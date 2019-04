‘A la semana hago por lo menos tres denuncias por temas de corrupción’

Viene una transformación total en la Dian. Aprovechando que el 40 por ciento de los 10.000 funcionarios de esa entidad se van a retirar para pensionarse, el director de la entidad, José Andrés Romero, anuncia que todo este personal será reemplazado por una generación de técnicos expertos en informática, y habrá moderna tecnología para dar nacimiento a una nueva institución. Esta trasformación total será financiada con un crédito del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 500 millones de dólares.

Romero es magíster en leyes en tributación de la New York University School of Law, Estados Unidos. Se ha desempeñado como profesor de tributación en las más importantes universidades del país y en el Instituto de Derecho Tributario.

“La transformación tiene cuatro pilares fundamentales. Uno es transformar el recurso humano: queremos tener gente preparada técnicamente y totalmente comprometida con la Dian. El segundo es la transformación tecnológica, sistemas que sean confiables, que den total seguridad sobre dos procesos: el control a cualquier tipo de evasión, por una parte, y el bloqueo interno a cualquier tentación de corrupción, por otra. Con robots tecnológicos vamos a identificar en dónde están los evasores y, a esas personas, auditarlas; no auditar a quienes cumplen, que es lo que se ha venido haciendo. El tercero es cercanía con el ciudadano para convertirnos en aliados de los colombianos, y el cuarto, legitimidad para que toda estrategia esté enfocada a la construcción de honestidad y formalidad”, explica.



¿Todo esto supone un masivo relevo de funcionarios?



De las 10.000 personas que tenemos en la Dian, el 40 por ciento está en edad de retiro, están prepensionados. Entonces, lo que viene es un relevo de esos funcionarios. Ese relevo hay que hacerlo en forma inteligente, con personas con el enfoque de una autoridad moderna, fundamentada y apoyada en la tecnología, que entienda de analítica de datos, de cómo hacer los procesos, cómo manejar los sistemas.



Obviamente, las personas que hay cuentan y tienen estabilidad laboral, pero en la medida en que se produzcan los retiros por jubilación, nos vamos a ir achicando. Por eso es tan importante que antes de que ellos se vayan, puedan transferir su valioso conocimiento a la nueva generación.



Lo que viene, entonces, es una renovación prácticamente total...



Sí, para hacer una transformación general. Con una Dian más eficiente, con funcionarios que se apoyen en la tecnología y unos procedimientos más controlados, podemos ir con mayor facilidad tras los evasores.



Con las reformas que aplicará, ¿cuánto más calcula usted en recaudos?



Los estudios internacionales muestran que la modernización tributaria hecha de buena manera puede representar aumentos entre 3 y 5 puntos del PIB al año.



¿Eso cuánto representa?



30 billones de pesos, que son diez reformas tributarias. Pero esta transformación está diagnosticada para tres años: no lo vamos a hacer todo este año.



Va a ser una renovación progresiva…



Sí. Sobre todo, vamos a priorizar el área de analítica; necesitamos científicos de datos que empiecen a utilizar la información que vamos a tener.



El exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega dijo que “Colombia se aterra con los escándalos de corrupción de los funcionarios de la Dian”, ¿qué opina?



Todas las denuncias de procesos de contrabandistas, que han sido tan sonadas en los últimos días, han provenido de funcionarios de la Dian; y quiero ser enfático en lo siguiente: los funcionarios de la Dian, en su gran mayoría, son gente honesta. Obviamente, nos estamos enfrentando a las mafias del narcotráfico, del lavado de activos, del contrabando y esas mafias tienen una capacidad corruptora grandísima, más la capacidad de amenaza; inclusive, el mismo Juan Ricardo Ortega tuvo que irse del país por amenazas contra su vida y contra su familia.

Yo lo que diría es que hay que rodear a la Dian porque la entidad está haciendo el sacrificio de denunciar y los funcionarios sufren por ello. Lamentablemente, la tendencia es atacar a la Dian por las ovejas negras, olvidando que todos los días 10.000 funcionarios probos y honestos cumplen su deber.



