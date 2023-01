Con el objetivo de buscar una mayor cooperación tributaria entre los países de la región, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, lanzó en el foro de Davos, en Suiza, la iniciativa “Hacia una tributación global más incluyente, sostenible y equitativa”.



(Puede leer también: Predios vecinos a obras viales pagarían toda una tributaria por valorización)

La propuesta busca reducir la evasión y elusión de los países de América Latina y el Caribe para poder aumentar el recaudo y financiar la recuperación y la crisis de precios.



Así, a través de poner un mayor impuesto a las grandes multinacionales y las personas que más dinero tienen se buscará reducir la desigualdad. “Lo que buscamos con esta iniciativa es recaudar los recursos de las grandes multinacionales y los ‘ultrarricos’ dejan de pagar para que nuestra región y, en general el sur global, tengan la posibilidad de acceder a mayores recursos para financiarse”, explicó el jefe de la cartera de Hacienda.



Desde el Foro de Davos, Ocampo dijo que hay mucho que hacer frente al tema de los impuestos a la riqueza y a los ingresos offshore, empezando por incrementar la transparencia de los dueños de la riqueza y mitigar la competencia entre países para atraer individuos e inversiones con riqueza.

¿En qué consiste la iniciativa?



El objetivo de esta iniciativa liderada por el Ministerio de Hacienda es crear un espacio de cooperación en el que los países de la región puedan alinear sus posturas frente al debate tributario global, al tiempo que se coordinan medidas regionales para disminuir la competencia fiscal, agilizar y aprovechar mejor el intercambio de información financiera y gravar de manera más justa las utilidades de la economía digital.

Los objetivos generales de la iniciativa son los siguientes:



1. Crear un espacio de cooperación tributaria regional que contribuya a la construcción de una tributación global incluyente, sostenible y equitativa.

2. Establecer un proceso de toma de decisiones transparente y verdaderamente incluyente de todos los actores que tienen aportes para la identificación y resolución de los desafíos de la tributación global.

3. Establecer un diálogo entre lo técnico y lo político, de manera que las decisiones de los líderes de la región estén informadas y coordinadas con las contribuciones de los técnicos que han estudiado los temas a profundidad.

Hitos de la iniciativa

Para iniciar todo el proceso, se escuchará a los académicos, los gobiernos, la sociedad civil y al sector empresarial para que aporten sus ideas, identifiquen los problemas y compartan su nuevo pensamiento respecto a la política fiscal internacional. Estos temas serán presentados en una conferencia académica en Bogotá los días 2 y 3 de mayo de 2023



Una vez identificados los problemas, los líderes políticos de América Latina y el Caribe se reunirán el 27 y 28 de julio en Cartagena en una Cumbre Ministerial para iniciar la discusión global y encontrar las soluciones sostenibles que le darán al sistema tributario internacional.



De manera previa, se realizará una Pre-cumbre de Gobernanza en Santiago de Chile el 15 y 16 de mayo en las instalaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Los aliados de la iniciativa



En Colombia, el aliado principal de esta iniciativa es Fedesarrollo. Internacionalmente, la cuenta con el apoyo del International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT), Oxfam y el International Centre for Tax and Development.