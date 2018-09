‘Empleadores, a pagar pensión y salud en trabajo por hora’: Mintrabajo

Aunque su aspiración era la de conducir la cartera de cultura para poner en marcha las sendas ideas sobre economía naranja que tenía listas en la gaveta, Alicia Arango tomó ya, con todas las de la ley, las riendas del Ministerio del Trabajo, entidad a la que pretende empoderar después de haber llegado a ser, como dice, “la cenicienta" del paseo, pese a que se encarga de la fuerza laboral, "lo más importante para un país”.

Dentro de sus tareas se ha impuesto la de “darle trabajo a la guerrillerada” por considerar que es el punto más valioso del proceso de paz. Suprimirá la agencia de empleo para pasarla al Ministerio. Dijo que el Gobierno le pondría techo al número de hijos para otorgar los subsidios de Familias en Acción, lo que irá de la mano con capacitación para el empleo y búsqueda de la movilidad social. Este y otros anuncios hizo en entrevista con EL TIEMPO.

Reforma laboral y pensional

Reforma laboral o pensional. ¿Qué hará primero?

La reforma laboral es una necesidad. Muchas de las normas laborales que hoy tenemos se han quedado atrás porque el mundo es muy dinámico. Cambian las formas de contratación, el número de horas que se trabaja. Eso hace que mucho del pasado deje de servir y haya que actualizarlo. ¿Cuándo? Todavía no sé, el año entrante, al igual que la pensional. En especial, porque son reformas que pretenden socializarse con centrales obreras y empresarios. Impulsaré el tripartismo (gobierno, empresa y trabajadores) como forma de relacionarnos.



Parte de la reforma debe incluir el diálogo social como mecanismo para resolver los conflictos antes de llegar a huelgas o paro.​

Tiene el cuarto presupuesto más alto para 2019

Es un Ministerio que suena complejo, pero en el Presupuesto del 2019 tiene el cuarto lugar con más plata...



El presupuesto para el próximo año es de 23 billones de pesos y 22,5 tengo que girarlo completico a pensiones. En inversión hay 1,5 billones y 1,49 se va para Colombia Mayor y el Fondo de Solidaridad pensional (Son pensionados de las empresas que se han cerrado).

¿Por qué ustedes tienen Colombia Mayor, que es de subsidios, y no está en el Departamento de Prosperidad Social?

Lo manejamos nosotros, y, entre otras, es uno de los mejores programas de este Ministerio que también desfinanciaron, porque los ancianos en Colombia no tienen pensión. El Presidente ha dicho que es un programa prioritario, quiere aumentar cobertura y monto.



Se creó el programa Beps (beneficios económicos periódicos) y se suponía que estos adultos mayores iban a ahorrar algo, pero hoy los Beps tienen 425.000 afiliados y solo 8 mil pagan algo. Eso tiene un descuadre brutal.



Pero la figura es buena.

Sí. La figura de aseguramiento con Beps es excelente y la vamos a mejorar. Vamos a hacerlo por partes. La informalidad laboral en el campo es una locura: del 85 por ciento, pero el trabajo del campo es distinto al de la ciudad. Ellos no tienen salud ni pensión. Pero el trabajo rural se hace por horas: un ordeñador va un rato, el que recoge maíz no está todo el tiempo ahí. Le pagan por periodos de trabajo.



Entonces, hay un proyecto de Ley ya, de ‘piso mínimo social'. Lo pasó el Centro Democrático en conjunto. Era solo para cafeteros, luego decidimos que tenía que ser para todo el sector de la agricultura. Se trata de invitar al dueño de la finca que hoy solo paga el trabajo por hora, a que también le consigne al trabajador para su ahorro en Beps, porque la mayoría de estas personas ya no alcanzan a ahorrar para una pensión.

Piloto y luego ampliación

¿Y esto iría ampliado en la reforma pensional?



​Se estudian posibilidades para ampliar la idea del proyecto en la reforma pensional porque en la zona urbana también hay mucha gente que no cotiza: de 23 millones, solo 8 millones tendrán pensión. Esto sucede porque en Colombia hay un régimen laboral que protege al trabajador, pero no al desempleado que quiere trabajar. La legislación no permite que le paguen pensión y salud cuando trabaja por hora. A la madre que debe cuidar al hijo le toca ser informal.



Pensar que se van a formalizar con contratos indefinidos no es realista. Pero el Ministerio tiene la obligación de velar para que, cada vez más, se vayan formalizando, que les cumplan con las prestaciones sociales, que sepan lo que es el sindicalismo. No hay afán de acabar con el sindicalismo, aunque trabajen media hora tienen derecho a asociarse.



¿Cómo hacer para que el empleador participe y, por creer que se le encarece el costo de un empleado, se termine subiendo informalidad?



Los empleadores tienen que ayudar. Hemos comenzado a hablarlo con ellos. Lo estoy socializando para ver qué opina la gente. Eso se llama equidad. Si no formalizan bajo otro tipo de contratación, habrá que aplicar mecanismos sancionatorios, pero estoy segura que van a colaborar.

En ese contexto está el salario mínimo. Los técnicos dicen que es alto y su partido, el Centro Democrático, tramita una ley para aumentarlo de manera significativa por una sola vez. ¿Qué opina usted?

​

No soy técnica, pero tengo sentido común y estudié. El salario mínimo de Colombia es el más alto de Latinoamérica, pero es que eso no se mide solo con relación a los demás países, sino con el costo de vida. En este país no vale lo mismo la carne en Bogotá y en Sincelejo.



Los técnicos dicen que tiene que ver con productividad

​

Tiene que ver con el empleo y la productividad del país que ha ido bajando, porque el mundo ha ido cambiando y los tipos de contratación son muy distintos. Por ejemplo, Amazon viene para acá. Vamos a inaugurar el contrato digital ya con ley, las amas de casa tienen derecho a trabajar por horas y tener su salud y pensión y las personas con discapacidad que no puedan salir de la casa también. Tenemos que poder ampliar las fuentes de trabajo para el que quiere trabajar y no puede por mil razones.

Aumentar el salario mínimo ¿Y la plata?

¿Esto es establecer un salario diferenciado?

​

No. El presidente Duque ha dicho que no está de acuerdo con el salario diferenciado y yo tampoco. Presionaría la migración de las regiones.



Con el salario mínimo hay que destacar que se empezó a discutir sobre el tema desde agosto y siempre se hacía en diciembre. Esto fue por la propuesta del Centro Democrático. Ahora, está siendo analizada por el impacto fiscal que puede causar. Esto, porque cuando el Presidente Duque estaba en campaña habló de la necesidad de bajarle los tributos a los que generan empleo para que puedan contratar más gente formalmente y subirles el salario. Pero llegamos y encontramos un hueco de 25 billones de pesos.



¿Qué pasa ahora? Pues primero lo primero. El presidente ha dicho: 'mi obligación es terminar lo que comenzaron. No voy a dejar nada tirado'. Hay proyectos que están caminando y no se pueden parar. Pero la desfinanciación para el 2019 es una barbaridad.

Pero el hueco de $ 25 billones es porque el Gobierno tiene que cumplir sus promesas.

​

Cuando el gobierno pasado llegó había más de 2 millones de Familias en Acción. Hoy hay 1 millón y pico, si acaso. Otros programas, como el de Adulto Mayor, creció poquito, en cobertura y en monto. Muchos compromisos hechos con los TLC, con la OCDE, no se han cumplido. En el empalme teníamos la información de que la cosa estaba grave pero no sabíamos que era tanto. Aparte de eso, hay un tema de regla fiscal que Colombia tiene que obedecer.

Más déficit

Pero la regla fiscal fue flexibilizada y hay más margen para aumentar el déficit.



La flexibilizaron afortunadamente. Ahora con el Presupuesto, parte de la deuda que haya que pagar se usará para inversión. Eso lo está negociando en el Congreso el Ministerio de Hacienda con muy buen tino.



El Gobierno habla de que el país está desfinanciado. La paz es una de las que más se menciona. ¿Qué parte de eso le corresponde a su ministerio?

​

Se firmó un proceso de paz y hoy no sabemos dónde está la guerrillerada, qué trabajo les dieron. Las zonas de concentración están vacías. Se dedicaron a los jefes. No quiero poner el espejo retrovisor, solo digo lo que encontramos. Para la guerrillerada, que lo único que sabe hacer es disparar porque nació allí o entró a los 9 años, no ha habido nada. Esa gente de la base es la que menos culpa tiene. Es a la que hay que darle la mano y reinsertarla a la sociedad, con formación, con empleo. Y con atención sicosocial.



Entonces, ¿qué hará desde el Ministerio por ellos?

​

Queremos que se formen en el Sena, después de hacer los estudios para ver cuál es su vocación, porque no todos sirven para peluquería, ni para costureros. Hay que cambiar las alternativas. Hay unos que sirven para artistas...



Tenemos la obligación de buscarles empleo o hacer emprendimiento y después, hacer seguimiento, porque parte del problema en Colombia es que no se hace seguimiento. Generas empleo y crees que se mantuvo, pero resulta que no. Hay que ver si sirvió, ¿cómo está el muchacho? No se les puede dejar solos. Tampoco a los que no son guerrilleros porque Colombia tiene una juventud afectada por un desempleo del 16,5 por ciento. Todos ellos piden trabajo.



Otro tema muy importante es el de la pertinencia en la formación. Eso quiere decir que tenemos que hacer un trabajo para que lo que se forme empate con las necesidades de las empresas. Hoy tenemos problemas ahí: ni los empleadores encuentran trabajadores ni los desempleados hallan empleo.

Anif realizó un cálculo según el cual, la migración venezolana aumentará la cifra de informalidad. ¿Qué hará en ese caso?



Habrá un paquete de medidas para fortalecer las políticas de empleo en el país, especialmente para establecer estrategias que permitan controlar adecuadamente la contratación de los migrantes venezolanos. Muchos empresarios están desplazando, especialmente en zonas de frontera, la mano de obra formal colombiana, por venezolanos a los que terminan ofreciéndoles hasta una tercera parte del salario. Eso es injusto, tanto para los colombianos como para los venezolanos.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Redacción Economía y Negocios

EL TIEMPO