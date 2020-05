‘Probablemente saldrá una Avianca más chica en flota’

Ante las dificultades que vive, como le pasa a toda la industria aérea mundial, Avianca Holdings anunció este domingo que voluntariamente se acogerá al Código de Bancarrota de Estados Unidos, para preservar las operaciones y reestructurar su balance, proceso que incluirá a 39 compañías del conglomerado, según la solicitud realizada que conoció EL TIEMPO, y que no incluye a LifeMiles. El presidente de la compañía, Anko van der Werff, habló de los pasos que siguen tras esta decisión.

¿Qué factores los llevaron a decidirse?



Para todas aerolíneas en el mundo el covid-19 ha sido un desafío demasiado grande.

Sin ingresos, ninguna empresa tiene un buen futuro. Vemos tres cosas: fronteras cerradas, no sabemos cuándo se abran de nuevo los cielos y una recuperación de demanda muy lenta. Por eso vemos que la protección bajo el Capítulo 11 es la mejor solución al momento.



(Le puede interesar: Por insolvencia, Avianca se acoge a ley de bancarrota en EE. UU.)



¿Fue porque el Gobierno no ha dado el préstamo que piden?



Vamos a operar durante el proceso de Capítulo 11, algo que es lo que han hecho las aerolíneas de Estados Unidos, que en los últimos 15 años, como Delta, American y United, han vivido este proceso y todas han operado.



Con esa protección del Capítulo 11 todavía está la caja, y con los ingresos de carga podemos continuar con las operaciones. Independientemente tenemos conversaciones con los gobiernos, pero al final del día tenemos que tomar las decisiones adecuadas para la empresa.



¿Cómo será el proceso?



Hay cuatro fases. La primera es que la compañía presenta una petición voluntaria para reorganizarse. En la siguiente fase vamos a elaborar un nuevo plan, para negociar las condiciones con nuestros acreedores y otras partes interesadas. Ahí también vamos a finalizar el plan estratégico de largo plazo, porque todavía no sabemos cuándo vuelve la demanda.

Normalmente, el Capítulo 11 toma como 12 meses y vamos a tener mayor claridad de cómo estaremos en un año FACEBOOK

TWITTER

Normalmente, el Capítulo 11 toma como 12 meses y vamos a tener mayor claridad de cómo estaremos en un año. Luego, en la parte tres, presentamos una declaración de lo que se propone para salir del Capítulo 11 y la última parte es cuando la compañía sale como una entidad reorganizada, con las aprobaciones de las Cortes.



(Lea también: Suspenden contrato de futuro sobre la acción de Avianca)



¿En qué queda el lío de Synergy con Kingsland y United?



A partir de que hagas un expediente de Capítulo 11 ya no hay capital. Los accionistas grandes que tuvimos ya no tienen este valor.



La junta directiva sigue, el equipo directivo sigue y nos toca hacer las bases de esta reorganización. Con este proceso al que se ingresa, el capital es incierto.



¿En cuánto bajarán la flota y la operación?



Tenemos que ser honestos y transparentes en que las aerolíneas vemos una recuperación de demanda muy lenta y va a tomar tiempo. Entonces muy probablemente va a salir una Avianca más chica en flota. Es el trabajo de los próximos meses.



¿Habrá un fuerte recorte de personal?



Es algo que no queremos y no es la intención. Tenemos la caja y los ingresos de carga, pero en algún momento necesitaremos financiación para el resto del proceso.



En el mercado, al momento, no hay mucha intención de invertir y menos en aerolíneas, y por eso estábamos en conversaciones con el Gobierno, para que nos den un préstamo que vamos a repagar. En marzo pagamos todos los salarios. En abril no descontamos los salarios del 50 por ciento de la plantilla y los demás sí tuvieron un descuento. En mayo pinta que no vamos a volar algo, y lo que dijimos la semana pasada es que les vamos a pagar a todos los empleados el salario mínimo legal.



¿Accederán al nuevo subsidio de nóminas?



Es una buena noticia el subsidio del 40 por ciento de un salario mínimo. Estamos contentos con este apoyo y el Gobierno de Colombia ha sido el primero en hacer algo para las aerolíneas, como el requerimiento del IVA. Pero al final del día la liquidez de una aerolínea es mucho más que eso.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios