Datacrédito dice que es el mejor aliado de las personas

Estar reportado en una central de riesgo no es pecado ni, mucho menos, una maldición. La razón es que más del 95 por ciento de las personas que figuran en estas bases de datos crediticias tienen reportes positivos, lo que significa que están al día con sus obligaciones financieras, lo cual no solo es bueno para ellas sino para la economía del país.



La imagen de ‘listas negras’ les hizo mucho daño a las centrales de riesgo, cuando su verdadero rol ha sido ser un aliado para que las personas tengan acceso a más crédito y, ahora, a que estas cuenten con una herramienta sofisticada para el buen manejo de sus finanzas personales, explica Eric Hamburger, actual presidente de Experian-Datacrédito.

Cumplen 50 años en el país, ¿qué tanto ha evolucionado como central de riesgos?

Datacrédito lleva 50 años en el país, pero bajo la tutela de Experian, una firma global, solo siete. Con ese apoyo hemos venido desarrollándonos y en temas mucho más de analítica avanzada e inteligencia artificial, que permiten tener más riqueza informativa porque, al fin de cuentas, el proceso de calificación de riesgo está en la calidad de la información y su análisis; poder discernir mejor el perfil de cada persona que está accediendo al crédito.

Tecnología fuerte

Y ¿cómo se hace ese proceso?

De Experian trajimos tecnología para analítica avanzada que el mercado ha recibido muy bien, porque nosotros tenemos histórica de crédito –lo tradicional de un buró-, pero de ahí en adelante lo que una entidad financiera necesita es analítica.



Lo segundo es una tecnología fuerte que les permite hoy a las entidades financieras y empresas del sector real automatizar sus procesos de aprobación de crédito, reduciendo la burocracia y los trámites. Ya todo ese proceso es automatizado: se consulta al cliente, se valida su identidad y se detectan inconsistencias en tiempo real. Eso es lo que se ofrece para hacer más eficientes los procesos, y un tema importante es que las empresas se digitalicen.

¿Es lo que hace que hoy se aprueben créditos casi en tiempo real?

Sí. Una persona llega al comercio a comprar un electrodoméstico, de allí mandan un mensaje de texto corto con la cédula del consumidor, y en tiempo real ya existe una respuesta. Si tiene visto bueno, la persona va a la caja registradora con un código, y listo, se lleva su aparato. Esa es la automatización máxima de toda la información para tomar una decisión en tiempo real.

¿Los siguen viendo como ‘lista negra’?

Hoy, ya los colombianos saben qué es Datacrédito. Pasamos de ser un monstruo a ser un aliado; vamos en el camino correcto, y algún día nos verán como un aliado ciento por ciento.



Nuestro propósito es empoderar al ciudadano para que tenga acceso a más crédito y, por lo tanto, que haya desarrollo del individuo y mayor inclusión financiera, contribuyendo al crecimiento económico.



¿Cómo ven la dinámica del crédito este año?

Hemos visto un repunte importante en su originación, si bien las últimas cifras de cartera vencida han crecido (mayo y junio); la tendencia en el año es muy positiva en crecimiento frente al año pasado en originación, y lo vemos en muchos sectores. Una de las cosas que más nos apasiona es que hay un crecimiento en los segmentos de estratos más bajos, y eso es precisamente lo que estamos buscando en términos de inclusión financiera.

Repunte en el sector real

¿Cuál es el aporte de ustedes a esa dinámica?

Hemos desarrollado una serie de herramientas y analítica para ayudar tanto a la banca como a las empresas de otros sectores, en el otorgamiento de financiación a aquellos que no tienen historia financiera, que no están bancarizados. Hemos visto un repunte importante en el sector real, en el comercio minorista, créditos de bajo monto que muestran las dinámicas que está teniendo el país en este momento.



¿Dónde quedan las pymes en estos planes?

El crédito para las micros, pymes y empresas unipersonales también es nuestro foco, por lo que desarrollamos un portal para darles acceso y que tengan información no solo para acceder al crédito, dónde conseguirlo, cómo mejorar su perfil de riesgo, entre otros aspectos.



Es un portal ciento por ciento digital en el que, además, se pueden consultar y descargar informes empresariales de otras firmas para determinar el nivel de riesgo de prestarle a alguien; puede identificar potenciales clientes a través de la base de datos que tenemos y hacerlo todo de manera eficiente y en tiempo real.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS