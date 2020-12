Reactivación de la industria del espectáculo va paso a paso

El tradicional Show de Navidad de Misi en este mes, así como un musical inspirado en la artista Chavela Vargas, para enero, están en la agenda de espectáculos de pequeño formato que organiza el Movistar Arena para retomar actividades, con las limitaciones de asistencia que han fijado las autoridades para operar en medio de la pandemia.



Hernando Sánchez, gerente general de Tuboleta, dice que la recuperación no es fácil pero va paso a paso. Pide que el Gobierno ayude al sector así como lo ha hecho con actividades como la hotelería. También confía en que el año entrante poco a poco se flexibilicen las medidas para que la industria pueda reactivarse.



¿Cómo han pasado estos meses?



La compañía ha buscado una sostenibilidad financiera que es lo más importante. Hemos hecho unos ejercicios financieros para guardar una proporcionalidad entre los ingresos y los gastos.



En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Tuboleta ha sido reconocida por la innovación. Fuimos pioneros en el comercio electrónico y en este tiempo hemos aprovechado las herramientas. Por ejemplo, participamos muy activamente en el Día sin IVA con unos comercios a los que les prestamos la plataforma para que se transara a través de ella y el público pudiera comprar ciertos artículos en almacenes de cadena.



Tenemos un producto muy importante que se llama Tuboleta Play, que es una plataforma para shows digitales. Organizamos conciertos por streaming como el de

Alejandro Fernández.



Fuimos pioneros en el Teatro en casa, un producto que trajimos de Chile y empezamos a comercializar en asocio con Casa Ensamble y fue un éxito total. Además de los espectáculos virtuales, hemos aprovechado esta coyuntura de la covid para hacer las pruebas en el Movistar Arena y agendar por nuestra plataforma. En promedio atendemos 200 a 250 personas al día, de domingo a domingo.



¿Todas estas actividades qué les ha representado en ingresos? ¿Cómo van a terminar el año?



Lo que hemos buscado es replantear el trabajo porque todos los eventos se vinieron al suelo. Estamos en ceros. Lo que hemos hecho es innovar. Ahora logramos salir en el Movistar Arena con el Show de Navidad de Misi, una tradición en Bogotá que siempre se ha presentado en el Teatro Colsubsidio. Esto es de un aforo de 700 personas y todo está prácticamente vendido. Para hacerlo se observan todos los protocolos de bioseguridad.



¿Cuál es el plan para comenzar 2021?



Tendremos más eventos, para enero le estamos apostando al Show de Chavela Vargas, un musical tipo Broadway, con un elenco especial, bajo la dirección de Manuel José Álvarez. Y seguimos atendiendo el Teatro Colón, la Cinemateca Distrital.



Además, Tuboleta retomó la comercialización de los eventos del Teatro Bellas Artes de Cafam. Lo mismo pasa con la venta de la boletería del Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo que ya esta vendiendo abonos. Si bien hoy hay que cumplir con los aforos, creo que en la medida en que vaya y saliendo la vacuna vamos a regresar prácticamente a la normalidad y la gente va a poder asistir.



Yo creo que la reactivación es algo que se va a dar paso a paso, es algo difícil. Claro que en la medida en que los escenarios se ajusten a las medidas de bioseguridad y el público sea consecuente con esto, creo que podemos activarnos de manera rápida, porque el sector está sumamente golpeado.



¿Vale la pena habilitar un espacio tan grande para tan poco público?



Todo obedece a un modelo financiero y a unos presupuestos. Estamos con unos eventos supremamente pequeños, en promedio de 700 personas cuando el Movistar Arena tiene espacio para 14.000, prácticamente estamos haciendo espectáculos como si fueran presentaciones de teatro.



Pero eso es algo significativo porque se empieza a ver el movimiento y la gente comienza a sentir confianza y, sobretodo, se muestra a las personas que hay protocolos adecuados. Estamos certificados por la SGS y por la Cámara Colombiana de Turismo. De manera que los asistentes a nuestros espectáculos no van a tener ningún inconveniente.



¿Pronto se podrán ver artistas internacionales?



Por ahora eso está parado. Traer un artista extranjero es muy complicado porque vale muchísimo dinero. Por ejemplo, el show del cantante español Raphael es uno de los que está en espera, pero él ya confirmó que vendrá en el momento en que se reactive.

Estamos en conversaciones con algunos artistas porque también hay que tener en cuenta que para esas presentaciones se necesitan por lo menos seis meses de anticipación. Estamos negociando y mirando a ver qué sucede.



¿Qué expectativas tiene?



Estamos pendientes del Gobierno. Si autoriza los eventos salimos a comercializar, si se replantean, por ejemplo, los condiciones de aforo. También esperamos que nos de la mano porque el sector más golpeado de todos es la industria del entretenimiento. Así como le ayudó a la industria del turismo con unos beneficios tributarios, esperamos que para nuestra industria también haya ayudas de ese tipo.



Pero el Gobierno no ha dado ayudas a la economía naranja Ha habido unas políticas de crédito, por ejemplo, pero necesitamos que a nivel tributario sean mucho más consistentes las medidas.



¿Es optimista sobre el 2021?



Sí, somos optimistas. El mundo ha vivido del entretenimiento, vive del entretenimiento y vivirá para el entretenimiento. De manera que en la medida en que el Gobierno otorgue incentivos y el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Salud del Distrito, vayan flexibilizando las medidas, el sector se reactiva. Creo que para el año entrante nos estamos moviendo.



