Las reformas a la salud, las pensiones y laboral que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro, dejarán sin empleo en Colombia a más de 2,7 millones al 2050. La cifra hace parte de un análisis realizado por expertos del la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), revelado durante el desarrollo de su 8.° Congreso Empresarial Colombiano que culmina mañana en Cartagena.



Solo el impacto que tendría la reforma Laboral se acerca a los 700.000 puestos de trabajo en el horizonte de los próximos siete años, según lo mencionó Bruce Mac Master, presidente del gremio de los empresarios, quien dijo, además, que el impacto de la reforma a la salud en el empleo de los colombianos, para el mismo periodo, se calcula en unos 132.000 puestos de trabajo, mientras que la reforma pensional dejaría por fuera del mercado laboral a alrededor de 600.000 colombianos al 2025.



El dirigente gremial dijo que el análisis sobre el impacto de esas tres reformas estuvo liderado por Jesús Briceño, reconocido economista, quien junto con un grupo de analistas corrieron un modelo de equilibrio económico que les permitió llegar a esas cifras.



Frente a esos resultados, el presidente de la Andi dijo que el país está a tiempo de "diseñar el futuro que queremos, atendiendo las necesidades y expectativas que demanda Colombia" y para lo cual es fundamentar vincular a las discusiones elementos técnicos que permitan atender esas necesidades que demanda el país en esos tres frentes.



Diálogo y consenso de todos

¿Por qué se hundió la Reforma Laboral del gobierno? Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Precisamente, en desarrollo de su congreso anual, la Andi realizó un panel con empresarios, académicos y funcionarios del Gobierno para discutir el futuro de dichas reformas y en el que se insistió en la necesidad de generar espacios de diálogo en los que haya participación del sector productivo, se le escuche sus recomendaciones, se discuta sobre un análisis técnico y la realidad actual del país y se pueda llegar a consensos en torno a esos temas claves para el desarrollo del país.



De dicho panel hizo parte Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos Anif; Mauricio Olivera, vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad de los Andes; Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social; Edwin Palma, viceministro de relaciones Laborales e Inspección, mientras que Mac Master, fue el encargado de moderar la discusión.



El viceministro de Relaciones Laborales dijo, por ejemplo, que el empleo y la informalidad no pueden depender solo de una reforma y que lo que busca el Gobierno con el proyecto que se presentará pronto es que ese empleo no sea cualquier trabajo. También mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras, que en un alto porcentaje no tienen un ingreso digno.



y al referirse al tema de la productividad señaló que ese tema está asociado al mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, que incluye el combate al gota a gota, mejorar la calidad de la educación y a proporcionar un mejor bienestar para las personas.



Al intervenir en ese debate, Mauricio Olivera dijo que la reforma laboral se debe estructurar y pensar teniendo en cuenta que el mundo ha cambiado y hoy en día existen muchas más formas de producir, en términos de horarios y condiciones.



"Esas características se deberían tener en cuenta en la discusión del proyecto de reforma, esas formas nuevas de trabajo y producción deberían acercarse a esa realidad laboral. En el proyecto hay una contradicción, existe una parte que acepta esas condiciones en unos sectores, mientras que en otros se quiere un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, esta es la reforma que hay acercar a la realidad", señaló.



Por eso, el presidente de la Andi fue insistente ante los representantes del Gobierno para que los empresarios no solo sean escuchados sino para que se les invite a participar en la estructuración del proyecto de reforma laboral, algo que hasta el momento no ha sucedido.



"Hay que asegurarle al país que somos capaces de conversar y lograr un acercamiento en esos temas", insistió Mac Master.



Ante eso Edwin Palma, del ministerio del Trabajo respondió que, sin duda, "lo primero que hay que hacer es dejar de vernos como enemigos", por lo que hay que trabajar una propuesta clave, sin pesimismo y visiones catastróficas que no generan confianza.

Otras alertas

Marcha contra la Reforma a la Salud Foto: Archivo particular



Y mientras el sector privado defendió, por ejemplo, la necesidad proteger los avances que Colombia ha tenido en las últimas tres décadas en materia de salud, los representantes del sector público insistieron en los objetivos del Gobierno en ese frente son garantizar el derecho a la salud que tienen todos los residentes del país y asegurar la sostenibilidad del sistema, como lo mencionó el viceministro de Protección Social.



Frente a la pensional Mauricio Santa María, presidente de Anif, insistió en las tres temas que no se pueden descuidar en medio del debate y la aprobación de esta iniciativa: cómo será la reforma laboral, el umbral de tres salarios mínimos en el sistema de pilares y los parámetros, porque como está planteada muchos de quienes cotizan con salarios altos para su pensión, van a recibir subsidios del sistema pública con la reforma, lo cual sigue siendo injusto e innecesario.