Los países más vulnerables son los más afectados por una crisis que no provocaron: BM

Durante una visita de varios días al país, Anna Bjerde, la segunda persona dentro de la jerarquía del Banco Mundial, aprovechó para comentar sobre los temas globales con los que está comprometida desde su posición como directora de gerente de Operaciones de esa entidad.



Así, la funcionaria se refirió al clima, la Amazonía, el cambio de deuda, la digitalización, al igual que a dramas del momento como los de Ucrania e Israel y Palestina.

A cuatro años de la pandemia, y el impulso inesperado que obligó al uso de herramientas en línea, ¿las brechas digitales en la población mundial se ampliaron o se cerraron?



La digitalización es la oportunidad transformadora de nuestro tiempo, pues puede ofrecer nuevas vías para el crecimiento y la innovación, ampliar el acceso al financiamiento, mejorar la eficiencia y la transparencia en la prestación de servicios, y brindar a millones de personas acceso a más empleos y oportunidades.



Sin embargo, la brecha digital persiste: en 2023, 2.600 millones de personas seguían sin conexión a Internet. En América Latina y el Caribe, 45 millones de personas, casi la población de Colombia, aún no tienen conexión a Internet, especialmente en las zonas remotas, entre las mujeres, los ancianos y los grupos indígenas. Además, 240 millones de personas podrían acceder a Internet, pero no lo hacen porque es caro o no saben cómo usarlo.



Estas desigualdades tienen efectos en áreas como la educación, como se evidenció durante el cierre de escuelas en la pandemia. Los niños que no pudieron conectarse remotamente a clases se han visto afectados desproporcionadamente. Debemos cerrar esas brechas para empoderar a la próxima generación y crear nuevas oportunidades, especialmente para jóvenes y mujeres.



¿Cómo actúa el Banco para contribuir a cerrar esas brechas, especialmente en América Latina?



Invertir en las personas y en sus habilidades es crucial. Respaldamos programas de capacitación para promover el uso efectivo de las tecnologías digitales por parte de personas, empresas y funcionarios gubernamentales. En Guyana, Brasil, Argentina, Haití y Costa Rica, trabajamos para mejorar la educación mediante la conectividad y las herramientas digitales. Por ejemplo, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, invertimos 512 millones de dólares en la transformación digital de la educación, para beneficiar a más de 3,5 millones de estudiantes. Colombia, un actor destacado en la digitalización, puede aprovechar esta oportunidad y cerrar la brecha digital en las zonas rurales.

Anna Bjerde, directora gerente de Operaciones del Banco Mundial, quien visita a Colombia. Foto: Banco Mundial

¿Los esfuerzos de la comunidad internacional para cuidar zonas como la Amazonía se están recargando solo en los países que hacen parte de ella o se distribuyen en otros países, especialmente los industrializados, que tienen mayores emisiones de gases?



Preservar la Amazonia es vital para el medio ambiente y la humanidad. Es una tarea enorme que implica un esfuerzo colectivo. En la COP26 en Glasgow, los líderes mundiales se comprometieron a revertir la pérdida de bosques para 2030. En 2023, los países amazónicos, incluido Colombia, firmaron la Declaración de Belém para salvaguardar la Amazonía y promover la cooperación regional.



En el Banco Mundial estamos comprometidos con la erradicación de la pobreza en un planeta habitable y no hay planeta habitable sin la Amazonía. Hemos invertido más de 4.000 millones de dólares en la gestión del paisaje forestal, la planificación del uso de la tierra, la agricultura inteligente, el entorno empresarial propicio y la infraestructura básica en proyectos que tienen impacto en los países amazónicos.



Estamos desarrollando una estrategia para acelerar y aumentar nuestro apoyo a la Amazonia, para proteger el bioma y ofrecer oportunidades económicas sostenibles a las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, que dependen de los bosques para su subsistencia.



Durante mi visita a Colombia, he visitado la Amazonía y he podido ver algunos de sus desafíos y oportunidades de primera mano. En el Banco esperamos con mucho entusiasmo la COP sobre biodiversidad que se llevará a cabo en Cali este año. Es un escenario importante para que el país presente su riqueza natural, así como propuestas de cómo manejarla de forma sostenible. Desde el Banco brindaremos asistencia para la preparación para el evento. Colombia tiene mucho que aportar a estas conversaciones globales.

¿Ante consecuencias de fenómenos como El Niño, el Banco Mundial puede brindar apoyos a los países? ¿De qué tipo?



Conectamos las agendas climáticas y de desarrollo porque son dos caras de la misma moneda. En la COP 28 asumimos varios compromisos, entre ellos, el ambicioso objetivo de destinar el 45 por ciento de nuestro financiamiento anual al clima para 2025.



