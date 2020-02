Este año, Colombia es el favorito entre los inversionistas de España

Colombia es el país de América Latina con mejores perspectivas en 2020, dicen las empresas españolas en un reporte dado a conocer en Madrid. De acuerdo con el XIII informe sobre el panorama de la inversión de la península en Iberoamérica, que elabora el IE Business School con el apoyo de Iberia y Llorente y Cuenca, la economía nacional obtiene 3,75 sobre cinco, siendo esta la calificación más alta, y superando a Perú, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, las siguientes en la lista.

Mucho más atrás en la clasificación se encuentran México, Brasil y Chile, que el año pasado ocupó el segundo lugar y ahora cayó al noveno. Tampoco le va a bien a Argentina, que quedó en la penúltima posición, apenas por encima de Venezuela que cierra el ranking en el cual fueron consideradas 19 naciones de esta parte del mundo.



En general, las perspectivas sobre la suerte de los países latinoamericanos en el calendario actual tienden a ser menos entusiastas. En todos los casos las notas concedidas fueron menores a las de 2019, algo que está relacionado con la percepción de un entorno global más complejo y con el pálido desempeño observado. A fin de cuentas, según entidades como la Cepal y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la expansión del producto interno bruto (PIB) durante el almanaque que viene de terminar apenas llegó a 0,1 por ciento.



En medio de esa realidad compleja, puede sonar alentador que 65 por ciento de las compañías españolas (y 72 por ciento de una muestra de 49 pequeñas y medianas empresas) dicen que aumentarán sus inversiones, mientras que una tercera parte las mantendrán estables. Tan solo el tres por ciento señala que piensa disminuir su apuesta en esta zona del globo.

Buena parte de ese crecimiento será orgánico, mientras que 34 por ciento incluirá adquisiciones dentro de su estrategia. Frente a periodos previos, el apetito en favor de compras es menor, así no haya desaparecido.



Si bien no se puede afirmar que la atracción sea nula, las expectativas se han moderado. En 2013, por ejemplo, 95 por ciento de las firmas encuestadas afirmó que su facturación aumentaría en América Latina. Actualmente esa proporción es de 74 por ciento, la más baja de los últimos ocho años.



Aceptando que las comparaciones son odiosas, es notorio que hay un mayor entusiasmo con respecto a Estados Unidos y Canadá, al igual que frente a la Unión Europea. En el caso de estos bloques, la tendencia muestra que existen expectativas al alza de resultados mejores.



Dentro de las cualidades que atraen de la región, ninguna se destaca más que el tamaño del mercado interno que se lleva el 77 por ciento de las respuestas. No obstante, resulta notorio que este acápite cae 11 puntos porcentuales, una circunstancia que presumiblemente refleja el mal comportamiento del consumo, atribuible a una realidad económica de virtual estancamiento.

Los atractivos que mencionan

Competitividad, ubicación geográfica ventajosa, acuerdos de libre comercio y mano de obra calificada también son atractivos que se mencionan, aunque su lustre es igualmente menor que antes. Tan solo el acceso a materias primas obtuvo mejores notas que en 2019.



Dentro de los elementos que sirven para entender el enfriamiento hacia Latinoamérica, el balance de riesgos es elocuente. Para comenzar, la inestabilidad política es considerada una amenaza, especialmente en Venezuela, Chile y Argentina. A su vez, la desaceleración económica golpea a México, mientras la inseguridad ciudadana afecta a El Salvador.



Por su parte, Colombia solo aparece en el renglón del tipo de cambio, después de Argentina. Tal parece que la devaluación del peso acabó siendo un factor que pesó en los resultados, cuando se reportaron en euros.



De otro lado, Bogotá conserva su tercera posición como la mejor ciudad de la región a la hora de ubicar operaciones en Iberoamérica, a continuación de Ciudad de México y Miami. Dentro de los atractivos del Distrito Capital se citan sus buenas conexiones de avión como algo destacable. La valoración de la seguridad, la calidad de vida familiar o el ocio están dentro del promedio de otras metrópolis.

Modulo mujeres

Uno de los elementos novedosos del ejercicio de 2020 fue la inclusión de un módulo referente a la presencia de mujeres en altos cargos directivos, en las operaciones iberoamericanas de las empresas españolas. En todos los casos salta a la vista que hay un retraso frente a los indicadores que esas mismas compañías muestran en la península.



Así, mientras en España las ejecutivas del género femenino constituyen menos del 25 por ciento en el 44 por ciento de las firmas sondeadas, en esta parte del mundo ese número sube a 68 por ciento. Cuando la línea de corte es más de la mitad de mujeres en altos cargos, los datos son 19 y 4 por ciento, respectivamente.



Dentro de las 87 sociedades consultadas, hay nombres tan conocidos como Telefónica, Meliá, Santander, Ferrovial o Prosegur. La muestra es representativa del medio millar que ha invertido en la región una suma acumulada que se calcula en 250.000 millones de dólares.



Al respecto, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía del IE Business School en Madrid, opina que “a pesar de que intuyen un entorno menos favorable del que les gustaría, y de que algunos riesgos se perciben con mayor nitidez, la mayoría de las empresas españolas, tanto grandes como pymes, continuarán aumentando sus inversiones” al otro lado del Atlántico. Y eso, concluye, “viene a demostrar, una vez más, el carácter estratégico de América Latina y el compromiso a largo plazo con la región”.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS