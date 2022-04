Que los más de 15 millones de clientes de energía eléctrica y las más de 10,4 millones de familias que usan gas tengan un servicio confiable y sin sobresaltos de precio, es el llamado insistente que en las últimas semanas vienen haciendo varios líderes y expertos del sector eléctrico y energético.



(Además: Gobierno extendió el arancel cero a otros 39 insumos agropecuarios)



Lo anterior, cuando en el debate político y en redes sociales se habla de forma recurrente de parar la exploración petrolera, decisión que para muchos significaría dar un salto al vacío al abandonar la autosuficiencia energética, concepto que con la invasión de Rusia a Ucrania ha tomado mucha mayor relevancia, por el alto precio que está pagando Europa al depender en un 90 por ciento del gas y del petróleo de Rusia.

Y es que en Colombia, a pesar de estar a más de 9.000 kilómetros de distancia, esa autosuficiencia que se logra con la exploración y hallazgos de nuevos recursos que extiendan el abastecimiento de gas, llamado el combustible de la transición energética, ha mostrado sus beneficios a la hora de contener alzas desbordadas en el precio del gas natural, la gasolina (con un efecto fiscal adverso) y la energía eléctrica.



(Lea también: Reforma pensional debe ir acompañada de una laboral: AFP Protección)



Según Ricardo Sierra, líder de la compañía Celsia, filial del Grupo Argos, en el país la generación de energía eléctrica ha tenido un alza para quienes compran en bolsa y no tienen contratos de largo plazo, particularmente por el aumento en el costo del gas importado, del que se abastecen en parte las plantas de generación térmica con las que se respalda la confiabilidad del sistema eléctrico, para que los usuarios tengan siempre el servicio disponible, las 24 horas del día, los siete días de la semana.



De acuerdo con el directivo, el gas natural importado antes costaba 7 dólares el millón de BTU (unidad británica de medida de poder calórico) y en la reciente asamblea de accionistas de la compañía, realizada el 23 de marzo, mencionó que los precios ya estaban a 15 dólares por millón de BTU. Incluso, los futuros que compran las plantas térmicas están entre 25 y 35 dólares el millón de BTU, considerando la crisis que está viviendo en Europa.



(Siga leyendo: Los impactos y alcances del ajuste en la tasa de interés del Emisor)

"Que en Colombia no se explote más gas doméstico es un problema que vamos a pagar todos los colombianos”. FACEBOOK

TWITTER

“Es muy importante la autosuficiencia energética del país porque sale muy caro cuando uno depende de otro para que le mande combustible. Si no, vean lo que está pasando en Europa”, indicó el directivo.



Precisamente, en su más reciente reunión, la junta directiva del Banco de la República dijo que en febrero la inflación sin alimentos ni regulados pasó de 2,49 por ciento en diciembre de 2021 a 4,11 por ciento anual en febrero y que la invasión de Rusia a Ucrania podría intensificar las presiones alcistas sobre los precios de algunos bienes e insumos agrícolas, la energía y el petróleo.



“Que en Colombia no se explote más gas doméstico es un problema que vamos a pagar todos los colombianos”, añadió.



(De itnerés: Las entidades que más han suscrito contratos durante la ley de garantías)



Y las cifras más recientes del Dane muestran este encarecimiento. Según datos de la entidad, durante todo el año 2021 el país importó 44.409 toneladas de gas natural, por las que se pagaron 27,98 millones de dólares (incluyendo el seguro y el flete), a razón de 630,2 dólares la tonelada, pero solo en enero se compraron en el exterior 8.919 toneladas, por las que se pagaron 15,4 millones de dólares, para un precio por tonelada de 1.731,7 dólares, es decir, un incremento del 175 por ciento frente al pagado en todo el año pasado.



Según datos de la firma Energy Intelligence, en las condiciones actuales, el precio de corto plazo o de contado del gas natural licuado (GNL) está elevado; por ejemplo, en el este de Asia está entre 30 y 40 dólares por millón de BTU.



(Además: Efecto económico de no ir al mundial de fútbol no es algo determinante)

Volatilidad golpearía duro

Para la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), en caso de presentarse un fenómeno del Niño, el consumo de gas natural licuado (GNL) aumentará y habrá que comprarlo en el mercado internacional, pero se esperaría que eso suceda cuando los precios del mercado internacional hayan bajado.



“En este momento, los precios del mercado de corto plazo están elevados por la alta demanda en Europa debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Es decir, si requiriéramos comprar GNL en estos momentos, el precio sería alto comparado con los precios antes del conflicto Rusia-Ucrania”, advierte Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás.



Según datos de la agremiación, la infraestructura para importar gas tiene capacidad de entregar hasta una cantidad equivalente al 40 por ciento de la oferta de gas local (400 millones de pies cúbicos al día), y se ha utilizado como respaldo de gas para las plantas térmicas y las entregas promedio anual de este gas no han superado el 4 por ciento de la oferta local, que es de 1.000 millones de pies cúbicos diarios.



(Además: Centros comerciales: contra el ‘apocalipsis’ de la pandemia)



Por ello, señala la dirigente gremial, con estas cantidades utilizadas para generación térmica y los precios de inventario en el corto plazo no se observa impacto en el costo de la energía asociado al uso de GNL, lo cual es una razón más para mantener y fomentar la producción local de gas natural que permita atender la demanda sin las volatilidades de precios que se presenten en el mercado internacional de gas natural.

Urgen atajar alzas en facturas de electricidad

Según Ricardo Sierra, presidente de Celsia, los aumentos que han visto en sus facturas los clientes del servicio de energía eléctrica en todo el país obedecen a que los precios de energía en Colombia han estado indexados al índice de precios al productor (IPP) y no al índice de precios al consumidor (IPC).



El directivo explica que para prestar el servicio de energía eléctrica, las empresas tienen que poner postes, cables, transformadores, subestaciones y toda una serie de rubros asociados al IPP, que ha estado muy afectado por toda la crisis mundial de materias primas y de transporte marítimo.



“Los precios del acero y del cable han subido muchísimo. Esa subida es la que estamos viendo muchos en las cuentas de energía en esa porción del componente de distribución”, explicó.



Recientemente, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) advirtió que debido a que el IPP se incrementó en un 18,6 por ciento y solo en enero de 2022 subió 3,6 por ciento, hubo un repunte en los componentes claves de las tarifas que son la generación, comercialización y la distribución; así como en algunos componentes de gas.



(En otras noticias: Mantenimientos, obras y derechos en copropiedades)



Por ello, la presidenta de Asoenergía, Sandra Fonseca, le solicitó al Gobierno modernizar el indexador asociándolo a las realidades de los costos particulares, ya que el indexador IPP no está directamente relacionado con el aumento de costos que han tenido quienes desarrollan las actividades de oferta de electricidad o de gas, lo cual les está permitiendo recibir unas altas rentas a costa de los usuarios.



“En el caso de generación eléctrica les está permitiendo definir unas bases de precio mucho más altas, que están y van a impactar las negociaciones de contratos en este componente en el mediato futuro”, agregó la directiva.