Evitar un monopolio, la otra razón de peso en la venta de ISA

En el paso trascendental que dieron el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol este miércoles, al firmar el contrato de compraventa para la adquisición, por parte de la petrolera de mayoría estatal, del 51,4 por ciento de las acciones de Interconexión Eléctrica (ISA), hubo, además de las razones estratégicas de mantener las empresas bajo el control de la Nación, de darle un impulso fuerte a la lucha contra el cambio climático y de encaminar a la firma de la iguana en la transición energética, otro argumento que tuvo mucho peso en la decisión.



Según pudo conocer EL TIEMPO, luego de que el 27 de enero Ecopetrol presentó la oferta no vinculante al Ejecutivo para adquirir sus acciones en el conglomerado multilatino de transmisión eléctrica y de concesiones viales, la declaración de intención que hizo el Grupo Energía Bogotá (GEB) por hacerse con estas acciones tenía un rango entre 12 y 14 billones de pesos.



Luego, el 5 de febrero y por diferencia de horas, cuando Ecopetrol recibió por escrito la aceptación del Ministerio de Hacienda, en la que esta última entidad avaló iniciar un contrato de exclusividad entre las partes, el GEB presentó una ‘oferta indicativa no vinculante’ en la que dijo estar dispuesto a pagar 4.022 millones de dólares.

Una cifra que, cifra que a precios de hoy, sumaría 15,6 billones de pesos, es decir 1,4 billones de pesos más que los 14,23 billones que pagará finalmente Ecopetrol por el control de ISA.



Pero una fuente conocedora de los detalles del proceso llama la atención porque si bien la diferencia podría haber justificado un cambio de decisión, para el momento de la oferta no vinculante del GEB (5 de febrero) el dólar estaba en 3.558 pesos, es decir 14,3 billones de pesos, un valor muy cercano al pactado este miércoles entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda.



De acuerdo con el consultado, luego de que el Gobierno dijo que al llegar primero la propuesta de Ecopetrol se negociaría inicialmente con la petrolera, la propuesta del GEB no quedó por fuera de del radar de los análisis que hacía el Ejecutivo.



En efecto, otro factor de peso que se examinó fue el tamaño y el poder de mercado que eventualmente la compañía controlada del Distrito podría llegar a tener en el segmento de transmisión de energía, toda vez que sería un agente completamente dominante en los procesos de expansión de las redes de transporte de electricidad que convoca la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



“Había un riesgo de monopolio en el sector de transporte de energía, con las respectivas presiones para los consumidores”, indicó la fuente, quien señala que si el GEB se hubiera quedado con ISA sí habría habido una enajenación y no una reorganización accionaria, como técnicamente describió la transacción el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Sigue valoración de activos

Ya una vez definido el camino para ISA, sobre el que Restrepo destacó que se fortalecerá tanto esta entidad como Ecopetrol, las fuentes consultadas señalaron que en lo resta del año el Gobierno continuará avanzando con los procesos de valoración de las entidades en las que tiene participación, y que ya iniciaron en el caso de varias electrificadoras regionales como la del Meta, Caquetá, Huila, Popayán y en la empresa Urrá, como le reveló en primicia EL TIEMPO el 30 de julio.



Sin embargo, se pudo confirmar que para este año el Ejecutivo no adelantará ningún proceso de venta de alguno de estos activos eléctricos, que hacen parte de un gran paquete de enajenaciones de participaciones estatales en diversas entidades, cuyo valor patrimonial para la Nación es de 78 billones de pesos y cuyo precio comercial podría llegar hasta los 110 billones de pesos, según las cuentas de los técnicos del Ministerio de Hacienda.



“Las valoraciones se siguen haciendo y hoy no existe ninguna decisión de venta adicional”, dijo la fuente, que señala que al igual que sucedió con Ecopetrol y con ISA, en cada caso se está mirando de forma muy detallada el componente estratégico de cada activo para los intereses de la Nación.

