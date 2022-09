Desde hace tres meses, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) analiza posibles escenarios de solución al fuerte aumento del precio de la energía eléctrica en el país, el cual, según el Dane, acumuló en agosto una variación anualizada del 25,9 por ciento y del 20,38 por ciento en lo que va del año.



Una situación originada principalmente en el fuerte aumento del índice de precios al productor (IPP), que desde comienzos del 2021 se ha distanciado de forma importante del índice de precios al consumidor (IPC), y que es una variable a la cual están indexados los contratos de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.



(Le puede interesar: Lo que hay detrás del alza de la energía en tres mercados clave)

Y de forma simultánea con este fenómeno inflacionario global, la situación se ha vuelto más crítica para los más de 2,67 millones de habitantes de la región Caribe, quienes, por la aplicación del esquema adoptado para resolver la crisis de Electricaribe, deben pagar en sus facturas un mayor precio por el componente de pérdidas de energía, autorizado por la Creg a las empresas Afinia y Air-e, como contraprestación al compromiso de inversión para mejorar la calidad del servicio en el mediano plazo.



Según datos recientes, las pérdidas de Air-e siguen arriba del 30 por ciento y para Afinia están en 27,19 por ciento, muy por encima de los demás mercados, lo cual ha hecho no solo que hoy este factor represente 29 por ciento del costo de cada kilovatio en el caso de la primera empresa, sino que sus tarifas registren un aumento de 51,8 por ciento en junio frente a enero del 2021.

(Lea además: Dos unidades de hidroeléctrica El Guavio salen de operación por bloqueos)

Ante esto, una explosión social podría estarse cocinando en Barranquilla y gran parte del Caribe ya que la comunidad amenaza con no pagar las facturas, salir a protestar o llevarse sus inversiones a otras ciudades.



Para el alcalde Jaime Pumarejo, el incremento de la energía eléctrica resta empleos y ahorca hogares. “La ‘reforma tributaria’ del Caribe ya llegó y la estamos sufriendo hace meses. Urge debatir las soluciones”, dijo en su cuenta de Twitter. El último informe del Dane reveló que en Barranquilla el aumento del servicio fue de 44,42 por ciento, lo que la dejó como la ciudad con la energía más cara en agosto.



La situación ha provocado airadas reacciones de los costeños, como la quema de una camioneta de la empresa Afinia en Puerto Libertador, Córdoba, la destrucción de una oficina de Air-e en Riohacha y marchas.

"Los comercializadores han actuado como fondo de estabilización, porque la opción tarifaria es un fondo de estabilización", José Camilo Manzur, presidente de Asocodis. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía, representadas por el gremio Asocodis, le hicieron ver al Gobierno, en una carta enviada el 22 de agosto, que en aplicación del mecanismo de opción tarifaria, diseñado para diferir en el tiempo los sobresaltos de la tarifa por alguno de sus componentes (pérdidas, restricciones, aumento del IPP y la pandemia, entre otros), el sector ha dejado de cobrarles a los usuarios del país, desde el 2020, sumas que ya bordean los 4 billones de pesos, y que hay que recuperar en algún momento.



"Los comercializadores han actuado como fondo de estabilización, porque la opción tarifaria es un fondo de estabilización", señaló José Camilo Manzur, presidente del gremio de comercialización y distribución de energía.

Las alternativas

Ante ello, los gremios Andesco, Acolgén, Andeg y Asocodis le plantearon al Gobierno alternativas de corto y mediano plazo no solo para resolver la coyuntura actual, sino para que los precios se estabilicen en el futuro, iniciativas que ya están siendo analizadas por la Creg y los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía.



En el corto plazo, las propuestas son dos. En primer lugar, que todos los agentes de la cadena financien una parte de los componentes de la tarifa, correspondientes a la generación y a la transmisión, puntualmente el 10 por ciento del monto del componente de compras que obedece a contratos (sin incluir las compras en la bolsa de energía) y al 10 por ciento del cargo de transmisión, durante al menos un año, y luego de ello que el valor se recupere en los siguientes dos años a través de la tarifa.



Para esto se requiere que la Creg revise y ajuste la regulación vigente de la opción tarifaria, considerando la flexibilidad del comercializador de definir el porcentaje de incremento mensual de la senda, para que esto no opaque el efecto de las medidas planteadas.



También proponen limitar el incremento esperado del IPP en los contratos de compras de energía a un porcentaje máximo, lo cual delimitaría la proporción del incremento de este componente de la tarifa, medida que duraría un año.



A mediano plazo, señalan que se deben revisar los impactos sobre la modificación de los indexadores en la fórmula tarifaria, para definir si es adecuado o no su replanteamiento, al igual que analizar otros componentes que afectan el costo unitario de cada kilovatio, como las pérdidas y restricciones, considerando las particularidades de cada región.



Para José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, es clave que toda solución esté enmarcada en dos objetivos: minimizar el impacto a los usuarios y garantizar la sostenibilidad de las empresas para la prestación del servicio y la expansión requerida por el país.



Y dijo que el sector comparte la idea de un fondo de estabilización, lo cual sería conveniente en todo el país y en especial en mercados en condiciones socioeconómicas complejas en materia social y de vulnerabilidad, como Nariño, el Caribe y el Cauca, entre otros.

‘Las soluciones deben ser articuladas’

Siete presuntas a Jorge Valencia, director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas

¿Qué acciones pueden llegar para aliviar las alzas de la energía?

Este no es un tema de las últimas semanas y venimos hace unos tres meses estudiándolo. Las alternativas que se están evaluando comprometen temas que van más allá de la capacidad de decisión de la Creg y eso es lo que hemos estado hablando con el Gobierno. Estamos evaluando en conjunto qué políticas se podrían tomar desde la regulación y desde la política, pero tienen que ser soluciones articuladas.

¿Y en las facultades de ustedes qué estaría?

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Valencia, director Ejecutivo de la Creg. Foto: Comisión de Regulación de Energía y Gas

Eso es lo que estamos evaluando, es decir, dentro de las competencias qué podríamos revisar para que esta situación se resuelva y salgamos de esta coyuntura. No puedo decir exactamente qué, porque es parte de lo que estamos estudiando.

¿Qué no está en su radar?

Por ejemplo, no podemos otorgar más subsidios. Ese tipo de cosas no está dentro del resorte de la Comisión y claramente no son competencia de la Creg.

¿Es una situación similar a los alivios dados en la pandemia?

Ese era otro contexto diferente, porque era una situación provocada a partir de una emergencia sanitaria, que nadie tenía prevista. Entonces hay un contexto completamente diferente. Eso es parte de lo que nos tiene estudiando tanto.

¿La indexación al IPP depende de la Creg?

Los precios de los contratos y los indexadores son negociación entre las partes. Cuando hablo de negociaciones es el resultado de convocatorias públicas en las que en los pliegos está definido qué indicador se va a utilizar para los precios. Eso está definido entre comercializadores y generadores, y la Creg no tiene ahí mayor injerencia.

¿Cuándo esperan tener alguna luz de las soluciones?

Estamos con prioridad uno sobre este tema y no sabría. Será lo antes posible y estamos trabajando para eso, pero no tengo la última palabra ni puedo comprometerme con una fecha.

¿Hay análisis aparte a la región Caribe por el mayor impacto del componente de pérdidas de energía en la tarifa?

Estamos mirando la problemática para todo el país.