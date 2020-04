En segunda emergencia económica podría haber cambios a apoyo social

Casi hacia la media noche del miércoles, después de una sesión virtual que se prolongó durante 7 horas, la plenaria del Senado de la República le hizo una serie de propuestas al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla (citado a debate de control político sobre el manejo de la pandemia).



El hecho de que una segunda declaratoria de emergencia económica estaría próxima a establecerse (unos días) abre la puerta para que se analice la serie de peticiones que llevaron a la reunión virtual los senadores asistentes.Y, aunque se ventilaron múltiples temas relacionados con la pandemia, el componente social es uno de los de mayor énfasis. He aquí algunas ideas expuestas en el Legislativo, que podrían cambiar el abordaje de los programas sociales a la población vulnerable.

Renta básica.



La extensión de la cuarentena, la evidencia de la vulnerabilidad de buena parte de la población colombiana económicamente activa que trabaja como independiente y quedó en el aire, sin ingresos, tras el confinamiento, es una de las preocupaciones en las que coincidieron varios parlamentarios.



Por ello, iniciarán la creación de una comisión accidental para estudiar la propuesta que sustentó el senador Iván Cepeda, en nombre de los partidos de oposición, según la cual, se debe establecer una renta básica o un mínimo vital, que consite en un salario mínimo mensual para 10 u 11 millones de hogares del país, según sus cálculos.



Según Cepeda, "no basta con un ingreso solidario" a 3 millones de familias que dependen del ingreso de un independiente. La propuesta, por tratarse de una renta, tendría que estudiarse de manera rápida, para que se pueda elaborar un proyecto de ley que se tramite con mensaje de urgencia.



La alternativa requiere ser analizada con lupa, pues el costo tendría que tener una fuente de financiamiento sostenible.



El ministro Carrasquilla, por su parte, dijo que es una propuesta que habrá que estudiar para que el país pueda tomar la decisión de "hacer un cambio de un gasto social focalizado a un gasto social genérico".



La estrategia existe en otros países y busca cubrir el riesgo general de pobreza. Es decir, no se aborda como una medida transitoria.



Incluir más gente en el programa de ingreso solidario.



El senador Álvaro Uribe, del partido del Gobierno, puso a consideración de la plenaria la posibilidad de incluir 1,5 millones de familias más al programa ingreso solidario, una vez se agilice el cubrimiento de las 3 millones de familias a las que está llegando este beneficio en la fase inicial de la estrategia. "Crisis sin hambre", fue el argumento expuesto por el congresista.



Correr el calendario tributario.



Durante la sesión del Senado se retomó una idea que viene barajándose desde hace días y que recae más sobre las empresas, a las que se les intenta impulsar para que conserven el empleo, pues, a la larga, el crecimiento de la economía es un círculo: si las personas tienen empleo pueden consumir lo que las empresas producen y estas, a su vez, pueden aumentar la producción si hay mayor demanda.



La idea que cada vez toma más fuerza y que al Ministro de Hacienda no le suena mal, es hacer un nuevo aplazamiento del calendario tributario, principalmente, porque se aproxima la fecha en que las personas jurídicas deben pagar una de las cuotas del impuesto de renta.



El inconveniente en este sentido, es que la financiación del Estado (y esto es, inversión en programas sociales), en su mayoría, depende del recaudo tributario.



Que se reactive el comercio.



Otra de las ideas que el ministro de Hacienda dijo que estudiaría es la que plantearon varios parlamentarios, en el sentido de que el comercio es un sector que está ligado a la industria, por lo tanto, la industria produce para que el comercio venda. En ese sentido, se mencionó la posibilidad de que ese sector retorne a su actividad como ya lo está haciendo la industria y la construcción.



El inconveniente de este planteamiento es que la decisión debe estar respaldada por argumentos científicos alrededor de la pandemia, toda vez que el comercio es de las actividades que poco permite el distanciamiento social que se requiere para reducir el riesgo de contagio del coronavirus.



Economía y Negocios