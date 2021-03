Agenda latinoamericana comienza a alinearse en torno a la reactivación

Las agenda de los países del bloque latinoamericano comenzaron a alinearse en torno al propósito de encontrar mecanismos y salidas para la crisis social y económica que trajo la pandemia de covid-19, así como también frente a la necesidad de contar con los recursos suficientes para impulsar la reactivación de la región, ante lo cual urge fortalecer financieramente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



(Le puede interesar: Las opciones para ampliar base del IVA sin tocar los alimentos básicos)

El punto de partida en estas discusiones lo puso el presidente de Colombia, Iván Duque, en la antesala de la asamblea anual del BID, que se inicia en forma hoy en Barranquilla, aunque la mayoría de encuentros y reuniones, que irán hasta el próximo domingo 21 de marzo, se llevarán a cabo de manera virtual, precisamente por las restricciones que se mantienen a raíz del covid-19.



En la instalación de la VI Reunión Extraordinaria de Presidentes del Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur (Prosur), prevista en desarrollo de la agenda previa a la asamblea del Banco, Duque hizo un llamado a sus pares latinoamericanos para enfocar los esfuerzos conjuntos a la búsqueda de mecanismos que le permitan a la región salir de la grave crisis en que quedó sumida por el covid.



(Además lea: Colombia aspira a asegurar más recursos del BID para proyectos en 2021)



“Para salir adelante necesitamos ser creativos, innovadores y tener todas las herramientas a nuestra disposición, y eso implica que los organismos regionales y multilaterales de financiamiento tengan la capacidad de aportar tanto recursos de préstamo, como de cooperación técnica”, señaló el mandatario.



El encuentro virtual, al que también estuvieron conectados los presidentes Jair Bolsonaro, de Brasil; Sebastián Piñera, de Chile, Lenín Moreno, de Ecuador, Mario Abdo Benítez, de Paraguay, y Chan Shantokhi, de Surinam; así como Mark Philips, primer ministro de Guyana; Waldo Mendoza, ministro de Economía de Perú, y Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, entre otras personalidades, sirvió para poner de relieve los graves daños causados por el coronavirus en la región no solo en víctimas fatales, sino también en materia de pobreza, con más de 45 millones de nuevas personas en esa condición y 52 millones más de la clase media impactados, según el BID.



(Además lea: D1, Viva Air, Smart Fit y otras ‘low cost’ ganadoras en la pandemia)



Mauricio Claver-Carone, presidente de este organismo, recordó que en 2020 el PIB regional se contrajo, en promedio, 7,7 por ciento, lo que “empeoró los niveles de desempleo y pobreza”. Y dijo que el crecimiento estimado para este año no será suficiente para “borrar las secuelas de la pandemia”.



Ante ese panorama, los representantes de los países que integran Prosur se mostraron de acuerdo en “la importancia de promover espacios, proyectos y programas de impacto regional y subregional, que contribuyan a modelos de desarrollo que sean sostenibles ambientalmente”, y coincidieron en la importancia del apoyo del BID a los esfuerzos de los diferentes gobiernos para enfrentar la crisis en la región.



En ese sentido, el presidente Duque recalcó la importancia de fortalecer el BID.

“Esperamos que de esta asamblea de gobernadores surja un proceso de análisis estructural sobre el papel y la relevancia, las herramientas y el nivel de capital que debe tener el BID”, insistió.



Este tema hace parte de la agenda que se discutirá en la Asamblea de Gobernadores, en la que se espera un consenso del bloque latinoamericano con respecto a esa iniciativa urgente.



Entre tanto, Claver-Carone anunció para este 2021 otros 1.000 millones de dólares del BID para atender la necesidad de vacunas que tiene la región, recursos que se suman a los 1.200 millones destinados en 2020.



(No deje de leer: Así fue el impacto para el comercio y la industria durante enero)



Y si bien los países miembros de Prosur recibieron con beneplácito ese anuncio, el presidente Duque insistió en la necesidad de que haya equidad para el acceso de las vacunas.



“Creo que este mensaje tenemos que llevarlo tanto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y buscar que el mecanismo Covax agilice su distribución con otros países de América Latina”, afirmó.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS