El 10 de octubre, el Gobierno dará a conocer el ajuste que tendrán las tarifas de la energía eléctrica en el país, sobre todo en algunos departamentos de la región Caribe, donde el incremento en los costos de este servicio público para los usuarios ha sido exponencial en los últimos meses.



Así lo ratificó este miércoles Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, a la que fue citada para hablar sobre la actualización del cronograma de trabajo del Pacto por la Justicia Tarifaria.



No obstante, señaló que “si vemos que no hay una voluntad suficiente de parte de las empresas otras decisiones serán tomadas”. La funcionaria destacó que valoran la voluntad de las empresas que han manifestado su deseo de proteger a los ciudadanos y pondrán todo de su parte en ese propósito trazado de aliviar los costos energéticos.



También señaló que el cronograma de trabajo establecido, desde cuando se puso en evidencia esta problemática, se viene cumpliendo al pie de la letra y dijo que, junto con la Creg, ya se han expedido las tres primeras resoluciones en esa misma dirección.



La fecha establecida para el cierre de este proceso se mantiene en el 7 de octubre, día en que generadores y comercializadores de energía entregarán los nombres de las empresas y los términos en que se hicieron las negociaciones que permitirán aplicar los alivios en los costos de energía a las familias colombianas.



Así las cosas, dijo la ministra Vélez, el lunes 10 de octubre a las 2 de la tarde, en audiencia pública con los integrantes del Pacto y la ciudadanía se darán a conocer esas nuevas condiciones.



Una segunda acción en este propósito tiene que ver con la creación de un nuevo indicador específico para el sector eléctrico que permita hacer una medición más clara del comportamiento de la energía en sus diferentes componentes, incluso, dándole un tratamiento diferencial a la generada con fuentes renovables.



Por último, mencionó los planes en materia de diversificación de la matriz energética, en la que habrá un especial énfasis en la creación de las comunidades energéticas, que serán un pilar para esa transición.



“Esas comunidades podrán producir energía, autoabastecerse e integrarse al sistema con los excedentes que produzcan”, dijo.



Economía y Negocios