Las inversiones de los multimillonarios para ser exitosos en los negocios

En la diversidad y el alcance de los negocios es una de las leyes supremas que tiene Warren Buffett, el flamante presidente y CEO de Berkshire Hathaway. El empresario apuesta e invierte en grandes proyectos y diversos negocios financieros y se basa en obtener grandes dividendos en el llamado ‘value investing’, es decir, en la búsqueda de gangas que están infravaloradas por el mercado con una clara diversificación. El método no es nuevo. Es una forma de inversión que nació de la mano de Benjamin Graham en 1928.



(Le puede interesar: La ineficiencia energética le cuesta al país casi tres reformas tributarias)

Por eso no es casualidad que Buffett tenga acciones en empresas exitosas compañías como Wells Fargo, Coca-Cola, American Express, IBM, Procter&Gamble, Apple, o Exxon Mobil, solo por mencionar algunas las de mayor renombre.



(No deje de leer: Señales que muestran que la reactivación cogió más fuerza)



Pese al largo periodo de pandemia que ha golpeado el sistema de salud y ha influido en la política y la economía mundial, los multimillonarios han logrado mantenerse a flote en sus finanzas e incluso han creado ideas para mantener abultadas sus fortunas a tal punto que en el presente año los más ricos del mundo no han dejado de ganar y han cosechado excelentes dividendos en sus empresas.



Por eso tampoco sorprende que de acuerdo con datos de Forbes, los grandes empresarios de la tecnología como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates, llegaron a sumar en conjunto 230.000 millones de dólares a su riqueza total, que ahora se ubica en alrededor sobre los 700.000 millones, pese a la salida de Warren Buffett de la lista del top-5 por primera vez desde que comenzó el índice en 2012.



(Le recomendamos: Las propiedades y empresas de los archimillonarios dueños del Newcastle)



Y de acuerdo con con cálculos del índice de multimillonarios de Bloomberg, que provee una clasificación diaria de las personas más ricas del mundo, la semana pasada Musk, el fundador de Tesla sobrepasó a Jeff Bezos, como el hombre más rico del planeta.



Musk y Bezos, especialmente, se han inclinado por invertir en enormes proyectos en loa ciencia. El primero acumula una fortuna de unos 167.000 millones de dólares y el segundo cuenta con un patrimonio neto total de unos 187.000 millones de dólares

Bezos, fundador de Amazon, sobrepasó el año pasado al cofundador de Microsoft, Bill Gates, para convertirse en la persona más rica del planeta, en un permanente duelo por ser el hombre más poderoso.



Bezos es dueño del 11 % de las acciones de Amazon, según una presentación de la SEC de noviembre de 2020. Tenía en su haber el 15% de la compañía antes de que se transfiriera una participación del 4 % a MacKenzie Scott, su exesposa, en 2019, después de firmar el divorcio.



Esto apenas toco un mínimo porcentaje de la fortuna, que al parecer se disparó por todos los negocios de tecnología que se derivaron en la temporada y también al consumo masivo especialmente en Estado Unidos.



Y quizá el secreto de este multimillonario ha sido reinvertir beneficios de sus empresas y la apuesta en jugosos negocios como Uber, Google, GA, Domo, Ever, Unity y Airbnb, entre otros.



Musk, en cambio, ha apostado en la ciencia con su proyecto de SpaceX, la primera empresa privada en enviar astronautas a una estación espacial internacional, pero Tesla es la joya de su corona, eso, sin dejar de lado a Dentro de sus apuestas se pueden encontrar valores como PayPal y Sika o el negocio de las criptomonedas.



(Lea además: La nueva moneda conmemorativa de 10 mil pesos que ya circula en el país)



Bill Gates, por su parte, enfoca sus ganancias en negocios más diversificados, que pese a no lograr las mayores ganancias como los dos mencionados multimillonarios, sí aportan mucho en sus cuentas bancarias, especialmente en empresas del sector de la salud, las farmacéuticas y la biotecnología.



Cascade Investment, empresa que creó con las ganancias de las ventas de acciones de Microsoft, es su mayor aporte, pero también tiene acciones en Hathaway, Caterpillar o Walmart, entre otras.



Otro gran referente en cuanto a fortunas se refiere es Bernard Arnault, presidente del grupo LVMH, especializado en el sector del lujo. Es el más rico de Europa debido a inversiones en Louis Vuitton Moet Hennessey, compañía de las que tiene cerca del 45 % de sus acciones.



Por su parte, Mark Zuckerberg, presidente y CEO de Facebook, está inclinado por el sector de la educación y la tecnología.



Facebook, pese a las ondulaciones recientes en el mercado, es su gran sello ganador y tiene unos 2.800 millones de dólares en liquidez.



Otros peces gordos han preferido invertir en equipos de fútbol, como Mohammed bin Salman, el nuevo dueño del Newcastle United de la Liga Premier de Inglaterra, quien lideró el fondo Public Investment Fund (PIF), controlado por el estado de Arabia Saudí.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, de 36 años, y su familia cuentan con una fortuna de 320.000 millones de euros. También es propietario del cuadro más caro de la historia. En 2017 adquirió el 'Salvatore Mundi', de Leonardo da Vinci, por 389 millones de euros. La compra de mansiones es uno de sus pasatiempos, claro amparado en el poder de sus empresas ligadas al petróleo.



Y volviendo con Warren Buffett, a sus 91 años, no se cansa de ofrecer consejos para alcanzar el éxito. El multimillonario acumuló una ganancia de casi el 1.600 % en Coca-Cola, donde gastaron US D 1.300 millones para asegurarse una participación del 9,3 % en el grupo de bebidas, que en diciembre último valía casi 22.000 millones de dólares. Eso sin contar con American Express, que logró dividendos extraordinarios en los últimos dos años.



“Nunca inviertas en un negocio que no puedes entender, invierte en ti mismo, evita endeudarte, Saber invertir en tiempos de inflación y Siempre hay que tener efectivo a mano”, son algunos de los consejos que han llevado al éxito a este magnate. Sin duda, para tenerlos en la cuenta.

ELTIEMPO.COM