Los países más vulnerables son los más afectados por una crisis que no provocaron. Aunque solo emite el 0,6 por ciento de las emisiones mundiales de CO2, Colombia es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero también, Colombia es líder regional en gestión del riesgo de desastres. El Banco Mundial apoya estos esfuerzos, con un amplio programa de financiamiento inmediato cuando ocurren desastres naturales, como las inundaciones del año pasado.



También ofrecemos un salvavidas crucial a los pequeños Estados afectados por desastres naturales mediante nuestra cláusula de resiliencia climática en la relación de deuda, que les permite priorizar la recuperación ante catástrofes y concentrarse en las necesidades inmediatas en lugar de pagar las cuentas de los préstamos.

¿El Banco Mundial avanza en iniciativas para cambiar deuda por acción climática, como se propuso por ejemplo en la COP-26 en Glasgow por parte de varios presidentes como el de Colombia de entonces?



Como parte de la evolución del Banco Mundial, estamos creando incentivos para los países que integran en sus estrategias de desarrollo desafíos mundiales, como la mitigación del cambio climático. América Latina es líder mundial en esta materia, ejemplo de ello es Uruguay, que en noviembre se convirtió en el primer país del mundo en utilizar un mecanismo vinculado a un préstamo que apoya la implementación de reformas verdes. Si Uruguay disminuye las emisiones de metano ganadero, reduciremos las tasas de interés del préstamo con financiamiento de nuestro fondo para los bienes públicos mundiales.

¿Qué papel ha jugado el banco en medio del drama en Ucrania?



Visité Ucrania el año pasado: vi el daño de la guerra, pero también la notable resiliencia del gobierno y de los ucranianos. Trabajamos con nuestros socios para que el Gobierno brinde servicios esenciales a más de 15 millones de ucranianos, incluyendo salud, educación y protección social. También protegemos la resiliencia del sector privado. El camino hacia la recuperación es largo y las necesidades de Ucrania son enormes. Estimamos que se necesitarán 486.000 millones de dólares en la próxima década para restaurar la infraestructura, mantener los servicios esenciales y apoyar al sector privado.



¿Hay o puede haber una respuesta similar frente a lo que está ocurriendo en Palestina?



La directora de Operaciones del Banco Mundial terminó su visita la noche de este lunes. Foto: Banco Mundial

La situación en el Oriente Medio es devastadora. Lamentamos la trágica pérdida de vidas y el impacto abrumador de este conflicto en la población civil. Trabajamos con nuestros socios en el desarrollo para apoyar los esfuerzos de socorro urgentes y para evaluar los daños y las necesidades de recuperación y reconstrucción. La semana pasada publicamos nuestro análisis sobre el impacto económico del conflicto en la economía palestina, que abarca tanto la Ribera Occidental como Gaza. Palestina vive una de las mayores crisis económicas en su historia reciente, con una caída del PIB de más del 80 por ciento en Gaza y del 22 por ciento en Cisjordania. En Gaza casi toda la población vive en la pobreza y enfrenta inseguridad alimentaria.



Colaboramos con las Naciones Unidas para apoyar la entrega de alimentos, agua y servicios sanitarios de emergencia en Gaza. También anunciamos una donación para educación en la Ribera Occidental. Aunque apoyar a las personas en las circunstancias más difíciles no es fácil, creemos que mantener la colaboración durante los conflictos y sentar las bases del desarrollo es el eje de nuestra misión de poner fin a la pobreza en un planeta habitable.

¿Qué acompañamiento pueden dar relacionado con los procesos de transición energética que han emprendido los países?



Después de dedicar la mayor parte mi carrera en el Banco Mundial al sector energético y proyectos de infraestructura sostenible, estoy convencida de que la transición verde ofrece grandes oportunidades. Ampliar la energía renovable y la eficiencia energética, e invertir en electrificación a gran escala es fundamental para proporcionar energía limpia a los hogares, escuelas, hospitales y empresas. En África, por ejemplo, buscamos conectar a 200 millones de personas a la energía renovable para 2030 abordando una necesidad crítica para 600 millones de habitantes de la región que hoy no tienen acceso a ella.



América Latina y el Caribe ha sido pionera en muchos frentes, demostrando que invertir en energía renovable beneficia a las personas, el planeta y la prosperidad. El año pasado, Chile recibió el primer préstamo del Banco Mundial para promover el hidrógeno verde en apoyo de los esfuerzos de mitigación del cambio climático. Estamos trabajando con Brasil para desarrollar una iniciativa similar. En el Caribe, trabajamos en soluciones para atraer la participación privada al sector de energía renovable. Estamos comprometidos a garantizar una transición energética justa para la economía y las comunidades.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

@galmau