‘El Registrador es autoridad electoral, y yo soy la autoridad estadística’

Luego de que el jueves el registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega, cuestionó la confiabilidad de las cifras del Dane sobre la población del país, con base en el censo del 2018, situación que puede afectar a los municipios, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, dialogó con EL TIEMPO e instó a Vega a usar los canales adecuados para analizar los datos, porque al Dane no le da por ningún lado que el país tenga 55 millones de habitantes, como afirmó Vega.



¿Por qué la polémica del Registrador si el Dane tiene un convenio con la Registraduría?



El convenio interadministrativo 012 de 2017 es convenio de intercambio de información con los mayores estándares de confidencialidad para que el Dane sea la única entidad del país que tenga acceso al Archivo Nacional de Identificación. El objetivo para nosotros no es confrontar. Él, públicamente, dice que quiere un debate. Yo creo que tenemos un canal de coordinación que es técnico, riguroso, que está avalado por un convenio, que tiene unas reglas de juego, que ha funcionado y que tiene unas actas que pueden ser públicas si la gente las requiere. El registrador es la autoridad electoral y yo, la autoridad estadística.



¿Cómo van a verificar los datos?



Estamos ad portas de enviar un requerimiento de información, en el marco del convenio, para que nos hagan llegar los documentos técnicos, la fecha de corte y el criterio a partir del cual él llega a una estimación de población de 55 millones de habitantes, insistiendo en que no entendemos cómo el Registrador, sin tener acceso a la dirección de residencia de las personas, puede establecer que está convencido de que en Soacha hay más de 783.000 habitantes. Él puede tener el lugar de nacimiento, pero recuerde que dos de cada cinco personas le dijeron al Dane, al momento de responder el censo, que habían nacido en otro municipio o habían migrado a ese sitio en los últimos 12 meses o 5 años.

Juan Daniel Oviedo, director del Dane. Foto: RODRIGO SEPÚLVEDA. EL TIEMPO

¿Por la movilidad las cifras cambian?



Exactamente. Por eso, en ningún espacio de la institucionalidad del país, ni en la Constitución ni en la ley, se le han dado competencias al Registrador para certificar población en espacios físicos de la división político-administrativa, porque para eso el Dane ha sido asignado por la Ley 79 de 1993 para calcular o estimar la población según su residencia habitual y por eso hacemos un censo. La Registraduría no tiene conocimiento de la dirección de residencia, salvo la marcación del lugar de inscripción de la cédula.



¿Los datos del Registrador pueden estar traslapados?

El chequeo estadístico de lo que él quiere hacer desde el Registro Nacional del Estado Civil, por ningún lado nos da 55 millones. Es clave que él pueda esclarecer la fuente de ese cálculo para que nosotros ya podamos decir si efectivamente hay una inconsistencia o no.



Sin embargo, hemos usado la información del Registro Nacional del Estado Civil para verificar la consistencia del Censo de Población y Vivienda, incluso desde el proceso de recolección de información porque tuvimos acceso al Archivo Nacional de Identificación desde 2017, y los chequeos de consistencia fueron supremamente satisfactorios.



¿Está errado el Registrador?

No podemos decir eso. El Dane solo informa, el Dane no juzga. Más allá de que haya una diferencia de uno, o una coincidencia perfecta, o una diferencia de 500.000, es importante recordar que la movilidad de las personas lleva a que de la residencia habitual no pueda inferirse el lugar de nacimiento o el lugar de expedición de un documento de identificación, que es lo que él observa en sus registros. La Registraduría no está llamada a saber cuál es mi lugar de residencia porque si no estaríamos violando el régimen que constitucionalmente se estableció de no tener un empadronamiento en Colombia.



¿Qué opina del efecto que habría en la distribución de transferencias?

Es importante recordarle al país que la definición de la asignación de recursos del Sistema General de Participaciones a los entes territoriales es una decisión que tiene un régimen constitucional y legal. No es decisión del Gobierno Nacional ni mucho menos del Dane. La Constitución y la ley establecieron que los criterios de asignación tomaran como fuente la población censada por el Dane. A pesar de las fallas operativas que pudo haber tenido el censo en algunas regiones, no hubo una región en la que hubiéramos tenido una omisión tan fuerte como para decir que los 5 millones del Registrador están en esa región, como por ejemplo el municipio de Soacha.



¿No hubo variación para que Soacha deba recibir más recursos?

Si en Colombia la población entre 2005 y 2018 creció el 11 por ciento, la población de Soacha creció cuatro veces más. Creció más del 45 por ciento y en 2021 llegó a ser de 783.000 personas. Lo que no podemos pretender es que porque Soacha crece más rápido que el resto del país, entonces debe tener un millón de habitantes.



Hemos cruzado con los registros de matrícula educativa, servicios públicos domiciliarios, afiliaciones a seguridad social en salud, víctimas porque se menciona que hay una cantidad de desplazados que están llegando a Soacha, el registro estadístico de migración, las bases de datos de Migración Colombia y nunca llegamos al millón de habitantes.



Pero varios alcaldes tienen dudas...



Hemos hecho 41 visitas a lo largo del último año, hablando con alcaldes y gobernadores que manifiestan su preocupación, basada en que entre 2005 y 2018 pasaron 13 años de unas proyecciones que solo debían vivir 10 años y que debían actualizarse en la mitad.



Pero vivieron más de 10 años y nunca se actualizaron. Unas proyecciones que se hicieron con un país que no tenía una reducción de tasa de fecundidad tan marcado como el que se ha observado y que diferentes referentes estadísticos están confirmando. Es natural que el cambio haya sido brusco para las nuevas administraciones, pero hemos hecho pedagogía y la hemos hecho con evidencia.



¿Habría algún efecto electoral por la duda?

No tiene efectos electorales porque en las circunscripciones electorales, la Constitución fue explícita en que se asignaban a cada departamento según la última población censada de un censo que haya sido aprobado por ley.



En la pasada legislatura radicamos junto con el ministro del Interior un proyecto de ley para oficializar los resultados del censo de Población y Vivienda de 2018, el cual fue archivado por ausencia de trámite porque la Comisión Primera no lo quiso trabajar.



