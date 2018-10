La verdad sobre la acreditación que aún no tiene el Sena

La semana pasada, una investigación de W Radio señaló que los certificados de competencias laborales que hoy está entregando el Sena no cumplen con los estándares de calidad que exige el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia (Onac).



Para entender lo que está ocurriendo al interior de la entidad, EL TIEMPO consultó a un funcionario del Sena y al Director del Onac y su equipo de trabajo para entender qué está pasando actualmente.



En Colombia existen dos tipos de certificados que requieren acreditación para asegurar su calidad: los de formación titulada y los de competencias laborales. Quien asegura la calidad y acredita los primeros es el Ministerio de Educación y los segundos, el Onac.

Sobre los certificados de competencia laboral, el Ministerio de Comercia Industria y Turismo, mediante el decreto 1595 de 2015, dispuso que el Sena debía acreditarse en esa materia ante el Onac. Ese certificado lo que reconoce es que una persona tienen la capacidad para desempeñar una función determinada, como puede ser operar una grúa, trabajar en alturas o en una estación de servicio.



El plazo que estableció el Ministerio para el Sena fue de tres años. Luego, en el 2018, mediante el Decreto 1366, la misma cartera extendió el plazo hasta el 31 de diciembre. A fecha de hoy, el Sena no tiene esa certificación que otorga el Onac.



Henry Luna, director del Sistema Nacional de Formación para el trabajo del Sena, explico que “en tanto no se cumplan los plazos establecidos la certificación de competencia laboral son totalmente válidas”.



Sobre el plazo que le otorgó el Ministerio al Sena para lograr la certificación ante el Onac, Luna dijo: “Me parece que es muy acertado por parte del Ministerio de Comercio que entregue un plazo diferencial y que lo extienda. El Sena tiene una magnitud diferente a cualquier organismo que hace certificaciones laborales”.



Pero, ¿qué dice el Onac? Alejandro Giraldo, director ejecutivo de ese organismo, dijo: “Las certificaciones (en materia de certificados de competencias laborales) que da el Sena tienen plena validez en Colombia pero a nivel internacional no se reconocen”. De ahí el decreto que exige que el Sena adelante este proceso.



Ferney Chaparro, director de gestión de desarrollo e innovación del Onac, explicó cuál es la importancia de tener acreditaciones en competencias laborales en Colombia. Esto contribuye “al desarrollo de la competitividad del país porque abren oportunidades para la mano de obra, la cual se entiende que está certificada a partir de acuerdos internacionales”.



Además, Chaparro indicó que esto inserta en movilidad para las ocupaciones colombianas en el mundo. “Esto lograría que los certificados del Sena fueran aceptados por quienes (países) sean firmantes de los acuerdos de reconocimiento”, afirmó.

Una acreditación como esta permite el desarrollo de la competitividad del país porque le abren oportunidades a las personas que certifiquen sus conocimientos. Foto: EL TIEMPO



Esta acreditación viene de la norma ISO 17024, de esa organización hacen parte 163 países, según explica Giraldo. Además, Chaparro indica que estas acreditaciones buscan eliminar obstáculos técnicos al comercio.



Para sacar adelante este tema, Henry Luna le contó a EL TIEMPO que “el Sena viene desde 2015 trabajando en hacer el alistamiento para hacer la acreditación. Hemos hecho alistamiento documental, físico, de los sistemas y de las herramientas que se utilizan en el proceso de certificación de competencias laborales”.



Finalmente, Giraldo contó que la semana pasada el Onac le envió una comunicación al director del Sena diciéndole que está a su disposición para iniciar el proceso de acreditación.



ELTIEMPO.COM