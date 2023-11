'El 90 % de la propiedad rural paga en promedio 28.000 pesos al año': Minagricultura

El proyecto de ley que pretende ponerle topes al aumento del impuesto predial ha generado toda una serie de dudas en la ciudadanía.



La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, aclaró en EL TIEMPO los puntos que más preocupan.



¿A quién le va a afectar el proyecto?



El proyecto no busca incrementar el predial, sino ponerle un tope para que el impuesto que se da producto de las actualizaciones catastrales que se están haciendo en el país no se dispare, como ha venido ocurriendo en algunos municipios. Por ende, la medida impactaría en los lugares que no están actualizados, pero no a las zonas urbanas que sí lo están. Se pretende hacer catastro en las zonas rurales pero de una manera justa y progresiva para que no se impacte de una manera tan fuerte los bolsillos.

El proyecto no busca incrementar el predial, sino ponerle un tope para que el impuesto. Foto: iStock

¿Sabe qué porcentaje del país no tiene actualizado el avalúo catastral y, por ende, al que le afectaría la medida?



Cuando llegamos al gobierno solo el 9,4 por ciento de los municipios estaba actualizado. Es una cifra muy lamentable. Colombia lleva 30 años buscando hacer una actualización del catastro. En total, 905 municipios del país tienen un registro del valor de los inmuebles en catastro que es inferior al 20 por ciento del valor real de los inmuebles. La zona rural está inscrita por una quinta parte de lo que valen las propiedades y esto no es un tema de evasión de impuestos, tiene que ver con la falta de actualización catastral.



En la actualidad, tenemos 128 municipios actualizados y la meta del cuatrienio es llegar a 660 municipios. Por eso, la urgencia de buscar mitigar la disparada del predial que se ha venido dando.

¿Qué está fallando en la legislación?



Hoy hay una legislación dispersa que genera bastantes interpretaciones y dudas en los municipios, que son los que regulan el catastro. Hay una norma de la década del 90 y está la del 2019, pero entre ambas hay vacíos normativos que hacen que hoy el tope no se dé o esté disparado. Hay casos de aumentos de 1.000, 2.000 y 3.000 por ciento. Hemos evidenciado esa problemática en Cundinamarca, Antioquia, Santander, Valle o Risaralda. Lo que queremos es mitigar esto. Que lo que ocurrió allí no pase nuevamente.



Por ejemplo, la norma del 2019 dice que hay un límite al aumento del 50 por ciento pero esto no aplica porque establece una excepción y dice que en los casos en los que se den cambios en los usos o destinación de los suelos o se den modificaciones de las áreas no aplica y esa es la gran generalidad. Por ejemplo, el año pasado se hizo la actualización catastral en 8 municipios y son contadas donde se pudo aplicar el tope del 50 por ciento porque en todas ya se habían dado cambios en las áreas, nuevas construcciones, divisiones, fracturas, ...

Plazo para pagar el Impuesto predial de Bogotá Foto: Al

¿Cuánto es lo que suelen pagar de predial en las zonas rurales?



El 90 por ciento de la propiedad rural en Colombia que hoy paga impuestos prediales en promedio lo hace por 28.000 pesos al año. En esos casos se les podría incrementar hasta la mitad, es decir, pagarían 15.000 pesos más. No lo que está pasando hoy que se dispara. Cualquier persona en un barrio de clase media en Bogotá paga más predial de lo que paga un hacendado en zona rural en Colombia.

¿Cómo van a hacer para cruzar los topes que proponen con los ingresos que tienen los pequeños campesinos para que se tenga la seguridad de que ellos van a responder por el impuesto?



Hay que hacer una cultura sobre el predial. En Colombia nunca se ha hecho esta tarea con seriedad y esta es una deuda desde siempre y eso ha derivado en que no haya finanzas suficientes para los municipios. Los municipios devienen sus ingresos principalmente del predial y este predial es el que deben usar para hacer las vías terciarias, acueducto, vivienda, salud, la educación…pero 687 municipios del país son de sexta categoría y casi que sus finanzas son minúsculas y no alcanza y justo son los municipios en los que está la violencia.



Es necesario que la gente sienta que está aportando con el predial al desarrollo de su municipio, pero que eso no vaya en detrimento de su bolsillo.

Gremios como Camacol alertaron por los riesgos de este proyecto. ¿Da un parte de tranquilidad?



Las críticas son infundadas porque si hubieran leído cuál la intención sabrían que esto no va a impactar en zonas urbanas y Camacol no hace proyectos de vivienda en zonas rurales, existe un vacío de política. En los últimos años, no se ha ejecutado vivienda rural. De los 10 billones de pesos que se recaudaron el año pasado en predial, 9 billones de pesos vinieron de los centros urbanos.

