¿Cómo paga la nómina? Quedará fuera del mercado y endeudado. Así que el daño es irreparable.



¿Es partidario de que las autoridades rompan bloqueos?



En la SAC creemos que todos los colombianos debemos cumplir la Constitución y la ley. Nadie está por encima de ellas. Y cuando eso ocurre el Estado debe actuar en el marco de sus competencias. Así que Policía, Fiscalía, Procuraduría, alcaldes, gobernadores y Gobierno Nacional deben actuar para levantar los bloqueos.



(Además: ‘Pese a rebaja, Colombia accederá al crédito que necesita’: Restrepo)

A toda la institucionalidad se le salió de las manos. Más de 2.000 bloqueos en 23 días lo confirman FACEBOOK

TWITTER

Además, se están denunciando saqueos en granjas. ¿Eso es cierto?



Así es. Hemos visto videos de saqueos en granjas de pollos, cerdos, camiones en parqueaderos cargados de alimentos y, recientemente, el puerto de Buenaventura donde hasta se estaban robando el café.



Y se oyen denuncias sobre extorsión al transporte…



Muchos productores nos cuentan que a sus transportadores les ponen peajes en los bloqueos. Y con las amenazas que reciben, ¿se imagina el temor a denunciar? Sin duda alguna, van a quedar muchos productores en la ruina.



¿Cómo ha visto la actuación de las autoridades?

​

Imposible generalizarla, pues con más de 2.100 bloqueos que se han dado en estos más de 20 días, las actuaciones han sido diferentes. En muchos sitios, incumplimientos de compromisos viejos con la comunidad, en otros, buen diálogo y acuerdos claros, y en otros, actuaciones que lo dejan a uno perplejo como el video del alcalde de Zipaquirá. Al final será la Procuraduría la que decida.



(Le recomendamos leer: ¿Qué tanto cayó la pobreza rural en Colombia?)



¿Cómo ha visto la actitud del Gobierno?

​

El Gobierno debe continuar profundizando el diálogo en todo el territorio nacional para lograr acuerdos con los diferentes actores que están dentro de la ley y que tienen preocupaciones históricas legítimas, e implementar medidas adicionales que contribuyan a resolver los problemas de pobreza, desempleo e inequidad que tiene Colombia. Estos nos son problemas nuevos. Y por el otro lado, garantizar junto a otras entidades del Estado que se respete la Constitución, se restablezca el orden público y no haya impunidad.



¿A qué adjudica tanta rabia, tanta furia que se advierte en quienes protestan?

​

Una cosa son los ciudadanos protestando de manera pacífica con gran indignación por la reforma tributaria, el desempleo, la corrupción, la falta de oportunidades para los jóvenes y las mujeres, la inequidad y la pobreza. Totalmente entendible, y hay que encontrar e implementar las soluciones pronto. Y otra, quienes cometen actos violentos que no tienen ninguna justificación.



¿Usted cree que al comité del paro se le salió de las manos el tema de los bloqueos?

​

Pues si ellos están detrás de los bloqueos deberían decírselo de frente al país. Desde el sector privado estamos explorando todas las medidas jurídicas para que los daños generados no queden en la impunidad ni en lo económico ni en lo penal, por parte de quienes han orquestado y participado de estos bloqueos.



(Además: Gobierno ordena levantar bloqueos tras pérdidas de $ 10,2 billones)



¿Y no se le salió también de las manos al Gobierno el manejo de esta emergencia?

​

A toda la institucionalidad se le salió de las manos. Más de 2.000 bloqueos en 23 días lo confirman.



¿Cómo se explica que el tercer punto del pliego de comité del paro sea “defensa de la producción nacional agropecuaria y la seguridad alimentaria” y que los bloqueos produzcan exactamente lo contrario?

​

Esas son las inconsistencias de esos movimientos que dicen defender al campo; pareciera que para ellos la mejor defensa es el ataque, pero el ataque al mismo sector que hoy, por cuenta de los bloqueos, está siendo inviabilizado, arrasado, empobrecido y vulnerado.



También en el pliego pide el comité de paro la condonación de créditos agropecuarios. ¿Eso es posible de atender?



La política es el arte de lo posible e históricamente los gobiernos han tomado medidas en este sentido. Pero aquí lo que más se necesita son las vías terciarias, el crédito barato, la conectividad digital, el impulso a los emprendimientos de los jóvenes y mujeres rurales. El actual Gobierno ha dado pasos importantes en algunos de estos temas, pero siempre se requieren más impulso y participación de gobernadores y alcaldes. Es que al campo se le ha abandonado por décadas.



¿Usted quiénes cree que son realmente los autores de los bloqueos?



Esa es una pregunta que la deben responder ellos frente al país y ojalá frente a las autoridades competentes.

También le puede interesar:

- Colombia hará plan a 30 años para la economía del hidrógeno



- Los precios a la baja que le deja al país la pandemia del covid-19



- ¿Qué tan viables son las peticiones de las centrales obreras?



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO