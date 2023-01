Respaldada por los presidentes y directores de las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía, Irene Vélez defendió el ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa’.



Este ha sido cuestionado por diferentes gremios y expertos del sector porque consideran que se hace un análisis erróneo del potencial de petróleo y gas natural que tiene Colombia.



(Lea también: Las frases clave de la defensa de la ministra Irene Vélez por informe petrolero)

Además, la preocupación aumentó porque este documento sirvió de base para que el Gobierno Nacional tomara la decisión de no entregar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, tal como lo anunció la ministra durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.



A continuación, se presentan las respuestas que dio la ministra a los principales dudas que han surgido a raíz de este estudio.

¿El documento tiene errores?

La viceministra de Energía, Belizza Ruiz, aseguró que este informe “tiene problemas técnicos, económicos y metodológicos”, pero para la ministra Vélez “las cifras son correctas, el informe es correcto, no se le ha mentido a nadie”.



Además, aseguró que las cifras que se incluyeron están sustentadas en la información que tiene la ANH y que las empresas han entregado públicamente sobre los descubrimientos de gas natural que han reportado. “Aquí estamos actuando con mucha transparencia, con mucha ética profesional y con mucha certeza técnica”, agregó.



(Lea también: Ministra Vélez le responde a su viceministra: ‘Nunca dio una opinión en contra’)

¿Entregarán nuevos contratos?

Una de las grandes preocupaciones del sector petrolero es la decisión del Gobierno de no entregar más contratos. Sin embargo, tras la controversia por el estudio, la ministra Irene Vélez dijo que, “si en un año hay otra información, seguramente el presidente (Gustavo Petro) tomará otras decisiones”.



Igualmente, indicó que con los 381 que se tienen actualmente en exploración y producción, se puede hacer la transición energética que se quiere. Además, que la decisión de no otorgar nuevos contratos “es una decisión del Gobierno, no es una decisión de esta ministra”.

¿Hay suficiente gas en Colombia?

Aunque el presidente Petro dijo que hay gas suficiente hasta 2042, Vélez dijo que “nunca hemos dicho que con esos resultados tenemos garantizado de aquí hasta no sé dónde”, sino que se podrían asegurar recursos hasta 2037 con las decisiones adecuadas.



Sobre este punto el exministro Tomás González dijo que se “están sumando cosas que tienen diferentes niveles de riesgo y de probabilidades de ocurrir, y no se puede”.



(Lea también: Petróleo y gas: las dudas que deja el estudio con el que justifican no explorar más)

¿La viceministra conocía el documento?

Si bien la viceministra Ruiz dijo que conoció el informe hasta que se publicó, la ministra aseguró que el tema se comentaba en reuniones. “Nunca pasó que ella diera una opinión en contra, ni sobre el interés de hacer el informe”.



Pero también reconoció que se decidió que Ruiz no participara en su redacción “porque debíamos acelerar el poder tomar decisiones sobre este balance de los contratos”.

¿El informe es confiable?

Otra aclaración que hizo la funcionaria es que el documento no es un informe de reservas —este se publica en mayo por la ANH— sino un inventario de los contratos firmados. Es decir que la decisión de no adjudicar más contratos no se desprende de analizar las reservas sino del balance de los contratos.



Para expertos como el exministro Tomás González, el riesgo es que ejecutar los contratos no garantiza descubrir más petróleo y gas.

¿Se falsificaron firmas?

La ministra fue radical al indicar que “nunca se falsificaron firmas” de funcionarios que se nombran en el documento. Si allí aparecen los datos de la viceministra —a pesar de que no participó en su elaboración— es por protocolo.



Así mismo, manifestó que si alguien hubiese pedido no ser incluido, así se habría hecho, pero “nadie nunca nos dijo que quisiera que removiéramos su nombre de ahí”.

Más noticias