Enero fue bueno para el Éxito y esperamos un 2020 positivo: Giraldo

Con motivo del lanzamiento de ‘Crónica: la ciudad de la desventaja’, serie web realizada por La Fundación Éxito para crear conciencia sobre la desnutrición crónica infantil en Colombia, EL TIEMPO habló con Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito.



En esta conversación, Giraldo habló de esta campaña, los focos Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la compañía que lidera, el impacto de la economía colombiana en sus ventas y otras cifras relevantes.

¿En qué está enfocada la RSE de Éxito hoy?



Tenemos tres focos. Uno, nutrición infantil; dos, compra directa al productor local. El 85 % de todas las frutas, verduras, carne, pescado que compramos, lo compramos directamente al productor, sin intermediario, y queremos llegar a que sea el 95 %. Y el tercero es trabajar por mi planeta: el año pasado redujimos el consumo de bolsa plástica en más del 60 %; eliminamos pitillos y mezcladores plásticos de nuestros almacenes; estamos trabajando para reducir las emisiones que producen las neveras; y estamos promoviendo el reciclaje de envases plásticos.



Algo adicional es la equidad de género: a igual trabajo, igual salario. Eso ya lo tenemos garantizado. Cerca del 25 % de nuestra alta gerencia son mujeres, y queremos que sean más cada día.



¿Cómo ha afectado al Grupo Éxito el auge de las cadenas de descuentos duros?



Tiene un impacto, por supuesto. Son más de 2.000 almacenes en el país, abarcan más del 10 % del mercado colombiano de los almacenes, es una propuesta que es valiosa también para el consumidor y eso impacta, no solamente a los supermercados e hipermercados sino a la tienda de barrio.



Lo que nosotros creemos es que debemos darles soluciones adicionales a nuestros clientes, que agreguen valor, como estamos haciendo hoy con los Éxitos WOW, con los Carulla FreshMarket, con la entrega a domicilio, que estamos haciendo más de 4 millones cada año, y es una solución de proximidad muy importante, pero igualmente con el poder que tienen las marcas propias para dar los mismos precios en los productos básicos del mercado.



¿Cómo impactó en el Éxito un año de crecimiento récord del consumo de los hogares?



Bien. El consumo de hogares en Colombia creció cerca del 5 % y, por supuesto, contribuyó también al buen crecimiento de las ventas de la organización. En los resultados que revelamos se ve que fue un año muy positivo para el Grupo Éxito.



¿Esperan que la tasa de crecimiento de ventas del comercio se mantenga este año?



Todo parece indicar que sí. Enero fue un buen mes y las proyecciones son que este año continúe una buena fortaleza, no solamente del consumo… creo que hay cosas como el incremento del salario mínimo, del 6 %, que contribuyen a que haya mayor capacidad de compra de los consumidores colombianos.



En segundo lugar, en Colombia hay actividades que están boyantes: la infraestructura está creciendo muy bien, en el último año las construcciones civiles crecieron cerca del 10 %, eso produce también ingreso para las personas. Y lo que sí esperamos es que esto se revierta en mayor confianza del consumidor, pero pensamos que va a ser un año también positivo, además porque hay inversión pública y privada.



¿Cómo ha contribuido económicamente el Éxito para combatir el flagelo de la desnutrición?



En los últimos 6 años, en promedio, hemos beneficiado a 38.000 niños anualmente. El año pasado, por ejemplo, requirió $ 21.000 millones de inversión de la fundación, que, por supuesto, no es solo plata del Éxito: son las ‘goticas’ que dan 11 millones de clientes cada año; es el producto del reciclaje del cartón que sobra en los almacenes, cuyos recursos se aportan a la fundación, casi $ 8.000 millones. Y también, por supuesto, aportes de los accionistas de la compañía.



Muchos piensan que las empresas hacen estas campañas porque les reduce impuestos. ¿Qué opina de esto?



Creo que es un objetivo que tiene que ser totalmente secundario. En nuestro caso, cuando la gente dona, puede recibir su certificado tributario, si lo pide, como donante, porque la compañía no tiene ningún beneficio tributario. Lo más importante es que nosotros interactuamos en este país: estamos en 250 ciudades, tenemos 8 millones de clientes, 3.500 proveedores, que son la base más importante industrial de consumo masivo de Colombia, 40.000 empleados, entonces tenemos una obligación absoluta de contribuir con el crecimiento y desarrollo de Colombia.

La innovación movió resultado

Con unos ingresos totales consolidados que llegaron a 15,2 billones de pesos el Grupo Éxito cerró el 2019, logrando así un crecimiento de 6,3 por ciento, según los resultados reportados.



Las ventas de los formatos que introdujo, de innovación y el omnicanal (comercio electrónico y domicilios) representaron 75 % del crecimiento.



Esta compañía tiene operaciones en varios países, pero Colombia puso 11,75 billones de pesos del total logrado.

