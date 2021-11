En la pandemia aumentó el trabajo no remunerado de las mujeres del país

La mujer colombiana dedica más del doble del tiempo que el hombre en actividades de trabajo no remunerado. Esa es una de las revelaciones que dejan los datos correspondientes al trimestre de mayo a agosto de este año de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut)*, presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) esta semana. El informe separa el tiempo que los colombianos pasan en actividades de trabajo (remunerado y no remunerado) y en actividades personales, siguiendo la estructura del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN).

Las actividades de trabajo no remunerado incluyen: servicio doméstico y de cuidado al propio hogar, servicio doméstico y de cuidado para otros hogares y para las comunidades y servicios prestados a través de instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. En el servicio doméstico y cuidado del hogar se incluyen tareas como el suministro de alimentos, mantenimiento de vestuario, limpieza, mantenimiento general, compras y administración del hogar, actividades con menores de 5 años, apoyo a personas del hogar, cuidado físico a personas del hogar, cuidado pasivo (estar pendiente), actividades de voluntariado, traslados relacionados y otras actividades conexas.



Entre mayo y agosto de 2021, la mujer pasó 7 horas y 22 minutos de su día en actividades de trabajo que no le generaron ningún salario. El hombre, por su parte, dedicó 3 horas y 1 minuto a estas actividades.



En promedio, en ese mismo periodo, la mujer estuvo 7 horas y 46 minutos de su día desempeñando actividades laborales sin remuneración, y el hombre, 3 horas y 6 minutos. En el caso de ellas, este tiempo ha ido aumentando. En comparación con la Enut de 2016-2017, la mujer ahora pasa 51 minutos más al día en trabajos no remunerados. La realidad es otra para los hombres, que ahora dedican 18 minutos menos.



Suministro de alimentos es la labor no remunerada que más realizan las mujeres, dentro de las actividades de trabajo doméstico: el 79,1 por ciento de las mujeres se dedican a esa labor, mientras que solo el 32,1 por ciento de los hombres lo hacen. Así mismo, mientras que las mujeres destinan en promedio 2 horas y 6 minutos a esta labor, los hombres destinan solo 1 hora y 2 minutos diariamente.

La labor no remunerada en la que hay más paridad entre hombres y mujeres es el cuidado pasivo (estar pendiente) de otro miembro del hogar. El 28,3 por ciento de las mujeres y el 10,8 por ciento de los hombres dedican algún tiempo de su día a esta labor. Ellas pasan en promedio 10 horas y 16 minutos al día en esta labor, mientras que ellos lo hacen 6 horas y 16 minutos.



Otro hallazgo llamativo tiene que ver con la cantidad de tiempo que gastan, en proporción, las mujeres y los hombres en actividades de trabajo que sí son remuneradas. La mujer dedica menos tiempo de su día a actividades laborales que le generan algún beneficio económico: 7 horas y 37 minutos diarios en promedio durante el último año. En el caso de los hombres ocurre todo lo contrario: ocupan 8 horas y 57 minutos diarios desempeñando trabajos que sí les representan algún beneficio económico, casi el triple del tiempo que dedican a actividades laborales no remuneradas.



El panorama de la participación en actividades remuneradas es preocupante. “Para el periodo de septiembre de 2020 a agosto de 2021, el 53,3 por ciento de los hombres participaron en actividades de trabajo comprendido en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), mientras que el 29,9 por ciento de las mujeres participaron en estas actividades”, reveló el Dane.



Y el otro lado de la balanza también llama la atención: el 90,4 por ciento de las mujeres participan en actividades de trabajo no remunerado, mientras que el 63,4 por ciento de los hombres las realizan.



A esto se suma, asegura el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, que “las mujeres que hacen tanto trabajo pago como no pago, considerada como la ‘doble jornada’, tienen en promedio jornadas de trabajo de 13 horas y media al día. Los hombres, de 11 horas y 40 minutos”.



Además, la brecha de género en la carga total de trabajo, entre los dos periodos contemplados en el estudio, se amplió en 50 minutos diarios, que representan unas seis horas a la semana, precisa el funcionario.

Las mujeres en el país trabajan casi tres horas más que los hombres al día. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Actividades personales

Si se compara con los datos de la encuesta en mayo-agosto de 2017, tanto hombres como mujeres ahora dedican una hora menos de su día en actividades personales, entre las cuales se incluyen: actividades de educación, vida social, vida cultural, uso de medios de comunicación, cuidado personal, vida religiosa y otras actividades conexas.

Actualmente, los hombres dedican en promedio 16 horas y 34 minutos de su día a actividades personales. Las mujeres ocupan 18 minutos menos en estas actividades. Hace 4 años se dedicaban alrededor de 17 horas y 25 minutos en este aspecto.

Ellas trabajan tres horas más que los hombres

Según el indicador de carga global de trabajo, que “resume el tiempo dedicado por personas a actividades de trabajo en general”, en Colombia las mujeres trabajan casi tres horas más que los hombres al día.



Mientras que el hombre ahora ocupa 10 horas y 42 minutos de su día en actividades de trabajo (cifra que disminuyó 29 minutos en comparación con los datos de 2016-2017), la mujer dedica un total de 13 horas y 33 minutos diariamente a actividades de trabajo.

En el caso puntual de las mujeres, se aumentó en 20 minutos el tiempo que dedican por día a actividades de trabajo sin discriminar por remuneradas o no remuneradas.

