Así ha cambiado la operación de El Dorado por emergencia por covid-19

Entre todas las transformaciones que ha generado la pandemia por el nuevo coronavirus, la de las terminales aéreas a nivel mundial es una de las más fuertes.



El Dorado, el aeropuerto de Bogotá, era hasta la crisis generada por la pandemia el primer aeropuerto de carga y el tercero de pasajeros de América Latina. Ahora, toda su operación está volcada a la logística del abastecimiento de alimentos, medicinas y materias primas para que el país siga funcionando.

(Le puede interesar: Coronavirus: bajará costo de tiquetes de avión hasta 2021)



De acuerdo con la Aeronáutica Civil, entre el 25 de marzo y el 12 de abril, la primera fase de la cuarentena nacional, se transportaron más de 21.000 toneladas de alimentos e insumos médicos por vía aérea. De esa cantidad, más del 80 % (17.039 toneladas) se movilizó desde El Dorado.



Tras poco más de un mes de asumir como gerente de Opaín (el concesionario de El Dorado), Andrés Ortega Rezk, habló con EL TIEMP0 de los cambios en la operación para atender la emergencia por covid-19, de los planes para cuando se reabra el aeropuerto y de las críticas a la gestión de Opaín que provocaron la salida del anterior gerente.

Luego del cierre de vuelos comerciales, ¿qué papel empezó a asumir El Dorado en el manejo de la emergencia por el nuevo coronavirus?

El Dorado es la terminal de carga más importante de Latinoamérica desde hace más de 15 años. En este momento está sirviendo como un punto de abastecimiento crítico para Bogotá y para Colombia. No solamente con algunos alimentos que llegan por vía aérea, sino especialmente con medicinas, materiales y equipos médicos para atender la crisis del coronavirus.



Ese transporte de suministros funciona dentro del país conectando a los principales aeropuertos. Hay vuelos llevando implementos médicos entre Bogotá y Medellín o Bogotá y Cali, por ejemplo. Estamos trabajando coordinadamente las agencia de carga, la Dian, Opaín y el Invima para que las operaciones sean lo más ágiles posibles.

Han salido más de 360 vuelos humanitarios, muchos desde El Dorado. ¿Qué protocolos están siguiendo para evitar el riesgo de contagio?

La mayoría de esos vuelos han sido de salida de pasajeros. Han llegado un par de vuelos con pasajeros colombianos, pero el resto son viajeros extranjeros que vuelven a sus países de origen. Constantemente se está haciendo desinfección tanto al interior como al exterior, en todas las superficies que puedan tener contacto con pasajeros.



Nuestros empleados tienen todos los elementos de protección personal, no solo para no contagiarse, sino para prevenir que, si están infectados y no se sabe aún o no tienen síntomas, puedan infectar a alguien.



Adicionalmente estamos coordinando con el Instituto Nacional de Salud (INS) para hacerles pruebas tanto al personal nuestro como a algunos pasajeros, de tal manera que se pueda hacer un testeo. Tenemos un protocolo desde que las personas llegan al aeropuerto hasta que abordan el transporte público o privado.



(Lea también: Israel y Suiza envían aviones a Bogotá para sacar ciudadanos)

Decenas de aviones permanecen estacionados en el aeropuerto El Dorado debido a la pandemia. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

La pandemia no solo demanda esfuerzo ahora, sino sobre todo cuando se supere. ¿Cómo se está preparando El Dorado para el futuro, cuando se pueda volver a operaciones?

Estamos en coordinación con la Aeronautica Civil, con la ANI, con las entidades de salud distrital y demás autoridades para lanzar un plan, que va a estar coordinado con las aerolíneas y todos los prestadores de servicios en el aeropuerto.



Vamos a tener arcos de aspersión de desinfectante, todas las personas que entren al aeropuerto tendrán que usar elementos de protección personal como tapabocas y guantes.



Además, tendremos separadores para aumentar la distancia entre las personas. Cuando lleguen a los counters vamos a tener acrilicos para separar a los pasajeros de quienes están atendiendo, y lo mismo en todos los sitios en donde haya atención por parte del personal del aeropuerto.



En las salas de abordaje vamos a tener separación entre las sillas, para que unas se usen y otras no. De igual manera, para los pasajeros que llegan, desde que se bajan del avión habrá corredores de desinfección con cámaras térmicas, que ya tenemos funcionado hace varios días.

En este momento El Dorado está sirviendo como un punto de abastecimiento crítico para Bogotá y para Colombia FACEBOOK

TWITTER

El Gobierno expidió un decreto que suspende, entre otros pagos, el de arriendo de los establecimientos dentro de los aeropuertos. ¿Cómo se está manejando la situación en El Dorado?

No estamos cobrando esos arriendos. Cobramos el mes de marzo porque, como en la mayoría de lugares de Colombia, el cobro se hace en los primeros días del mes. En abril no cobramos y suspendimos los contratos de arrendamiento hasta que los comerciantes puedan volver a tener tráfico y se abran los establecimientos.

Teniendo en cuenta que no se están recibiendo ingresos por tasas aeroportuarias ni arriendos, ¿cuál es la afectación de la concesión?

Opaín tiene una afectación muy alta. El 80% de nuestros ingresos dependen de la tasa aeroportuaria que pagan los pasajeros al salir, ya sea a destinos nacionales o internacionales. Al no tener pasajeros, no se está haciendo ese cobro en este momento.



Solamente está funcionando el sector de carga, aunque está operando a un 40% del total de lo que venía manejando anteriormente. Y tampoco está el ingreso de los locales.

Desde esta terminal aérea se ha movilizado más del 80% de la carga durante la cuarentena. Foto: Aeropuerto Internacional El Dorado

Todavía es incierta la fecha de apertura de El Dorado, ¿ya se ha hablado con el Gobierno al menos de una fecha provisional para reanudar la operación?

No. Eso depende directamente de las decisiones del Gobierno y el Ministerio de Salud. Cuando nos digan, estaremos listos para iniciar operaciones.

Cuando llegaron los primeros casos de covid-19 a Colombia hubo bastantes críticas, incluso desde la administración distrital, a la gestión de El Dorado respecto a las medidas contra el virus. ¿Qué respuesta hay ante eso?

Nosotros tenemos una serie de responsabilidades que están determinadas en nuestro contrato de concesión. La forma como opera el aeropuerto tiene una serie de actores, y cada uno lleva una serie de procedimientos. Los nuestros los hemos llevado bien hasta el momento.



Con lo que hemos visto en otros aeropuertos y lo que ha salido en materia de bioseguridad, hemos ido aumentando nuestras acciones, y también les estamos solicitando a los demás actores –incluyendo autoridades de Salud– que aumenten también sus niveles de acción y prevención, de tal manera que podamos reabrir el aeropuerto con unas medidas más fuertes.



(En contexto: Se cae gerente de Opaín tras críticas a falta de control en El Dorado)

Su designación como gerente se da tras críticas a su antecesor, Álvaro González, por las medidas sanitarias que se estaban tomando en el aeropuerto. ¿Hubo alguna misión en ese sentido cuando lo nombraron?

Yo había sido gerente general del aeropuerto durante 4 años y también gerente financieron de Opaín. Entonces, tengo el conocimiento para asumir en ese momento, sin necesidad de capacitar a alguien, de tal manera que la junta directiva determinó que yo era la persona que más rápido podía asumir el cargo de manera adecuada.

JULIÁN RÍOS MONROY

EL TIEMPO