Pero parecería que es tan grave lo que ocurre afuera como lo que, en algunos casos, pasa adentro…



Sí, señor, es aterrador; pero estamos tomando las medidas y las acciones que se requieren. Estas capturas que acaban de ocurrir no dañan la imagen de la Dian, al contrario, se fortalece, porque mandamos un mensaje de que estamos denunciando a la gente corrupta que está dentro o afuera de la entidad. La denuncia de este señor Ambuila, por ejemplo, la hizo la Dian en el 2017. Fueron dos años de investigación para documentar las pruebas.



¿Cuántas investigaciones estilo Ambuila se están desarrollando actualmente?



Yo, por lo menos, hago tres denuncias a la semana…



¿Usted?



Yo, personalmente.



¿Contra la Dian?



Contra personas que están dentro o fuera de la Dian, por temas de corrupción. A mí me llegan todos los días denuncias de los ciudadanos, de las empresas, de gremios, y es un apoyo grande.



¿Y sobre la corrupción en puertos?



En las direcciones seccionales de aduanas de Barranquilla, Buenaventura y Maicao vamos a nombrar oficiales de la Policía Nacional con gran conocimiento en ese campo. Son oficiales con formación de investigación e inteligencia, con una carrera de 30 años. Las aduanas son un tema de seguridad nacional.



¿Por qué militares?



Ser director seccional de aduanas en Buenaventura es una actividad peligrosa.



Pero tan expuesto está un civil que un militar…



Sí, pero un oficial de la Policía o de las Fuerzas Militares está entrenado para defenderse, para saber cómo actuar, y los oficiales de los que yo estoy hablando están entrenados para saber cómo hacer un proceso de investigación, cómo documentar esos procesos, para poder entregar una denuncia.



¿En los tres puertos los nuevos directores tendrán muchísimo apoyo militar?



Por supuesto. El primero de nuestros apoyos es la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, que es una dependencia de la Dian y está bajo mi administración. El general Juan Carlos Buitrago trabaja conmigo en eso. Yo necesito el apoyo de la comunidad, de la sociedad civil, de los empresarios para poder identificar situaciones corruptoras.



Nuestros funcionarios exponen sus vidas y las de sus familias, y por eso me parece injusto que estemos señalando a la Dian cuando realmente los corruptos y los que se están lucrando con las actividades corruptoras son estos agentes de corrupción alrededor del comercio exterior.

¿Y por qué no somos capaces de reformar a la Dian?



Le digo esto claramente: yo estoy trabajando para lograr ese cambio, ¿cómo lo voy a lograr? Estamos trabajando en la obtención de créditos hasta por 500 millones de dólares entre el Banco Mundial y el BID.



¿Para qué?



Para poder financiar la transformación tecnológica y humana que necesita la Dian, eso cuesta mucho dinero. Estamos trabajando con la asesoría de los dos bancos en un plan detallado, en hacer 35 proyectos de transformación; cada uno de esos proyectos va a tener un gerente, va a tener una financiación, vamos a sacar unas licitaciones internacionales para poder tener el mejor software en materia tributaria, el mejor en materia aduanera, el mejor sistema en analítica y análisis de riesgos.



Vamos a invertir en infraestructura para poder hacer revisiones no intrusivas de la mercancía, es decir, con escáneres de alta tecnología poder identificar qué viene en cada contenedor, vamos a hacer un centro de monitoreo que esperamos inaugurar este año para poder tener la información de los escáneres que hay y los que haya en el futuro y de la información de la carga en tiempo real desde Bogotá.



¿Y qué pasó con el laboratorio de aduanas que se estaba organizando?



