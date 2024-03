‘El progreso no solo se da a través del crédito, también de la cultura de ahorro’

La Colombia que se encontró la reina Máxima de los Países Bajos en su visita de la semana pasada, en calidad de asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo, poco tiene que ver con la imagen que tenía de hace 10 años.



¿El diagnóstico? Hay avances encomiables en materia de inclusión financiera como, por ejemplo, que el número de adultos que poseen una cuenta bancaria pasó del 39 al 60 por ciento; sin embargo, todavía persisten brechas notables, en especial, en los grupos más vulnerables como los pobres y las mujeres.



Durante tres días, la monarca se reunió con representantes del Gobierno y del sector privado para conocer de cerca los retos y las oportunidades que hay en el país en el acceso a servicios financieros de calidad, como lo son las cuentas de ahorro, los créditos, los seguros y los pagos.



Ataviada de looks que incluyeron más de un guiño a la cultura colombiana, como un bolso arhuaco y otro wayú, así como joyas de esmeraldas, la piedra nacional por excelencia, la reina Máxima visitó diferentes proyectos con productos financieros digitales en Medellín.

Además, sostuvo reuniones bilaterales en Bogotá con el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, entre otros.



En entrevista con EL TIEMPO, habló sobre la importancia de apoyar la expansión de los servicios financieros para poder dar el salto a un verdadero desarrollo económico y social del país.

Visitó Colombia en 2014, también como asesora especial del secretario general de la ONU. ¿Qué avances ha visto en materia de inclusión financiera y cómo superarlos?



En mi visita de hace 10 años, apenas el 30 por ciento de la población tenía acceso a una cuenta bancaria y hoy el porcentaje llega a más del 90 por ciento. Ha habido un gran avance, gracias a la política de corresponsales bancarios que llegan a los municipios. Igualmente, ha crecido muchísimo el tema digital, pues hoy hacer un pago online es muy fácil para mucha gente. Sin embargo, hay desafíos por delante. Hay lugares rurales y muy distantes sin acceso porque, para empezar, no hay conectividad. Se depende del acceso a internet y de tener un teléfono móvil. En ciertos lugares del Pacífico o de la Amazonía, entre otros, quizás haya conexión en el centro de los municipios, pero si uno sale fuera ya no, con lo cual es mucho más difícil tener acceso a servicios financieros. También tenemos una brecha de género de 7 por ciento, la cual considero que es alta, y también una rural versus la urbana.



¿Qué tanta importancia tiene avanzar en inclusión y salud financiera para el desarrollo del país?



Es crucial para el crecimiento. Las brechas frenan el progreso al dejar a muchos fuera del sistema financiero. Se trata de una herramienta a partir de la cual se pueden dar otros productos de crédito, de ahorro y de seguro. Una de las tantas cosas que hemos visto aquí en las conversaciones es que hay mucho foco en el tema del crédito, pero esta no es la única manera porque el ahorro es la forma más gratis de poder invertir en el futuro y, además, de tener un colchón en caso de emergencia. Igualmente, está el tema de los seguros porque la vida es riesgosa en sí misma, así que hay que protegerse. En mi visita he hecho mucho hincapié en el tema de la salud financiera.

¿Y qué se necesita para avanzar?



Es muy importante que haya más competencia en el sector financiero en Colombia porque eso hará bajar los costos y ser más innovadores. También es importante que los comerciantes tengan más acceso a los financiamientos y al capital de trabajo. La innovación en las fintech juega un papel muy promisorio en este aspecto, con lo cual hay que hacerles entrada a los sistemas de pago. Hemos hablado muchísimo de un sistema de pago interoperable donde todo el mundo tenga obligación de participar y que sea muy asequible, porque en el fondo lo que queremos es que todo el mundo lo use y generar volumen porque con ello generamos datos, lo que a su vez permite ver quiénes son las personas que podrían tener más acceso al crédito hacia el futuro.



También hemos hablado mucho del tema de las finanzas y de los datos abiertos, es decir que no solamente los bancos y las fintech tengan más acceso de datos, pues lo más importante es que el consumidor también lo tenga porque son de su propiedad, y que él los use para que le den acceso a productos que él esté demandando. Se necesita ir hablando sobre cómo podemos hacer que todas estas actuaciones del Estado, vía subsidios, vía sistema de garantías, y tratar de reemplazar el ‘gota a gota’.



Cómo puedo hacer para que conjuntamente con el sector privado, tanto el bancario como el fintech, pueda haber un mejor diseño de estos productos para que no estén dependiendo siempre de subvenciones, sino que realmente empiecen con una subvención pero terminen bancarizándose con una fintech o un banco, y también ayudar a los clientes aún más lejanos y rurales. Hay que dar ese tipo de conversaciones.

¿Considera fundamental que el sector público y el privado trabajen de la mano para impulsar este tipo de políticas?



Creo que es muy importante. Tomando en cuenta una cosa como el gota a gota, que es un crédito tan caro y con consecuencias personales tan grandes para los colombianos que lo utilizan. Evidentemente es una urgencia tratar de resolver este tema, pero no es tan fácil porque responde a unas necesidades diversas, no solo es crédito productivo sino también emergencias. Se me rompió la moto, no podía trabajar y nadie me da hoy un crédito para poder arreglarla, entonces acudo al gota a gota. Son créditos de emergencia y, por otro lado, de capital de trabajo. Entonces hay que dar con cuáles son las necesidades de ese gota a gota y por qué les viene tan bien. Es porque está en la esquina y además en el momento que voy me lo dan. En cambio, un banco no está en la esquina, tengo que llenar formularios, tardan dos semanas en mirarlos, con lo cual es importante revisar cómo poder emular esas características que para el consumidor son convenientes, como que sea inmediato y sin papeleo, pero a la vez que pueda ser formal y con condiciones favorables para las personas. Y en todo ello, la parte digital tiene una gran relevancia, con lo cual el sector público puede trabajar con las fintech para tratar de desarrollar productos que sean realmente mucho más accesibles y asequibles para competir con el gota a gota.

¿Cómo considera que se podrían reducir las brechas de género que hay en inclusión financiera y cómo está Colombia frente a sus pares de la región?



Colombia está dentro del promedio latinoamericano; sin embargo, tenemos a Argentina, que no tiene brecha, o a Brasil, que tampoco casi la tiene. Sobre este tema, hablé con la vicepresidenta Francia Márquez y es que hay que empezar por la conectividad, pues también hay una brecha de género ahí. Las mujeres tienen que tener acceso a internet y a un teléfono móvil. Un smartphone no es una cosa de lujo, sino una herramienta que le puede ayudar a ver tutoriales, buscar cualquier tipo de información o poder hacer pagos de su microemprendimiento desde la comodidad de su casa y sin tener que recorrer tres o cuatro horas en un bus. El empoderamiento de la mujer a través de la inclusión digital y financiera es muy importante. También ayudaría, por ejemplo, que los corresponsales bancarios sean mujeres porque si yo tengo 100.000 pesos ahorrados y los voy a depositar, pero el corresponsal es un amigo de mi marido... Es importante la privacidad en ese sentido. También está el tema del ahorro informal. Muchas veces, en las cadenas se juntan 10 mujeres y todas van poniendo dinero y una se lleva una semana una cantidad, pero después si yo me tomo ese millón de pesos y lo quiero ahorrar lo pongo debajo del colchón. Entonces es muy importante la posibilidad de tener una cuenta digital. Además, también mirar las necesidades de cada una de ellas, cómo ayudarlas con créditos o con productos financieros.

¿Cree que en Colombia hay una menor cultura de ahorro y sería conveniente mejorarla?



El tema del ahorro es bastante importante. El 60 por ciento de la gente no ahorra y el 40 por ciento restante sí, pero solo un 30 por ciento es formal. Es decir, hay gente que ahorra pero lo hace debajo del colchón. Formalizar los ahorros es importante porque es bueno para la seguridad y para tal vez el día de mañana poder tener un crédito. Lo que quiero decir es que el progreso no solo se da a través de la lente de los créditos, sino que también hay que incorporar la cultura del ahorro y ayudar a la gente a ahorrar es importantísimo. En Holanda tenemos un sistema en el que cada vez que yo compro algo lo redondeo. Por ejemplo, me gasté 15.000 pesos, lo redondeo y eso va automáticamente a ahorro, y así sin darme cuenta estoy ahorrando. Entonces son modalidades. Por ejemplo, decir de dos pesos que ahorro, uno me lo subvenciona el Estado, entonces el tema de fomentar el ahorro es muy importante, y también los seguros. Hoy muchas cosas del gota a gota son emergencias; cuando la moto se rompió, en realidad, lo que me tenía que haber ayudado es un seguro y al cobrarlo puedo comprarme una moto nueva y no entrar en el gota a gota. Lo mismo pasa con un seguro médico. En realidad, en el largo plazo deberíamos tener ahorros y seguros para emergencias.

¿Y considera que habría que reducir el uso del dinero en efectivo en el país?



Colombia es un país que usa muchísimo el efectivo, un 75 por ciento, y si uno quiere realmente que los actores de la economía tengan más acceso al crédito, evidentemente bajar el uso del efectivo va a ser importante. Ahora bien, hay gente que no quiere usar bancos porque la libertad está ahí. Pero le podría el ejemplo de la mujer, el poder pagar desde la comodidad de su casa sin tener que descuidar a sus hijos o su negocio es importantísimo y, además, uno crea una cantidad de datos para que le puedan prestar el día de mañana. Con lo cual es difícil, pero con ello ya podemos tener los suficientes datos para darle un crédito.



NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Subeditora de Economía y Negocios

En X: @noe_cig