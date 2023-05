La junta directiva de Enel Colombia autorizó la suspensión "indefinidamente" de la ejecución del proyecto eólico Windpeshi, que llevaba desarrollando desde hace varios años su filial Enel Green Power en el departamento de La Guajira.



Además, autorizó que se adelanten, ejecuten y suscriban todos los actos y documentos necesarios para tal fin, "buscando la protección de valor de la compañía y evaluar y analizar los escenarios de venta del proyecto y/o de las turbinas y equipos adquiridos para el mismo".



(Lea también: Solo 9 de 24 nuevas centrales de energía que son un seguro ante El Niño están operando)

De acuerdo con la empresa, esta decisión se tomó ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la organización.



Esta fase de suspensión indefinida significa, principalmente, detener labores constructivas y mantener únicamente aquellas que son estrictamente necesarias de cara al cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales.

Facebook Twitter Linkedin

Parque eólico Windpeshi Foto: Enel Green Power

A comienzos de mayo, Enel Green Power había asegurado que el parque eólico registraba sobrecostos importantes que podrían llegar a comprometer la viabilidad del proyecto debido a diferentes situaciones ajenas a la compañía, como los múltiples bloqueos adelantados por parte de algunas comunidades que no permitían mantener un ritmo continuo en las obras de construcción.



Tan solo entre 2021 y 2022, las obras estuvieron detenidas durante cerca del 50 por ciento de las jornadas laborales y en lo corrido de 2023, la cifra ascendía a un 60 por ciento.



(Lea también: ¿Es efectivo que Empresas Públicas de Medellín congele tarifa de energía en Antioquia?)

Facebook Twitter Linkedin

Parque eólico Windpeshi Foto: Enel Green Power

"Esta decisión, que no solo nos duele como compañía, sino como ciudadanos que le apuestan con mucha ilusión y responsabilidad a la transición energética, fue tomada luego de realizar rigurosos análisis y estudios de viabilidad, que concluyeron que no es posible para la compañía continuar con la construcción de Windpeshi", afirmó Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica.



La decisión de la junta directiva de Enel se conoce unos días después de que el Ministerio de Minas y Energía anunciara que la intervención del Gobierno Nacional y la concertación con comunidades vecinas había permitido reactivar la construcción del parque eólico.



Eugenio Calderón también manifestó que "los proyectos tienen que ser sostenibles no sólo desde el punto de vista social, sino también económico y su éxito depende del trabajo conjunto entre empresas, instituciones y comunidades. Continuaremos dialogando con las comunidades y grupos de interés para abordar las implicaciones de esta decisión".



(Lea también: La región Caribe tendrá un banco de proyectos de energía para atraer inversionistas)

Facebook Twitter Linkedin

Windpeshi Foto: Enel Colombia

Windpeshi es un parque eólico de 205 megavatios de capacidad instalada que en 2019 ganó asignaciones de Cargo por Confiabilidad, con el fin de ofrecer energía en condiciones críticas de hidrología, como ocurre cuando llega un fenómeno de El Niño, con el fin de que los usuarios no tengan que enfrentar un racionamiento.



El proyecto tenía un avance constructivo superior al 35 por ciento y la empresa proyectaba su entrada en operación para el segundo semestre de 2024. Esto significa que tendría un retraso de más de dos años respecto de la primera fecha prevista para su entrada en operación comercial, que era diciembre de 2022.



Aunque Windpeshi queda suspendido, Enel Green Power continuará construyendo alrededor de 800 megavatios de energía renovable no convencional en los departamentos del Cesar, Magdalena y Atlántico, que representan una inversión de más de 2,5 billones de pesos.



Este portafolio está compuesto por los parques solares La Loma, la ampliación de El Paso, Guayepo I & II y Fundación, uno de los 11 proyectos adjudicados en la última subasta de contratos de largo plazo.