Lo estamos terminando: nos permitirá analizar la integración de la mercancía que viene para saber que no nos están haciendo contrabando técnico. También estamos trabajando fuertemente en los acuerdos de intercambio de información, no solo a nivel tributario, sino con las diferentes aduanas del mundo para tener información anticipada, de tal forma que podamos identificar la procedencia de las mercancías desde el puerto de salida, antes de que lleguen a nuestro país, y así anticipar acciones contra cualquier delito.



Sorprende su plan de transformación, parece una nueva Dian…



Va a sorprender más cuando el país vea todas estas cosas realizadas. La Dian es la empresa más importante que tiene el Estado: recibe ingresos por 157 billones de pesos, que son tres veces los ingresos de Ecopetrol.



¿Casos como el del sonado Lamborghini son muchos?



Pues no sé si autos como ese, pero sí hay mucha corrupción alrededor de los puertos, hay mucho dinero corrupto.



¿Hasta dónde llega la corrupción dentro de la Dian?



Lo que hay son mafias del contrabando, mafias del narcotráfico, mafias del lavado de activos, grandes estructuras que tienen un gran poder de influenciar la sociedad y todo lo que gira alrededor del comercio exterior. Intentan doblegar a la Dian.

La transformación que vamos a realizar es la principal herramienta para poder proteger al país y a las aduanas de las amenazas de la

Los funcionarios de la Dian, en su inmensa mayoría, son gente honesta, gente confiable. Ellos mismos son los que denuncian en su lucha por depurar a la entidad. La transformación que vamos a realizar es la principal herramienta para poder proteger al país y a las aduanas de las amenazas de la corrupción.



¿Cuáles serán sus objetivos en cifras?



La tasa de evasión tributaria de renta es del 35,8 por ciento y de IVA el 26,6 por ciento; nosotros tenemos que ser capaces de reducirlo, por lo menos, a la mitad. La meta de gestión de la Dian en el 2018 era de 8 billones y nosotros logramos 9,6 billones. Este año será de 12 billones de pesos.



¿Qué pasó con la factura electrónica?



Este mes, hicimos las pruebas piloto con la nueva plataforma y a partir del primero de mayo ya tenemos los primeros obligados a facturar en ciertos sectores de la economía. Este año vamos a lograr una cobertura del 70 por ciento del total de las transacciones soportadas en factura electrónica.



El tema es que los grandes contribuyentes representan en Colombia el 70 por ciento del recaudo y, por tanto, el 70 por ciento de las operaciones. En la medida en que logremos que todos los grandes contribuyentes facturen todas sus operaciones y les pidan a sus proveedores que se metan en factura electrónica, lograremos un gran porcentaje.



Con la factura electrónica usted aspira a reducir la evasión en el IVA, ¿a cuánto?



No solo en IVA. La experiencia en otros países ha llevado a que, con la factura electrónica, el recaudo puede incrementarse entre 0,5 y 1 puntos del PIB. Esto quiere decir que los resultados de factura electrónica son los que nos van a ayudar el año entrante a poder generar esa gestión adicional de $ 12 billones para poder cumplir con las metas y el equilibrio fiscal que necesita el país.



Pero ¿la factura electrónica permitirá muchos más seguimientos que la simple evasión en los comercios?



Claro. Es el tema del que hablábamos de analítica de datos; hoy en día todos los negocios giran alrededor de cómo procesar los datos. Uno ve las grandes plataformas internacionales como Facebook, como Google, el valor que tienen es por la cantidad de clientes y la información que tienen de las personas. En la medida en que la Dian pueda manejar muy bien los datos de la información de factura electrónica, podrán recibir a través de los acuerdos que estamos negociando y firmando con la Supersociedades, con Migración Colombia, con otros países, con la Ocde en el acuerdo multilateral de intercambio de información, podemos generar un sistema con robots de analítica de datos que nos van a ayudar a focalizar muchísimo más la evasión y a combatirla.



¿En cuánto está calculado el contrabando?



Se estima que el contrabando técnico es de USD 4.483 millones. El contrabando abierto, que no pasa a través de las aduanas, se estima en USD 1.030 millones.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO