España se ha comprometido a entregarle a Colombia un lote de 6,4 millones de dosis contra el covid-19 a través del mecanismo Covax. Sin embargo, la llegada de vacunas es solo uno de los aspectos de la cooperación del país europeo en el terreno local. Desde hace 28 años está presente en proyectos que se enfocan en la construcción de la paz, la migración, la igualdad de género, el cambio climático o el acceso al agua potable, principalmente en zonas rurales y de desplazamiento.



En entrevista con EL TIEMPO, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela Rodríguez, quien visitó el país por unos días, dijo que Colombia es uno de sus países prioritarios y que la gran lección que nos ha dejado la pandemia es la necesidad de solidaridad.



¿Se debe garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el covid-19?

Una vez que los países adquirieron el número de dosis suficientes para cubrir a su población, hubo la necesidad de sumar esfuerzos a través del multilateralismo. Nosotros hemos canalizado el 90 por ciento de las donaciones de vacunas a través de Covax. Para Colombia nos hemos comprometido a donar 6,4 millones de dosis, lo que sumado a las otras entregas hace un total de 7,5 millones. Con ello, España pasa a ser el primer país donante de vacunas en Colombia, seguido por Estados Unidos. En relación con la vacunación, o salimos todos juntos o si no, nadie podrá salir adelante.



¿La pandemia nos ha vuelto más solidarios?



Está claro que el impacto de la pandemia nos ha trastocado las vidas a todos. Una de las grandes lecciones es la necesidad de solidaridad y el hermanamiento entre los pueblos y darnos cuenta de que ante amenazas globales solo puede haber respuestas globales. Hay que huir del egoísmo, yo creo que es una oportunidad de aprendizaje, de ver que estamos interconectados y eso nos obliga a tener una visión mucho más global, generosa y solidaria. Creo que no solo la pandemia, sino también cuestiones como la migración o el cambio climático nos hacen pensar que tenemos que establecer estrategias desde el punto de vista de la solidaridad.

¿Qué importancia diría que tiene la Cooperación Española en la búsqueda de paz en Colombia?



Creo que tiene una importancia vital porque hemos acompañado estos años el seguimiento y la cobertura de los acuerdos y lo vamos a seguir haciendo. Somos sólidos en los planteamientos y estamos convencidos de que el camino de la paz es el único posible. Uno de los grandes retos que tiene el pueblo colombiano es una necesidad de cumplir esos objetivos que tanto sufrimiento han ocasionado.



¿En qué proyectos se están enfocando en el país?



Hay programas sobre todo en aquellos lugares del país donde aún existe esa vulnerabilidad por el impacto que ha tenido todo el tema del conflicto armado. Luego está el tema de la migración de Venezuela. En ese sentido, hay que reconocer la enorme generosidad del pueblo colombiano con ese estatuto temporal. Después, todo lo que tiene que ver con la igualdad y el desarrollo sostenible, el cambio climático y la capacidad de impactar positivamente en las comunidades. En ese sentido, tenemos programas con la población afrodescendiente.



¿Diría que Colombia es uno de los países prioritarios para ustedes?



Sí, sin duda alguna. Creo que lo demuestran no solamente los años de recorrido trabajando juntos, sino también la solidez e incluso las infraestructuras que tenemos. Hay una consistencia en el trabajo y en la calidad y el equipo que tenemos. Nos desplazamos a los lugares donde más se nos necesita que, a veces, no son los más fáciles de permanecer. Pero creo que la Cooperación Española es ahí donde tiene que estar, donde realmente es útil. Nosotros hacemos una cooperación negociada y dialogada con los países socios con los que trabajamos.



¿A cuánto ascienden los recursos de la Cooperación Española en Colombia?



En el marco de Asociación País 2020-2024 firmado con Colombia se establecieron recursos por 120 millones de dólares (unos 137 millones de dólares). Y actualmente se encuentran en ejecución proyectos por un total de 80 millones de euros (91,4 millones de dólares). En todo caso, lo que nos importa siempre es el impacto que generan estos proyectos en las comunidades.



Hay una reforma de la Cooperación Española, ¿en qué va?



Va bien, estamos en una primera fase de aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros. Está claro que no es el mismo escenario el del año 1998, cuando se creó, que el actual. Los actores y protagonistas no son los mismos, y cada vez el multilateralismo tiene más peso. Por ejemplo, cada vez hay mayor presencia de actores como las comunidades autónomas, las entidades locales, el sector privado o las ONG. Por tanto, es necesario adaptar el modelo para ser más eficientes. Luego también se trata de reforzar los instrumentos de los que nos dotamos, las condiciones de trabajo o el tema financiero.



Se reunió con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para hablar de un Centro Cultural de España, ¿cuándo estaría listo?



En nuestro sistema tenemos oficinas de cooperación, escuelas taller que inciden en el ámbito educativo, centros de formación y centros culturales. Estos últimos se han convertido en núcleos de referencia cultural de los países en los que estamos, y en Colombia no existe todavía ninguno. Ahora se ha vuelto a hablar de él. Hay un planteamiento interesante a tres bandas, por parte de la Alcaldía de Bogotá, el Gobierno y nosotros. Lo único que necesitamos ahora es sentarnos, espero que se encauce este año y que en el plazo que acordemos se vuelva una realidad. Habría una rehabilitación patrimonial porque se trata de un convento ubicado en La Candelaria.

