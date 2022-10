Ocho de cada diez colombianos que viven en municipios donde se desarrolla la industria de hidrocarburos consideran que esa actividad es positiva y necesaria para el desarrollo social y económico de sus comunidades.



Ese es uno de los datos revelados por el Barómetro Petrolero 2022, una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría y Jaime Arteaga y Asociados que consultó a 2.580 colombianos que viven en las principales zonas de producción petrolera y otras regiones del país. También fueron consultados directivos de empresas de petróleo y gas en Colombia y autoridades de los órdenes nacional, regional y local.



Según la muestra, que tiene un nivel de confianza del 95 %, el 70 por ciento de los colombianos está de acuerdo con priorizar la superación de la pobreza y la desigualdad social utilizando para ello los billonarios recursos que anualmente le deja al país el sector de petróleo y gas natural. Además, el 79% de los colombianos dice que el país necesita la industria del petróleo y gas para financiar los programas sociales y de inversión pública del estado.



Le encuesta del Centro Nacional de Consultoría se revela en momentos en los que la velocidad de la transición hacia energías limpias es tema de intenso debate en la agenda nacional. En ese sentido, el 81 por ciento de los encuestados aseguró que las operaciones de petróleo y gas podrían seguirse desarrollando a la par de los proyectos con energías sostenibles.



Llama la atención que mientras la percepción de la industria es altamente positiva entre la población general, el optimismo de los líderes de la industria no va por el mismo camino. De hecho, por primera vez desde que se realiza el Barómetro las proyecciones son negativas.



Así, el porcentaje de los empresarios que aseguraron que reducirán sus operaciones pasó del 21% en 2021 al 37 % este año, mientras que los que expandirán operaciones pasaron del 43 % al 34 % este año. El cambio de Gobierno (24 %), la falta de apoyo del Gobierno (20%); el rechazo de las comunidades a la industria (16 %); la falta de estabilidad jurídica (15%) y las dificultades para obtener licencias ambientales (13%) están entre las principales razones aducidas por los empresarios.



Un 26% de los líderes de la industria expresó además su preocupación por el retroceso de la seguridad jurídica para empresas e inversionistas.



La consulta sobre la percepción de la mayoría de colombianos frente a la industria de hidrocarburos arrojó estos resultados:



- ¿La industria de petróleo y gas es necesaria para financiar los programas sociales y de inversión pública del estado?: 79%

- ¿La industria promueve la contratación de mano de obra y bienes y servicios locales?: 73%

- ¿Es posible que la industria se adelante a la par de otras como el turismo y el agro?: 72%

- ¿La industria genera desarrollo y oportunidades en las regiones en las que opera?: 69%

- ¿Es posible hacer operaciones petroleras responsables con el medio ambIente?: 64%

- ¿Es posible hacer operaciones petroleras socialmente responsables?: 63%



Ficha técnica

Ficha Técnica Opinión Pública



Naturaleza y temática del estudio: Percepción ciudadana frente a la actividad petrolera en los territorios.

Tamaño de la muestra: 2.580 encuestas

Perfil del entrevistado: Adulto de la zona urbana del territorio nacional

Periodo trabajo de campo: 11 de julio al 11 de agosto 2022

Técnica de recolección: Encuestas telefónicas

Número de encuestadores: 276 encuestadores

Métodos de supervisión de entrevistadores: Nº Supervisión: 15%

Nivel de confianza y nivel de confianza: Error de muestreo asociado 2,0% nivel de confianza del 95%

Regiones del estudio: Regiones productoras/ Tamaño de la muestra

Magdalena Medio petrolero: 302

Meta petrolero: 309

Casanare petrolero: 302

Putumayo petrolero: 303

Arauca petrolero: 194

Resto del país petrolero: 276

Municipios petroleros: 1.686

Municipios no petroleros: 894



Método de muestreo:

Probabilístico en dos etapas y estratificado; las unidades estadísticas en cada estrato fueron seleccionadas por muestreo aleatorio simple. En cada uno de los estratos estadísticos se seleccionó una muestra de municipios (primera etapa), en la segunda etapa se seleccionaron hogares a partir del directorio telefónico y se aplicó el cuestionario a la persona de la población objetivo que contestó el teléfono. Se seleccionaron 88 municipios; de los cuales 42 fueron incluidos forzosamente en la muestra; otros municipios fueron incluidos aleatoriamente para representar al resto del país.

Entidad contratante: Jaime Arteaga & Asociados

Proveedor de la investigación: Centro Nacional de Consultoría



Ficha Técnica Directivos/ Autoridades



Población objetivo: Directivos de empresas de petróleo y gas en Colombia

Autoridades de Gobierno: (Autoridades Locales, Autoridades Nacionales y Autoridades Ambientales)

Tamaño de la muestra: 157 encuestas a directivos y 245 encuestas a autoridades

Periodo trabajo de campo: 21 de junio al 16 de septiembre 2022 / 21 de junio al 02 de agosto 2022

Preguntas que se formularon: 27 preguntas

Tipo de muestreo: no probabilístico

Tipo de investigación: muestral

Fuente de financiación: privada

Margen de error: N/A

Técnica de recolección: encuesta telefónica y on-line

Temas a los que se refiere: Percepción sobre la industria de petróleo y gas en Colombia

Entidad contratante: Jaime Arteaga & Asociados

Proveedor de la investigación: Ensamble XL. Eventos, logística y turismo



REDACCIÓN ELTIEMPO.COM