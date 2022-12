Para frenar la alta inflación que se registra actualmente en Colombia, en días pasados el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dio a conocer varias medidas que se están implementando como, por ejemplo, la desindexación del salario mínimo de varios productos y servicios que suben de precio con base a este ajuste.



Pero, ¿en qué consiste la desindexación de precios? De acuerdo con Jeisson Balaguera, CEO de Values AAA, hay productos y servicios que han subido de manera 'atípica'. Por esto, se plantea quitarlos del cálculo de la inflación y del incremento del mínimo para que no haya un impacto significativo dentro del promedio.



(Lea también: MinHacienda: precios de bienes y servicios estarán atados a la inflación básica)

Lo anterior, principalmente, "con el fin de tener una inflación un poco más real al proceso de incremento de precios que estaría viviendo el país", señaló Balaguera.

"El Gobierno buscaría que el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2023 no represente, a la vez, un incremento de los costos de productos de la canasta básica, servicios u arriendo que se calculan tras la subida del sueldo", agregó.



Según el experto, esta medida que ha planteado el Gobierno Nacional serviría, siempre y cuando, no se excluyan los productos y servicios de primera necesidad para el país, como la gasolina.



(Lea también: Salario mínimo 2023: revelan datos de productividad laboral)



"Serviría, además, desde que no tenga un impacto significativo en la inflación. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, si ha subido un 30 por ciento, sería complejo quitarlo del cálculo porque la gasolina es un bien primario de consumo que impacta en muchos sectores. Entonces, si debería tenerse en cuenta", concluye.



El Ministerio de Hacienda ha identificado 204 actividades, bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, principalmente, en los sectores de agricultura, educación, servicios públicos, transporte y vivienda, entre otros.