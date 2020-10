‘Concesión Costera es la joya de la corona en Colombia’: ISA

Luego de materializar una inversión de un poco más de 2 billones de pesos con la compra de la Concesión Costera, el Grupo ISA inició en firme su plan de inversión en el negocio de concesiones viales, cuya prioridad es Colombia, pero con el radar también puesto en Perú.



El presidente de la compañía, Bernardo Vargas Gibsone, dialogó con EL TIEMPO sobre los beneficios de esta operación para la empresa, pero además reveló avances del proyecto de interconexión eléctrica con Panamá y las nuevas apuestas de la compañía, como el almacenamiento de energía.

¿Deberán terminar el 2 % de construcción?

Falta un pedazo en la unidad funcional 6, en Villa Campestre y lo que se va a hacer de rehabilitación en la unidad funcional 3, que es el tramo largo en el medio de la carretera.

Queda un capex cercano a los 80.000 millones de pesos y eso está prefondeado desde el cierre financiero, y ahí están todos los recursos para pagar el remanente. Luego viene el período de la operación y mantenimiento, con inversiones mucho menores. De los recursos de peajes y de las vigencias futuras de la Nación resultará el ebitda de la compañía.



¿Qué papel tendrá Construcciones El Cóndor en el mantenimiento del corredor?

Tenemos una conversación activa con ellos, pero para este tema concreto no tenemos nada con ellos. Con El Cóndor nos interesa más el tema de las nuevas licitaciones y cosas nuevas.



Y en ese sentido, ¿qué han avanzado ahora que se lanzaron las vías 5G?

Lo que estamos declarando es que estamos entrando formalmente a este negocio de vías de concesión en Colombia y esto nos impone la responsabilidad de mirar todo lo que se mueva, e interesarnos por las que nos den la mejor ecuación de riesgo-rentabilidad. Estamos mirando lo que hay y lo que viene.

¿Qué nivel de rentabilidad tiene esta concesión?

Tenemos unas bases de rentabilidad y no nos metemos en ningún proyecto que no las supere. En este negocio hicimos la tarea y estamos tranquilos con la rentabilidad que nos va a dar. Además de la rentabilidad, lo que nos interesa más en todos nuestros activos de concesión es el porvenir.



Y esta concesión es la joya de la corona en Colombia: es plana, no tiene los desafíos de montaña, estaba prácticamente terminada, es un corredor con un inmenso potencial en lo turístico, pero también en lo comercial, por los puertos de Cartagena y Barranquilla, y también en lo industrial, por los planes industriales de exportación en las dos ciudades.



¿Cómo está distribuido el plan de inversión vial por países?

Dependerá de las oportunidades que se presenten, pero con toda certeza le digo que nuestro foco de atención inicial va a ser Colombia. Claro que estamos mirando Perú, porque con la alianza con El Cóndor, son los países que por cercanía y presencia nuestra nos dan una serie de ventajas. Al haber entrado en Colombia, tenemos que consolidar el negocio para que sea más robusto y por eso estamos enfocados mucho.



¿En Perú qué vías miran?

Una de las razones por las que estamos en los sectores que operamos no solo es porque nos ha ido bien y somos rentables, sino porque todos tienen un gran porvenir en América Latina.



En todos los países hay necesidad de moverse hacia vías concesionadas. En Perú vienen oportunidades de adquisición de vías ya establecidas, que estamos mirando también, o salidas de concesiones. Tenemos el radar bien puesto.



¿Cómo les fue en el tercer trimestre?

A pesar de que la pandemia nos dio duro, los resultados que se ven para el año son positivos, sin tener en cuenta los datos extraordinarios que vienen de Brasil por la indemnización por los activos, en el primer trimestre. Con este efecto vamos muy bien, pero incluso sin eso le estamos pegando al presupuesto, lo que en un año de pandemia es muy bueno.



¿Esto ratifica, en su concepto, la necesidad de que la Nación mantenga el control accionario de ISA?

Eso toca preguntárselo al dueño. En lo que a mí concierne, tenemos solo una responsabilidad, que es que esta empresa sea cada vez más rentable y más sostenible.



En el frente eléctrico, ¿qué avances en la interconexión con Panamá ?

Eso va muy bien. Estamos en las etapas de análisis de capex, para entender cuánto va a costar eso. Es una megaobra porque al tener una porción tan larga de cable submarino, requiere una mirada detallada con los proveedores para que nos den los mejores precios no solo de componentes físicos, sino del trabajo de montaje de la red y de barcazas en el mar.



Por ser algo tan grande aún no puedo dar números. Una vez se tenga eso, vamos a saber si eso da desde el punto de vista de rentabilidad.



¿Qué oportunidades les abre la electrificación de las economías?

Estamos siendo líderes en financiaciones verdes en América Latina. Llevamos dos emisiones en Brasil, una en Perú y hace un mes largo hicimos la primera emisión verde en Colombia, de bonos, en el mercado público de valores. Eso es bueno para todo el sistema, porque es un incentivo para generadores, para que sigan haciendo plantas renovables.



Hay oportunidades de innovación, y en eso ya estamos trabajando en almacenamiento de energía a gran escala, en la que habrá una subasta en la que seguro participaremos.

También estamos mirando temas de hidrógeno, como lo están viendo otras empresas. Y estamos comprometidos con las interconexiones entre países.

