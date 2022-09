Ante la imposibilidad de realizar los mantenimientos preventivos en la Central Hidroeléctrica El Guavio por los bloqueos que aún persisten en el municipio de Ubalá, así como las restricciones de movilidad que impidieron el paso de los contratistas de Enel Colombia el pasado 5 de septiembre, la compañía se vio en la obligación de declarar indisponible las unidades de generación 1 y 5 de la central a partir de este miércoles, 7 de septiembre.



Según explicó la compañía, ambas unidades de generación, que no han podido ser inspeccionadas, aportan 500 megavatios de los 1.260 MW de la capacidad instalada de esta central de generación.



(Le puede interesar: Lo que hay detrás del alza de la energía en tres mercados clave)

Y agregó que, además de no garantizarse la normal operación de Guavio, el próximo 13 y 14 de septiembre quedarían indisponibles las unidades 4 y 2, respectivamente; una situación que dejaría por fuera hasta 500 megavatios adicionales.



“Tener en funcionamiento únicamente una unidad mayor (250 megavatios) y dos menores (5 megavatios cada una) significaría que la central hidroeléctrica más grande del país estaría operando al 20 por ciento de su capacidad total”, aseguró la empresa.



Y señaló que la hidroeléctrica El Guavio produce alrededor de 5.000 gigavatios hora cada año, energía capaz de suplir las necesidades de 2 millones de hogares colombianos, por lo cual la operación de sus unidades pone en riesgo inminente la seguridad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y la prestación de un servicio público esencial para los hogares y las ciudades.

(Lea además: Alza en las tarifas de energía: propuestas para solucionar la situación)

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que garanticen la correcta operación de la central y poder salvaguardar así la seguridad energética del país”, afirmó Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power & Thermal Generation de Colombia y Centroamérica.

Facebook Twitter Linkedin

Según Enel Colombia, la afectación a la central podría dejarla operando al 20 % de su capacidad, arriesgando el control de tensión. Foto: Enel Colombia

Activo clave para estabilidad energética

A raíz de las manifestaciones, que este martes completan 23 días, Enel Colombia ha tenido que aplazar seis jornadas de mantenimientos en la central hidroeléctrica El Guavio, debido a que la comunidad de Ubalá no ha permitido el ingreso vehicular del personal que está a cargo de esta función.



“La operación de la central no es sostenible sin poder realizar las inspecciones que nos permitan identificar oportunamente posibles anomalías en los equipos, razón por la cual hemos tenido que declarar indisponibles las unidades 1 y 5, y próximamente lo haremos con dos adicionales que tenían programado su mantenimiento la siguiente semana. El operar las máquinas sin la certeza de su correcto funcionamiento, incrementaría el riesgo al que ya se enfrenta el sistema eléctrico colombiano y del personal que labora para la Central”, agregó el directivo.



Además de su aporte a la generación de energía en Colombia, las unidades de esta hidroeléctrica representan el 35% de las unidades equivalentes con las que cuenta el área oriental del país para el control del nivel tensión.



Por ello, no operar con normalidad este activo implica el aplazamiento de mantenimientos de otras plantas que deben cubrir la seguridad energética de Colombia, lo que al final se traduce en mayores costos de la energía y en la pérdida de la confiabilidad en el suministro del Sistema Interconectado Nacional (SIN).